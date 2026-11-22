Miley Cyrus și-a unit destinul cu bateristul Maxx Morando, după o relație de aproximativ cinci ani. Cei doi au ales să organizeze nunta în Palm Springs, California, într-un cadru restrâns, alături de familie și de persoanele apropiate.

Foto: Profimedia

Potrivit unor surse citate de revista People, ceremonia a avut loc sâmbătă. La eveniment au fost prezente mama artistei, Tish Cyrus, și sora acesteia, Noah Cyrus. Imaginile surprinse la ceremonie arată că Miley și Maxx au spus „Da” lângă o piscină, sub un arc decorat cu flori albe.

Petrecerea a fost precedată de o cină de repetiție, organizată vineri în compania celor dragi. Lily-Rose Purcell, sora vitregă a cântăreței, a publicat pe Instagram Stories câteva fotografii de la întâlnire. Printre acestea s-a numărat și imaginea meniului, care avea inscripționate inițialele „M+M”, reprezentând numele mirilor.

Cum a cerut-o Maxx Morando în căsătorie pe Miley Cyrus

1/2 Miley Cyrus s-a căsătorit cu Maxx Morando Foto: X

Logodna celor doi a fost confirmată de o sursă pentru revista People pe 2 decembrie 2025. Informația a apărut la scurt timp după ce artista a fost fotografiată purtând un inel cu diamant la premiera mondială a filmului „Avatar: Fire and Ash”, desfășurată în Los Angeles.

Deși nu au făcut publică data exactă a logodnei, Maxx a povestit în iulie, într-un interviu pentru Wonderland Magazine, că a ales să o ceară în căsătorie în timpul unei călătorii la Kyoto, în Japonia. Cei doi își doreau de multă vreme să ajungă acolo, însă niciunul nu vizitase anterior orașul.

Miley și Maxx au fost surprinși împreună în Japonia la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2025. Ulterior, fanii au remarcat inelul de logodnă pe mâna cântăreței, în fotografii apărute la mijlocul lunii noiembrie și în imaginile publicate de aceasta cu ocazia aniversării sale de 33 de ani.

Miley Cyrus și Maxx Morando formează un cuplu din 2021

Povestea lor de dragoste a început în decembrie 2021, când au fost fotografiați împreună în culisele emisiunii speciale de sărbători „Miley’s New Year’s Eve Party”, difuzată de NBC și filmată la Miami. Cu puțin timp înainte, cei doi fuseseră văzuți și la prezentarea de modă „Love Parade” organizată de Gucci, în Los Angeles.

Artista a dezvăluit ulterior că întâlnirea lor a fost aranjată de alte persoane, însă experiența a fost una neașteptată pentru ea.

„Ni s-a aranjat o întâlnire pe nevăzute”, a declarat Miley pentru British Vogue în mai 2023. Tot atunci, cântăreața a explicat cum a privit acea întâlnire:

„Ei bine, a fost o întâlnire pe nevăzute pentru mine, dar nu chiar şi pentru el. M-am gândit: «Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să plec»”.

În aprilie 2022, cei doi au fost fotografiați sărutându-se în timpul unei ieșiri în West Hollywood.

Înainte de relația cu Maxx Morando, Miley Cyrus a fost căsătorită cu actorul Liam Hemsworth. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2018, însă despărțirea lor a fost confirmată în august 2019. Divorțul a fost finalizat în ianuarie 2020.