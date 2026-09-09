Unde va fi construită prima fabrică Ferrero din România. Gigantul din spatele Nutella și Kinder confirmă investiția

Unul dintre cei mai mari producători de dulciuri din întreaga lume urmează să-și deschidă o fabrică în țara noastră. Este vorba despre gigantul italian Ferrero, care deja și-a confirmat intenția de a-și extinde operațiunile industriale în România.

Fabrica va fi construită în Timișoara Foto: Adobe Stock

Ferrero dorește să deschidă o fabrică în România, iar gigantul italian deja a început procesul de achiziționare a unui amplasament industrial din Timișoara. Acesta va urma să fie transformat în unitate de producție, iar această investiție marchează intrarea companiei din Italia în producția locală din țara noastră, potrivit informațiilor de la Săptămâna Financiară.

Până la acest moment, Ferrero nu a anunțat detaliile legate de acest proiect. Nici valoarea totală a investiției nu este cunoscută, iar numărul maxim de angajați care vor putea lucra în noua fabrică din Timișoara nu este cunoscut.

Ferrero va deschide o fabrică în Timișoara

Timișoara este unul dintre cele mai importante centre industriale și logistice din țara noastră, iar acesta este motivul pentru care Ferrero a decis să deschidă o nouă fabrică în acest oraș.

Poziția geografică a orașului permite accesul rapid și ușor către piețele din Europa Centrală și de Est. În plus, în Timișoara există și suficient de multă forță de muncă, iar aceste detalii au reprezentat un avantaj masiv pentru compania italiană Ferrero.

Nu se cunoaște valoarea investiției

Compania a fost fondată cu mai multe decenii în urmă, în anul 1946 și produce unele dintre cele mai populare mărci de dulciuri din întreaga lume. Mai precis, este vorba despre mărci precum Nutella, Kinder, Raffaello, Ferrero Rocher și chiar și Tic Tac.

Acum, noua fabrică din Timișoara ar putea avea un impact major asupra economiei locale din oraș. Nu numai că se vor crea noi locuri de muncă, dar, prin intermediul fabricii se vor dezvolta relații cu diverse alte companii și furnizori din domenii precum logistică, transport, servicii și industria alimentară. Până în acest moment nu se cunoaște valoarea totală a investiției în noua fabrică.