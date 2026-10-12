Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a rănit directorul și o profesoară, după ce ar fi tras cu o pușcă de vânătoare

Un incident armat a avut loc luni dimineață într-o unitate de învățământ din Aubagne, în sudul Franței. Directorul școlii și o profesoară au fost răniți după ce un elev în vârstă de 14 ani ar fi tras mai multe focuri cu o pușcă de vânătoare. Suspectul a fost reținut, iar autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului.

Atac armat într-o școală din Franța. Foto: X

Atac cu o pușcă de vânătoare într-o școală din Aubagne

Atacul s-a produs în jurul orei locale 10:00, în orașul Aubagne, situat în apropiere de Marsilia. Potrivit informațiilor transmise de surse din poliție, directorul instituției de învățământ a fost rănit de un proiectil de calibrul 12. O a doua victimă este o profesoară din cadrul aceleiași școli.

Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului. Conform primelor informații, rănile suferite nu le pun viața în pericol.

Incidentul a provocat intervenția autorităților, iar împrejurările în care adolescentul a ajuns să folosească arma sunt investigate.

Personalul școlii l-ar fi imobilizat pe suspect înainte de sosirea poliției

Potrivit postului France 3, adolescentul ar fi tras mai multe focuri de armă pe terenul școlii. Membrii personalului unității de învățământ ar fi intervenit și l-ar fi imobilizat pe presupusul atacator înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului.

Parchetul din Marsilia a confirmat că o persoană a fost arestată în urma incidentului. Suspectul are 14 ani și este bănuit că a folosit o pușcă de vânătoare în timpul atacului.

Anchetatorii trebuie să clarifice succesiunea evenimentelor, circumstanțele în care s-a produs agresiunea și eventualele motive care au stat la baza acesteia.

Există o legătură cu protestele elevilor din Franța?

Atacul s-a produs într-un context tensionat în sistemul de învățământ francez, marcat de proteste ale liceenilor. Cu toate acestea, autoritățile nu au stabilit, potrivit informațiilor disponibile, dacă incidentul din Aubagne are vreo legătură cu manifestațiile.

Elevii școlii în care s-a produs atacul nu ar fi participat la protestele menționate în relatările presei franceze.

Motivul pentru care adolescentul ar fi recurs la violență rămâne neclar. Ancheta urmează să stabilească dacă au existat conflicte anterioare, ce împrejurări au precedat atacul și dacă există alte elemente relevante pentru dosar.

Ancheta continuă după rănirea celor două cadre didactice

Cercetările sunt coordonate de autoritățile judiciare din Marsilia, care au confirmat arestarea suspectului. În această etapă, informațiile privind motivele atacului și eventualele responsabilități trebuie stabilite în cadrul anchetei.

Cele două cadre didactice au supraviețuit atacului, iar rănile lor nu ar fi fost considerate amenințătoare de viață în primele informații comunicate de sursele citate.