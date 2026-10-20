 În ce stare se află profesoara înjunghiată de un elev la Bistrița. Atacatorul în vârstă de doar 13 ani a fost internat la Psihiatrie
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În ce stare se află profesoara înjunghiată de un elev la Bistrița. Atacatorul în vârstă de doar 13 ani a fost internat la Psihiatrie

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Profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, înjunghiată de un elev de clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, se află în stare stabilă, după ce a fost operată. Medicii spun că pacienta este conștientă și are o evoluție favorabilă. Între timp, elevul de 13 ani a fost internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde va fi evaluat de specialiști. Poliția investighează și modul în care imaginile surprinse în timpul atacului au ajuns pe internet.

Atacatorul în vârstă de doar 13 ani a fost internat la Psihiatrie
Atacatorul în vârstă de doar 13 ani a fost internat la Psihiatrie Foto: colaj TikTok

Care este starea profesoarei înjunghiate la școala din Bistrița

Profesoara în vârstă de 28 de ani, atacată luni de un elev în timpul programului școlar, se află în continuare sub supraveghere medicală, după intervenția chirurgicală la care a fost supusă. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, starea sa este stabilă, iar recuperarea evoluează favorabil.

Starea de sănătate a pacientei internate la Secția Chirurgie generală este stabilă. Este conștientă, cooperantă, cu evoluție favorabilă și beneficiază de tratament și supraveghere medicală”, au transmis marți reprezentanții spitalului.

Femeia a suferit răni la nivelul frunții, sub ochi și în zona toracelui. În timpul atacului a fost rănit și un elev de clasa a VI-a, în vârstă de 12 ani, care a încercat să intervină pentru a-și ajuta profesoara. Copilul a primit îngrijiri medicale și a fost externat cu recomandări.

Poliția investighează distribuirea imaginilor cu atacul din școală

Pe lângă ancheta privind agresiunea, polițiștii din Bistrița-Năsăud încearcă să afle cum au fost făcute publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere din unitatea de învățământ.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a deschis un dosar penal pentru divulgarea de date nepublice, după ce înregistrările din momentul atacului au fost distribuite pe internet.

Comisarul-șef Claudiu Jurcan a precizat că anchetatorii verifică traseul imaginilor și împrejurările în care acestea au ajuns în spațiul public.

Urmează să facem verificări în cadrul procesual pentru a stabili modalitatea de ajungere a acestor imagini. Este un fapt regretabil. Este un eveniment cu un impact mediatic și cu o plină încărcătură emoțională, nu trebuia să se ajungă la această situație sub nicio formă”, a declarat comisarul-șef Claudiu Jurcan.

Elevul de 13 ani care și-a înjunghiat profesoara, internat la Psihiatrie în Cluj-Napoca

În paralel cu cercetările desfășurate de polițiști, elevul de 13 ani implicat în atac a fost internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Evaluarea medicală de specialitate urmează să ofere informații relevante pentru stabilirea măsurilor care pot fi luate în cazul minorului.

Având în vedere vârsta sa, băiatul nu răspunde penal pentru fapta comisă, potrivit informațiilor publicate de presa centrală. Ancheta urmărește să stabilească motivele care au stat la baza agresiunii și modul în care aceasta a fost pregătită.

Potrivit unor surse judiciare citate de publicația locală Bistrițeanul.ro, minorul ar fi fost audiat mai multe ore de anchetatori și nu ar fi părut afectat de cele întâmplate, manifestând, conform acelorași surse, o aparentă lipsă de remușcări.

Anchetatorii iau în calcul și posibila influență a unor ideologii extremiste din Statele Unite și Rusia.

Cum s-a petrecut atacul asupra profesoarei de matematică

Agresiunea a avut loc luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Elevul de clasa a VII-a ar fi mers la o clasă a VI-a în timpul orei de matematică, ar fi bătut la ușă și ar fi așteptat ca profesoara să îi deschidă.

În momentul în care cadrul didactic a deschis ușa, băiatul ar fi atacat-o cu un cuțit, lovind-o de mai multe ori. Ulterior, l-a rănit și pe elevul care a încercat să intervină.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, atacul ar fi fost pregătit din timp. Înainte de agresiune, minorul ar fi mers la baie, unde și-ar fi pus o cagulă și o cască, pentru a nu fi recunoscut. Tot acolo ar fi scris cu markerul mai multe mesaje antisemite.

De asemenea, băiatul ar fi făcut referiri la atac pe TikTok înainte de producerea incidentului. Anchetatorii încearcă să clarifice toate elementele care au precedat violențele, inclusiv posibilele motivații ideologice.

Ce spune bunicul elevului despre comportamentul nepotului

Bunicul băiatului a declarat că nu își poate explica gestul nepotului și a susținut că acesta ar fi fost victima bullyingului. Potrivit relatărilor din presă, bunicul crede că minorul ar fi putut acumula probleme în timp sau ar fi putut trece printr-un episod de agresiune chiar în dimineața incidentului.

Acesta a mai afirmat că părinții nu ar fi găsit conținut agresiv în calculatorul copilului.

Cursuri online la școala din Bistrița după atacul violent

Marți, activitatea didactică de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat exclusiv online, în contextul incidentului care a provocat îngrijorare în comunitatea locală.

De altfel, școala din Bistrița fusese inclusă în proiectul „Previsio”, un program derulat de Serviciul Român de Informații, în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne. Inițiativa urmărea instruirea profesorilor și a consilierilor școlari pentru recunoașterea timpurie a semnelor de radicalizare și extremism în rândul elevilor.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor atacului, a motivelor care au stat la baza acestuia și a măsurilor care se impun în cazul minorului.

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