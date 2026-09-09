Biserica din România unde s-a împărțit pizza în loc de sarmale. De ce a făcut preotul aacest gest

Credincioșii din Botoșani au avut parte de o surpriză de-a dreptul neașteptată după Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Pacea. Oamenii nu au fost întâmpinați de tradiționalele sarmale, ci de pizza.

Biserica a împărțit pizza credincioșilor Foto: botosaneanul.ro

Au fost comandate nu mai puțin de 75 de cutii de pizza iar, după slujbă, enoriașii s-au așezat la rând pentru a primi câte o porție. Hramul a început, la fel ca întotdeauna, cu slujba religioasă. Însă, reprezentanții bisericii au dorit să profite de sărbătoarea Nașterii Domnului pentru a se apropia mai mult de enoriași, potrivit informațiilor de la botosaneanul.ro.

Mulți dintre enoriași sunt persoane în vârstă care au venituri reduse și care nu își permit prea des să comande o pizza de la un restaurant. Din acest motiv, biserica a comandat 75 de cutii de pizza, iar fiecare enoriaș a primit o porție.

Au fost comandate 75 de cutii de pizza

Părintele Marian Macuc și preoteasa Anamaria Macuc consideră că un astfel de gest face parte dintr-un efort mai larg de a se apropia de comunitatea de credincioși. Cei doi sunt implicați în mai multe acțiuni umanitare și sociale și în donații.

Pe 8 septembrie, nenumărați oameni au venit la biserică pentru a sărbători Nașterea Maicii Domnului, iar în loc de sarmalele tradiționale, credincioșii au primit o porție de pizza.

Este o sărbătoare foarte importantă

Sărbătorită în fiecare an pe data de 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, un moment cunoscut în popor și ca Sfânta Maria Mică, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios.

Iar cu ocazia acestui moment, credincioșii din țara noastră au grijă să respecte nenumărate tradiții populare. În multe zone din țară, oamenii merg la biserică cu fructe, pâine și alte bucate pentru a fi sfințite și apoi împărțite celor aflați în nevoie. Cu ocazia acestei sărbători, credincioșii sunt îndemnați să meargă la biserică și să se roage pentru sănătate, liniște și bunăstarea familiei.