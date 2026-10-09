 Marina Almășan, așa cum n-ai mai văzut-o! În ce ipostază s-a pozat: „Femeile de carieră au și astfel de fațete”
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Marina Almășan, așa cum n-ai mai văzut-o! În ce ipostază s-a pozat: „Femeile de carieră au și astfel de fațete”

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Marina Almășan a surprins comunitatea din mediul online cu o postare sinceră și plină de umor despre viața de acasă. Prezentatoarea TV le-a arătat urmăritorilor o latură mai puțin vizibilă a vieții sale, departe de platourile de televiziune și de întâlnirile profesionale. Cu mopul în mână, lângă o găleată și după ce a terminat curățenia, vedeta a vorbit despre bucuriile simple ale treburilor casnice și despre rolul de femeie, dincolo de carieră.

Marina Almășan, cu mopul în mână după trei ședințe!
Marina Almășan, cu mopul în mână după trei ședințe!

Marina Almășan, între carieră și treburile gospodărești

Deși este cunoscută publicului pentru activitatea sa în televiziune, Marina Almășan demonstrează că viața unei femei de carieră nu se rezumă la aparițiile publice, proiectele profesionale și programul aglomerat. Într-o postare pe Facebook, vedeta a dezvăluit că există zile în care se bucură să se ocupe de locuință, să pregătească mâncare pentru cei dragi și să pună ordine în lucrurile de zi cu zi.

Imaginea care însoțește mesajul o surprinde într-o ipostază cât se poate de obișnuită: cu mopul în mână, după ce a făcut curățenie în casă. Fără artificii și fără pretenția unei imagini perfecte, Marina Almășan a ales să împărtășească un moment autentic din viața sa.

„Cea mai nobilă funcție a mea”: rolul de femeie, dincolo de profesie

Mesajul vedetei a fost însoțit de o reflecție personală despre felul în care își petrece timpul atunci când programul profesional îi permite să se ocupe și de casă.

Outfit-ul meu de astăzi este o creație «bazar» și mă însoțește în cea mai nobilă funcție a mea, de care câteodată îmi amintesc: aceea de femeie”, a scris Marina Almășan pe Facebook.

Cu umor și naturalețe, prezentatoarea a mărturisit că îi plac zilele în care își poate dedica timpul locuinței, poate pregăti ceva bun pentru Sorin și pentru cei apropiați, poate face ordine în șifoniere și se poate ocupa de rufele adunate de-a lungul săptămânii.

Pentru Marina Almășan, aceste activități nu par să fie doar obligații gospodărești, ci și o parte firească a vieții sale, pe care o redescoperă cu plăcere atunci când are timp.

Marina Almășan, mesaj pentru femeile care jonglează cu mai multe responsabilități

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale postării este observația că multe femei cunoscute publicului trăiesc experiențe asemănătoare atunci când ajung acasă.

Și să știți că nu sunt «unicat»: foarte multe chipuri pe care le știți de la televizor, acasă arată fix așa. Unele și cu copiii de mână”, a mărturisit vedeta.

Prin aceste cuvinte, Marina Almășan atrage atenția asupra unei realități pe care publicul o vede mai rar. În spatele aparițiilor îngrijite și al imaginii construite în spațiul public există oameni care au familii, responsabilități și activități obișnuite, la fel ca oricine altcineva.

Mesajul său poate fi privit și ca o formă de solidaritate cu femeile care încearcă să găsească un echilibru între muncă, viața personală și treburile casei. Indiferent de domeniul în care activează, responsabilitățile cotidiene fac parte din realitatea multora dintre ele.

„Muncile s-au înjumătățit” după ce copiii au crescut

Marina Almășan a făcut referire și la faptul că ai săi copii au crescut, astfel că o parte dintre responsabilitățile de odinioară s-au schimbat.

Ai mei au crescut mari-mari, așa că, aparent, muncile s-au înjumătățit”, a glumit ea.

Observația aduce o notă familiară întregii postări. Odată cu trecerea anilor, viața de familie se transformă, iar prioritățile și responsabilitățile se reașază. Chiar dacă anumite sarcini devin mai ușor de gestionat, activitățile gospodărești rămân o parte importantă a rutinei zilnice.

Vedeta nu încearcă să idealizeze viața de acasă, ci o prezintă într-o manieră relaxată, cu autoironie și cu o doză de sinceritate care apropie publicul de omul din spatele imaginii televizate.

După trei ședințe, direct pe „frontul casnic”

Postarea a fost încheiată în aceeași notă glumeață. Marina Almășan a explicat că a ajuns la treburile gospodărești după ce participase deja la trei ședințe în acea zi.

Vă îmbrățișez, de pe frontul casnic, spre care am fost «catapultată» după cele 3 (TREI!) ședințe, pe care le-am parcurs, până la această oră!”, a scris prezentatoarea.

Formularea surprinde contrastul dintre agenda profesională și activitățile de acasă. După întâlniri și obligații de serviciu, urmează o altă serie de lucruri de rezolvat, de această dată în propriul cămin.

Marina Almășan, o ipostază autentică din viața de zi cu zi

Prin această postare, Marina Almășan a adus în prim-plan o latură firească a vieții sale, demonstrând că imaginea publică și cea de acasă pot fi foarte diferite, fără ca una să o excludă pe cealaltă.

Dincolo de televiziune, proiecte și întâlniri profesionale, există momente în care lucrurile simple capătă o importanță aparte: o casă curată, o masă pregătită pentru cei dragi și puțină ordine după o săptămână aglomerată.

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