 Elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat atacul pe TikTok: „Habar nu au cât sunt de periculos!”
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Elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat atacul pe TikTok: „Habar nu au cât sunt de periculos!”

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Un elev de clasa a VII-a din Bistrița, care a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de școală, ar fi publicat pe TikTok mesaje despre agresiunea pe care urma să o comită, cu doar câteva zeci de minute înainte de incident. Potrivit publicației locale Bistrițeanul, adolescentul ar fi susținut în postările sale că pregătea atacul de opt luni și ar fi transmis un mesaj amenințător: „Habar nu au cât sunt de periculos!”. Cele două victime au fost transportate la spital și, potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții Inspectoratului Școlar, se aflau în afara oricărui pericol.

Elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat atacul pe Tik
Elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg și-ar fi anunțat atacul pe Tik Foto: Tiktok

Mesajele publicate pe TikTok înainte de atacul de la școala din Bistrița

Potrivit informațiilor publicate de site-ul local Bistrițeanul, un cont de TikTok cu numele de utilizator andy_1919_14 ar fi publicat, luni dimineață, mai multe videoclipuri și story-uri în care autorul vorbea despre un atac pe care susținea că îl pregătește de mai multe luni.

Într-una dintre postări, acesta ar fi scris: „Pregătesc asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”.

Aceeași publicație relatează că profilul respectiv ar aparține elevului de clasa a VII-a implicat în incidentul violent de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Contul ar fi distribuit și conținut cu caracter extremist.

Conform relatării Bistrițeanul, adolescentul a ajuns la școală cu puțin înainte de ora 8:00, însă nu s-a îndreptat către sala de clasă, ci a mers la baie. După ce a sunat pentru începerea cursurilor, ar fi publicat un nou story, în care apărea cu o cagulă pe cap, o cască de motociclist și un cuțit în mână.

Cum a avut loc atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”

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Foto: tiktok

Incidentul s-a petrecut luni dimineață, când elevul de clasa a VII-a ar fi intrat în școală înarmat cu un cuțit și ar fi căutat un coleg de clasa a VI-a, pe care intenționa să îl rănească.

Potrivit inspectorului școlar general din Bistrița-Năsăud, Vasile Șteopoaie, profesoara a încercat să îl împiedice pe adolescent să intre în sala de clasă. În acel moment, cadrul didactic a fost atacat cu cuțitul, iar elevul a pătruns ulterior în încăpere, în căutarea colegului pe care îl viza.

Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul”, a declarat Vasile Șteopoaie, citat de TimpOnline.

Unul dintre elevii care au intervenit pentru a-și ajuta profesoara a fost, la rândul său, rănit. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, adolescentul suspectat de comiterea atacului a fost imobilizat de polițiști și se afla în custodia acestora.

Ce se știe despre starea profesoarei și a elevului rănit

Cele două persoane rănite au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe pentru îngrijiri medicale. Potrivit declarațiilor inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie, atât profesoara, cât și elevul se aflau în afara oricărui pericol.

După incident, cursurile au fost suspendate, iar autoritățile au transmis că situația era sub control.

Elevul respectiv era din această școală, în clasa a VII-a, și s-a dus să caute un elev de clasa a VI-a, spunând că este de altă religie. Este un eveniment extrem de grav. Le transmit părinților să stea liniștiți, situația este sub control, am suspendat cursurile. Situația va reveni la normal”, a declarat Vasile Șteopoaie.

Oficialul a atras atenția și asupra unor posibile semne de radicalizare în cazul adolescentului, precizând: „se pare că acel copil are ceva tendințe de radicalizare”.

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