Deși perioada comunistă este privită de unii români cu nostalgie, cifrele arată o realitate diferită în privința veniturilor. În 1985, un angajat cu salariul mediu net primea echivalentul a aproximativ 165 de dolari pe lună, o sumă de aproape patru ori mai mică decât câștigul mediu al unui german din aceeași perioadă. În timp ce oamenii de rând se confruntau cu lipsuri, Nicolae Ceaușescu încasa un venit de câteva ori mai mare decât media pe economie, iar membrii nomenclaturii și ai Securității beneficiau de avantaje suplimentare.

Cât valorau, de fapt, lefurile românilor în comunism Foto: GettyImages

Veniturile românilor au crescut treptat în timpul regimului comunist, însă majorările de pe hârtie nu au însemnat automat și o viață mai bună. Statul stabilea salariile prin grile administrative, iar puterea de cumpărare a populației a fost afectată puternic în anii ’80, când lipsurile au devenit tot mai apăsătoare.

Potrivit statisticilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), salariul mediu net era de 337 de lei, iar în 1975 ajunsese la 1.595 de lei. Zece ani mai târziu, în 1985, acesta urcase la 2.827 de lei. Cea mai mare valoare din perioada comunistă a fost înregistrată în 1989, când salariul mediu net a ajuns la 3.063 de lei.

De aceste venituri beneficiau, în general, muncitorii calificați din industrie, funcționarii, profesorii și specialiștii. Inginerii din anumite domenii, medicii și alte categorii de angajați puteau câștiga peste medie, în timp ce muncitorii necalificați și o parte dintre angajații din servicii aveau venituri mai mici.

Datele statistice pentru anul 1985 arată diferențe importante între profesii. Un cadru didactic universitar câștiga 5.610 lei net pe lună, iar un inginer care lucra într-o mină de cărbune primea 4.900 de lei. Un inginer din industria petrolului și gazelor naturale avea un venit de 3.850 de lei, în timp ce un jurnalist câștiga 3.680 de lei.

În alte domenii, salariile erau mai reduse. Un șofer de autobuz primea 1.920 de lei lunar, o muncitoare confecționeră din industria textilă câștiga 2.111 lei, iar un sudor ajungea la 2.717 lei. Conform statisticilor CNPP, cel mai mic salariu din România anului 1985 era de 1.500 de lei.

Ce salariu avea Nicolae Ceaușescu

În vârful ierarhiei salariale se aflau directorii de întreprinderi, mai ales cei din industrie și minerit, dar și liderii comuniști. Nicolae Ceaușescu avea un venit considerabil mai mare decât cel al unui angajat obișnuit.

Până în 1984, fostul dictator încasa 16.000 de lei net pe lună, sumă formată dintr-un salariu de bază de aproximativ 12.000 de lei și un spor de conducere de 4.000 de lei. Ulterior, venitul său lunar a crescut la 20.000 de lei.

Nici Elena Ceaușescu nu avea un salariu modest. În calitate de prim-viceprim-ministru, aceasta primea 14.900 de lei, la care se adăugau alți 5.900 de lei pentru funcția de director al ICECHIM, institutul de cercetare în chimie și petrochimie.

O parte din bani ajungeau în conturile de la CEC ale familiei, în special pentru copii. Cheltuielile personale ale soților Ceaușescu erau însă reduse, deoarece numeroase bunuri și servicii erau acoperite din fondul de protocol. În 1989, Elena Ceaușescu lăsase în urmă carnete CEC în valoare de 3,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 30 de apartamente cu două camere, la care s-ar fi putut adăuga și câteva autoturisme Dacia 1300.

Prin comparație, Nicolae Ceaușescu câștiga de aproximativ 11 ori mai mult decât un angajat cu salariul mediu pe economie, deși legislația comunistă prevedea limite privind diferențele salariale.

Legea retribuirii din 1974 menționa că „raportul dintre retribuţia netă maximă şi minimă a personalului din unităţile de stat se stabileşte la aproximativ 6 la 1” și că „nimeni nu poate primi decît o singura retribuţie tarifară”. În practică, liderul comunist și alți reprezentanți ai partidului beneficiau de venituri care depășeau aceste limite.

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