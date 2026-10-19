Motivul pentru care elevul din Bistrița și-a atacat profesoara și colegul, la școală, cu un cuțit. Ce spune șeful Inspectoratului Școlar

Agresiunea de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița ar fi avut la bază un motiv religios. Potrivit șefului Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, elevul de clasa a VII-a care a intrat luni dimineață înarmat cu un cuțit în unitatea de învățământ ar fi urmărit să atace un coleg mai mic, din clasa a VI-a, pe care îl considera de altă religie. În încercarea de a-l opri, o profesoară și un alt elev au fost răniți.

Agresiune la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița Foto: TimpOnline

Motiv religios în cazul atacului de la școala din Bistrița

Vasile Șteopoaie, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, a explicat că elevul de clasa a VII-a ar fi mers în sala de curs a colegului pe care îl avea în vizor. Profesoara a încercat să îl împiedice să intre, moment în care a fost atacată cu cuțitul.

Ulterior, băiatul ar fi pătruns în clasă, căutându-l pe elevul vizat, însă nu a reușit să îl rănească. Un alt copil a intervenit pentru a-și ajuta profesoara și a fost, la rândul său, rănit.

Potrivit declarațiilor oficialului, agresorul ar fi susținut că elevul pe care voia să îl atace aparține unei alte religii.

„Se pare că minorul are ceva tendințe de radicalizare”, a declarat Vasile Șteopoaie, citat de Biziday, precizând că autoritățile trebuie să clarifice circumstanțele și motivația gestului.

Ce se știe despre victimele atacului

Profesoara și elevul răniți au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții unității medicale către Agerpres, ambele victime erau conștiente și stabile.

Elevul suspectat de agresiune a fost imobilizat de polițiști și preluat de autorități. Cazul este anchetat de organele competente, care urmează să stabilească toate împrejurările producerii incidentului.

Atacul de la Bistrița readuce în discuție problema violenței în mediul școlar și riscurile asociate manifestărilor de intoleranță, în condițiile în care motivul religios este, în acest caz, una dintre ipotezele prezentate de reprezentanții Inspectoratului Școlar.