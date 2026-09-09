 Sfinții importanți sărbătoriți pe 9 septembrie. Cine își serbează ziua onomastică
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Sfinții importanți sărbătoriți pe 9 septembrie. Cine își serbează ziua onomastică

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Ziua de 9 septembrie este una importantă pentru credincioșii ortodocși din țara noastră. Cu această ocazie sunt prăznuiți Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria.

Este o sărbătoare importantă în calendarul religios
Este o sărbătoare importantă în calendarul religios Foto: Getty Images

Pe ziua de 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, acesta fiind unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios. Iar chiar a doua zi, pe 9 septembrie, credincioșii din țara noastră îi vor sărbători și pe părinții Fecioarei Maria, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana.

Potrivit tradiției bisericești, cei doi au trăit în Nazaret și deși au fost căsătoriți vreme de 50 de ani și nu au reușit să aibă împreună un copil, nu și-au pierdut niciodată speranța. După o lungă perioadă de rugăciune, ei au primit vestea că vor deveni părinți. Când cei doi aveau deja o vârstă înaintată, au devenit părinții Fecioarei Maria.

Este o sărbătoare marcată cu cruce neagră

Conform tradiției, Ioachim provenea din seminția lui Iuda și ar fi fost unul dintre descendenții regelui David. El ar fi fost un om evlavios, care a respectat mereu poruncile Domnului și a continuat să se roage pentru urmași.

Despre Ana, tradiția bisericească spune că provenea din seminția lui Levi și era fiica preotului Matan. Cei doi sfinți sunt considerați a fi modele de nădejde și încredere în Dumnezeu.

Există numeroase tradiții legate de această zi

Desigur, fiind o sărbătoare atât de importantă, există nenumărate tradiții pe care credincioșii au grijă să le respecte. Cu ocazia acestei sărbători se evită certurile și mulți oameni împart alimente celor nevoiași.

În plus, pe data de 9 septembrie își sărbătoresc ziua onomastică cei care poartă nume precum Ioachim, Anamaria, Ana-Maria, Aneta, Anita, Anișoara, Anuța, Anica, Anca și Ancuța.

Numele de „Ioachim” are origini ebraice și înseamnă „Dumnezeu a întărit” sau „Dumnezeu ridică”. În același timp, Ana vine din ebraicul „Hannah”, un nume care are semnificații precum „har”, „grație”, „milă” sau chiar și „bunăvoință”.

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