Pierderea Teodorei Miruna, tânăra de numai 17 ani care a murit după ce a fost lovită de o autospecială de salubritate în timp ce mergea spre liceu, a provocat o durere profundă în rândul celor care au cunoscut-o. Colegii adolescentei de la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din București au organizat un moment de comemorare în memoria ei. Cu baloane albe în mâini, elevii au ieșit în fața instituției de învățământ pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Gestul sfâșietor făcut de colegii Teodorei, tânăra lovită mortal pe Mihai Bravu Foto: captură video

Tragedia s-a petrecut joi dimineață, 19 noiembrie, pe Șoseaua Mihai Bravu, în apropierea liceului la care învăța Teodora Miruna. Adolescenta se deplasa către cursuri în momentul în care a fost implicată în accidentul rutier care i-a curmat viața.

Gestul făcut de colegii Teodorei în fața liceului

Foto: Facebook

Elevii au ales să își exprime durerea printr-un gest colectiv. Aceștia au ieșit din curtea liceului ținând baloane albe, iar în timpul momentului de reculegere au claxonat și au aplaudat în memoria colegei lor.

Teodora era elevă în clasa a XI-a și avea doar 17 ani. Pentru adolescenții care au împărțit cu ea zilele de școală, vestea dispariției sale a fost o lovitură greu de acceptat.

Baloanele albe au devenit simbolul unui rămas-bun pe care nimeni nu și l-ar fi dorit. În loc să se întâlnească la ore și să își continue activitățile obișnuite, colegii au fost nevoiți să se adune pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Cum s-a produs accidentul în care a murit adolescenta

Potrivit informațiilor apărute după tragedie, autospeciala de salubritate efectua o manevră de mers înapoi pe o alee dintre blocuri, când a lovit-o pe Teodora. În urma impactului, adolescenta ar fi fost târâtă aproximativ 100 de metri.

Tânăra era pasionată de teatru, iar cei apropiați o descriau ca fiind veselă, energică și mereu cu zâmbetul pe buze. La numai 17 ani, avea înainte numeroase experiențe de trăit și planuri de împlinit alături de familie și prieteni.