Un pescar român a prins un somn uriaș de doi metri lungime. Ce greutate avea monstrul și unde a fost capturat: „E ce trebuie”

După o luptă de 20 de minute, un pescar din Delta Dunării a reușit să prindă un pește de-a dreptul impresionant. Este vorba despre un somn uriaș care avea o greutate de aproximativ 80 de kilograme și o lungime de doi metri.

Somnul avea o greutate de 80 de kilograme Foto: captură PRO TV

Bărbatului nu i-a venit să creadă atunci când a tras în barca sa un somn uriaș de aproximativ doi metri lungime. Lupta cu peștele a durat aproape 20 de minute, timp în care pescarul a așteptat ca somnul uriaș să obosească.

„Ăsta este mare. După cum îmi sucește barca, e ce trebuie”, a spus pescarul, potrivit informațiilor de la PRO TV. Chiar dacă se aștepta la o captură impresionantă, bărbatul a fost uimit atunci când și-a dat seama cât de mare era, de fapt, somnul.

Un somn de 80 de kilograme a fost prins în Delta Dunării

Pescarii din Deltă folosesc o metodă specială pentru a putea prinde mai ușor somnii. Este vorba despre pescuitul la clonc, care presupune folosirea unui instrument din lemn care produce zgomot. Acest lucru deranjează somnii și îi face să caute hrană, moment în care ajung să fie prinși de pescari.

Iar, de această dată, metoda specială de pescuit s-a dovedit a fi mult mai eficientă decât și-ar fi imaginat pescarul. După o luptă de 20 de minute, peștele a fost tras în barcă. În cele din urmă, după ce a făcut mai multe fotografii, pescarul a eliberat somnul înapoi în apă.

Peștele a fost eliberat în Deltă

Iar acesta nu a fost singurul pește uriaș prins de bărbatul din Deltă. În urmă cu trei săptămâni, alături de un prieten, el ar fi prins un pește chiar și mai mare, în Dunăre.

Somni uriași au fost capturați în trecut și în alte țări. În 2023, în râul Po, din nordul Italiei, un pescar profesionist a prins un somn care avea o lungime de 285 de centimetri. Somnii pot ajunge la lungimi de chiar și trei metri și la o greutate maximă de aproximativ 317 kilograme.