 Un somn de aproape 3 metri a uimit pescarii! Un german a egalat recordul mondial, dar a pierdut competiția la care era
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Un somn de aproape 3 metri a uimit pescarii! Un german a egalat recordul mondial, dar a pierdut competiția la care era

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Un pescar german a egalat recordul mondial pentru cel mai lung somn prins vreodată la undiță, scoțând din apă un pește masiv de aproape 3 metri lungime, în timpul unui turneu din sudul Poloniei.

Somn de aproape 3 metri, capturat în Polonia.
Somn de aproape 3 metri, capturat în Polonia. Foto: Instagram

Oliver Schäfer, în vârstă de 34 de ani, din Kallmuth, localitate care aparține orașului german Mechernich, pescuia dintr-o barcă alături de coechipierul său olandez, Kevin Cremers, când somnul uriaș a mușcat momeala, scrie TVP World.

O luptă de 30 de minute cu somnul

Cei doi participau la un turneu internațional de pescuit la răpitori pe un lac de acumulare din apropierea orașului Rybnik, din sudul Poloniei, la începutul acestei luni. Schäfer a simțit că ceva s-a smucit în undiță și acela a fost momentul în care și-a dat seama că este o pradă mare.

„Am știut imediat că era un pește uriaș. Dar abia când a ieșit pentru prima dată la suprafață am văzut cât de mare era cu adevărat”, a povestit Schäfer pentru publicația germană Bild.

A fost o luptă intensă deoarece a durat mai bine de 30 de minute înainte ca cei doi pescari să reușească să aducă somnul lângă barca lor. Emoțiile lor au fost atât de puternice încât Schäfer a izbucnit în lacrimi.

„Când ruleta a arătat aproape 300 de centimetri, mi-au dat lacrimile — record mondial, 292 cm”, a scris Schäfer ulterior într-o postare pe Instagram.

Arbitrii au verificat lungimea peștelui, după care echipa a făcut câteva fotografii pentru a marca momentul și a eliberat somnul în siguranță înapoi în apă. Recordurile bazate pe lungime sunt intens celebrate în comunitatea pescarilor, însă nu sunt considerate oficiale.

International Game Fish Association (IGFA), principala organizație care omologhează recordurile în pescuitul sportiv, ține evidența somnilor în funcție de greutate. Potrivit revistei americane Outdoor Life, anul trecut nu exista o listă oficială a recordurilor pentru această specie bazată pe lungime.

Nu ei au câștigat concursul

Totuși, Schäfer nu este primul pescar care prinde un somn de fix 2,92 metri în apele lacului din Rybnik. Cu un an înainte, pescarii polonezi Krzysztof Pyra și Adrian Gontarz au stabilit recordul mondial prinzând un somn de aceeași lungime, iar participanții la concurs cred că Schäfer a capturat același pește. 

În același timp, au remarcat faptul că somnul pare să se fi oprit din creșterea în lungime, dar luase în greutate. În ciuda faptului că a egalat recordul mondial, echipa formată din Schäfer și Cremers a trebuit să se mulțumească cu locul al doilea în turneul de la Rybnik, deoarece victoria finală s-a bazat pe punctajul acumulat pe parcursul întregului eveniment.

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