 Atac cu cuțitul într-un liceu din Pitești! Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg. Al doilea incident violent în școlile din România, în doar trei zile
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Atac cu cuțitul într-un liceu din Pitești! Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg. Al doilea incident violent în școlile din România, în doar trei zile

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Un nou incident violent a avut loc într-o unitate de învățământ din România. Un elev de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești ar fi venit la școală cu un cuțit și ar fi rănit un coleg de 15 ani, în urma unui conflict. Un alt elev ar fi fost agresat fizic. Polițiștii au preluat suspectul, iar adolescentul rănit a fost transportat la spital. Cazul vine la doar trei zile după atacul de la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani și-a atacat profesoara și un coleg.

Atac cu cuțitul într-un liceu din Pitești!
Atac cu cuțitul într-un liceu din Pitești! Foto: arhiva

Atac cu un obiect tăietor-înțepător la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești

Un incident grav a fost semnalat la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un conflict între elevi ar fi degenerat în violență. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, un adolescent ar fi intrat în unitatea de învățământ având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, pe care l-ar fi folosit pentru a răni un coleg.

Conform informațiilor publicate de ePitești.ro, unul dintre elevii implicați, în vârstă de 15 ani, ar fi suferit o plagă la nivelul antebrațului. Incidentul s-ar fi produs în interiorul liceului, în apropierea unei băi.

Un echipaj SMURD a fost solicitat la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor adolescentului rănit. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit primelor informații, un alt elev ar fi fost agresat fizic în timpul conflictului. Polițiștii au intervenit și l-au preluat pe adolescentul bănuit de comiterea faptelor.

Ce spune Poliția despre incidentul din Pitești

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au confirmat că au fost sesizați cu privire la rănirea unui elev în urma unui conflict cu un coleg. Primele verificări au indicat că adolescentul bănuit de agresiune ar fi avut asupra sa un obiect periculos în momentul în care a intrat în liceu.

„Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că un elev al unui liceu din Pitești ar fi suferit o leziune în urma unui conflict cu un coleg. Din verificările preliminare, efectuate de polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar în cadrul unei stări conflictuale, ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraț, unui coleg de clasă și ar fi agresat fizic un altul.

Minorul care a suferit o leziune la nivelul antebrațului a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Agresorul se află în custodia polițiștilor, iar la acest moment se desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Argeș.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs incidentul și circumstanțele care au dus la izbucnirea conflictului.

Al doilea atac cu cuțitul într-o școală din România, în doar trei zile

Incidentul din Pitești readuce în atenție problema violenței în unitățile de învățământ, după un alt caz grav petrecut pe 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.

Atunci, un elev în vârstă de 13 ani și-ar fi atacat profesoara cu un cuțit. Un coleg care ar fi intervenit pentru a o apăra pe cadrul didactic ar fi fost, de asemenea, atacat.

Cazul din Bistrița a atras atenția și după apariția informațiilor potrivit cărora adolescentul ar fi anunțat atacul pe TikTok.

Cele două incidente, produse la un interval de numai câteva zile, ridică noi semne de întrebare cu privire la siguranța elevilor și a profesorilor în școli. În cazul de la Pitești, autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs agresiunea și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

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