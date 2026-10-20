Cum arată acum Cornelius Roșiianu, prezentatorul „Telejurnalului” de la TVR din perioada comunistă: „Iute la mânie, tipicar și neîndurător cu nemunca”

Vă mai amintiți de Cornelius Roșiianu, fostul prezentator al „Telejurnalului” (TVR), din „Epoca de Aur”? Exclusiv pentru Click!, Marina Almășan ne-a vorbit despre invitatul ei, în emisiunea de succes „Poarta Pangrati”.

1/4 Marina Almășan, alături de Cornelius Roșiianu, fost prezentator al Telejurnalului TVR, din anii comunismului Foto: foto: Facebook

Iată și cum arată acum, la aproape 80 de ani, știristul din comunism. După 1989, Mircea Radu și Gabriela Firea i-au devenit ucenici în Redacția Știrilor TVR.

Marina Almășan, despre Cornelius Roșiianu, fost coleg din TVR: „Plin de energie și mucalit”

Cornelius Roșiianu știe să fenteze trecerea timpului. Și acum, la aproape 80 de ani, și-a păstrat eleganța. Iată ce spune Marina Almășan despre fostul ei coleg din TVR, pe care, de altfel, l-a avut și invitat, ieri, în cadrul emisiunii sale „Poarta Pangrati” (TVR 2):

„L-am descoperit plin de energie și mucalit, așa cum îl știam de când lucra la noi. „Iute la mânie, tipicar și neîndurător cu nemunca”, l-a definit, cândva, Mircea Radu, unul dintre discipolii săi. Eu aș traduce așa: foarte exigent, foarte riguros și foarte harnic.

Ceea ce, în mod firesc, le-a cerut mereu și celor din jur. Ieri, la emisiune, a fost într-atât de emoționat, încât a devenit brusc sobru, ceva neobișnuit pentru el! Oricum, ceea ce e fantastic la Cornel, este că a prezentat știri în două orânduiri diferite, ba, mai mult, și în timpul „furtunii” dintre ele!”, ne-a declarat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

Cornelius Roșiianu: „Un om de televiziune se formează în 10 ani și nu știi dacă iese vârf”

Într-un interviu pentru jurnalul.ro, Cornelius Roșiianu vorbea despre perioada de glorie, despre anii în care a lucrat ca redactor și ca prezentator de știri, în TVR, dar și despre ideea de vedetism, cumva, greșit înțeleasă:

„Înainte de „Revoluție”, vedetele Televiziunii se numeau Tudor Vornicu, Petre Popescu sau Ilie Ciurescu. Noi ceilalți eram simpli aspiranți…cunoscuți, dar aspiranți. Ne-am impus după 1989, când am format și am condus o echipă de știri care a performat și am devenit și noi vedete, cum spuneți dumneavoastră.

„Poți fi starletă și vedetă în același timp... și plutești în mediocritate”

Repet, după 1989. În lumea filmului există actori, starlete și vedete. Asta e ierarhia adevărată. În lumea televiziunii e la fel. Poți fi starletă și vedetă în același timp... și plutești în mediocritate. Ideal este să fii actor-vedetă.

Dar asta presupune sacrificii, multă muncă și pregătire continuă. Un om de televiziune se formează în 10 ani și nu știi dacă iese vârf. Dacă ești vedetă și atât, nu rămâne nimic după tine. În ce mă privește, vă spun și dumneavoastră, cum am spus și altora, la umbra mea n-a fost umbra”.

A lucrat în TVR până în 1997: „Am fost „retras””

După 1989, a avut în redactia de știri, pe care a condus-o, și numeroși ucenici, deveniți, mai apoi celebri, precum Mircea Radu, fost prezentator de știri la TVR, și Gabriela Vrânceanu Firea:

„Am descoperit și am format oameni cu care mă mândresc, pe care îi iubesc și cărora le mulțumesc pentru faptul că au considerat că le este de folos experiența mea și de viață și profesională: Gabriela Vrânceanu Firea, Mircea Radu, Emilia Nicolaescu...

„Îmi e dor de pupitrul știrilor”

Lista rămâne deschisă. N-am cum să-i numesc pe toți aici; mulți lucrează în Televiziunea Națională sau în alte televiziuni, sunt înalți funcționari ai statului român, ai unor organisme internaționale, predau în instituții de învățământ superior din țară și străinătate. Îmi e dor de pupitrul știrilor.

De câte ori stau de vorbă cu mine, îmi spun că într-o societate normală, unul care avea notorietatea, audiența și priza mea la public ar fi ieșit de pe micul ecran numai atunci când trebuia să plece pe ultimul drum, cu picioarele înainte, așa cum se întâmplă pe la alții. „Am fost retras" în 1997. De ce? Poate pentru că nu răspundeam la anumite comenzi eu și colegii mei”, a mai menționat Cornelius Roșiianu.

Mircea Radu, despre profesorul lui de știri: „Iute la mânie, tipicar, printre ultimii mohicani”

Și vedeta tv Mircea Radu l-a avut invitat, în emisiunea sa, de la Metropola TV, pe profesorul de știri, din TVR, Cornelius Roșiianu, fost Șef al Departamentului Emisiunilor Informative al TVR până în 1997. Iată și cum l-a descris pe Cornelius Roșiianu, într-o postare pe Facebook:

„Iute la mânie, tipicar şi neîndurător cu nemunca, Cornelius Roşiianu este printre ultimii mohicani. Nu ne-am mai văzut de zeci de ani. Cu toate astea, ca în orice relație veritabilă, nu s-a simțit, a părut că nu am mai vorbit de ieri.

Discuția cu domnul Roşiianu a fost mai mult decât o plăcere. A fost o retrăire a unor vremuri grozave, care nu se vor mai întoarce niciodată, dar nu îmi pare rău de asta. Îi regret însă pe profesioniștii pe care i-am întâlnit și care nu uitau să fie oameni”.