 „E premiant și foarte liniștit”. Bunicul elevului care și-a atacat o profesoară și colegii, primele declarații după incident
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„E premiant și foarte liniștit”. Bunicul elevului care și-a atacat o profesoară și colegii, primele declarații după incident

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Familia adolescentului de 13 ani, implicat în incidentul grav petrecut la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a făcut primele declarații după atac. Bunicul băiatului susține că nepotul său era un elev cu rezultate foarte bune la învățătură și că nu a observat niciodată un comportament violent în familie.

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Foto: TimpOnline

Declarațiile familiei

Potrivit Cancan, bunicul atacatorului a declarat că băiatul ar fi fost premiant în fiecare an și s-ar fi remarcat prin seriozitate și rezultate bune la școală.

„Dacă mergeți la școală și îi luați notele, anul acesta a fost premiant, în fiecare an a fost premiant”, a declarat bărbatul.

Bărbatul susține că problemele ar fi început în urmă cu câțiva ani, odată cu formarea unor grupuri în colectivul școlar. Potrivit relatării sale, nepotul său ar fi fost un copil retras, preocupat de școală, care nu și-a dorit să se integreze în anumite grupuri de elevi considerate mai agresive.

„Începând din clasa a III-a, a VI-a, s-a întâmplat că s-au făcut niște grupuri de copii, în care s-a făcut bullying. Copilul acesta, fiind mai liniștit, la locul lui, învățând bine, nu a vrut să intre în anumite grupuri în care au fost mai agresivi”, a afirmat bunicul băiatului.

Acesta a insistat că adolescentul nu manifesta comportamente agresive în mediul familial și că nimic nu l-ar fi făcut să anticipeze un astfel de incident.

„El e liniștit, nu e agresiv, stă cu mine în casă, nu l-am văzut o dată să țipe sau să aibă o problemă”, a mai spus bunicul lui Andi.

Adolescentul este internat pentru evaluare

Incidentul a avut loc luni dimineață, când băiatul ar fi atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg în incinta unității de învățământ. După intervenția autorităților, adolescentul a fost internat într-o unitate de psihiatrie, unde urmează să fie evaluat de specialiști.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul și ce anume a condus la comportamentul violent al elevului. În paralel, autoritățile verifică informațiile privind eventualele situații de bullying invocate de familie.

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