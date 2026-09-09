O insulă din apropiere de România oferă 3.000 de euro familiilor care fac copii. Cum motivează autoritățile decizia

Autoritățile locale dintr-o insulă superbă din apropiere de România oferă un ajutor financiar de mii de euro pentru fiecare copil născut acolo. În încercarea de a reduce declinul demografic, s-a decis să se ofere un ajutor financiar semnificativ.

Insula oferă un ajutor de 3.000 de euro familiilor tinere Foto: IStock

Femeile care nasc copii pe insula grecească Nisyros vor primi un ajutor financiar de până la 3.000 de euro pentru fiecare copil născut, potrivit huffingtonpost.gr. Măsura a fost propusă chiar de către primarul Christofis Koronaios și Consiliul Local a aprobat-o în unanimitate.

Desigur, pentru a primi acest ajutor financiar, există două condiții pe care familiile trebuie să le îndeplinească. În primul rând, părinții trebuie să aibă domiciliul oficial în municipiul Nisyros și, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, reședința permanentă a familiilor trebuie să fie pe insulă.

Autoritățile din această insulă oferă un ajutor de 3.000 de euro

Motivul pentru care nu este oferită o sumă mai mare este faptul că plafonul de 3.000 de euro este cel maxim permis de către noul Cod al Administrației Locale din Grecia. În plus, acești bani sunt neimpozabili și nu vor fi luați în calcul atunci când se calculează venitul pentru a stabili eligibilitatea pentru alte forme de sprijin social.

Orașul deja are prevăzut în bugetul pe anul 2026 suma de 9.000 de euro, destinată exclusiv pentru oferirea ajutoarelor. Acest lucru permite autorităților să aplice programul imediat.

Este o decizie istorică pentru Nisyros

„Nu este vorba doar despre bani, ci despre o îmbrățișare din partea Nisyros pentru fiecare copil care se naște aici. Este mesajul că Nisyros crede în viitorul său, iar viitorul îl reprezintă copiii noștri”, a declarat primarul Christofis Koronaios.

Practic, autoritățile locale din Nisyros doresc să ofere un sprijin financiar concret tinerelor familii de pe insulă. Comunitatea se confruntă de mai mult timp cu probleme demografice severe, iar această nouă măsură este menită să încurajeze mai mulți tineri să facă copii și să rămână pe insulă.

Tinerele familii vor putea primi, astfel, un ajutor ce ajunge chiar și la 3.000 de euro.