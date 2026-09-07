 Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică. Semnificație și tradiții pe 8 septembrie
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Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică. Semnificație și tradiții pe 8 septembrie

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Marți, 8 septembrie 2026, românii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de Sfânta Maria Mică. Această zi are o puternică încărcătură emoțională și spirituală, iar credincioșii o respectă cu sfințenie, de la mersul la biserică și rugăciune până la tradițiile și obiceiurile păstrate din generație în generație. Tot în această zi, numeroși români își sărbătoresc ziua de nume.

Nașterea Maicii Domnului.
Nașterea Maicii Domnului. Foto: Shutterstock

Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie

Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie, aceasta fiind și prima mare sărbătoare din noul an bisericesc, început la 1 septembrie. Sărbătoarea este una dintre cele mai importante dedicate Maicii Domnului și marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria, mama lui Iisus Hristos.

Semnificația pentru ortodocși

Pentru ortodocși, sărbătoarea are o puternică însemnătate religioasă, deoarece reprezintă un prilej de rememorare a planului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Fecioara Maria a fost aleasă să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care, potrivit credinței creștine, S-a jertfit pentru mântuirea omenirii.

În tradiția ortodoxă, Fecioara Maria este cinstită ca Născătoare de Dumnezeu, având un rol deosebit în credința și spiritualitatea Bisericii.

Tradiții și obiceiuri legate de Sfânta Marie Mică

Nașterea Maicii Domnului este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri, păstrate în special în comunitățile rurale. În această zi, credincioșii merg la biserică, participă la slujbă și se roagă pentru sănătate, liniște și bunăstarea familiei, și aprind lumânări. 

În unele zone ale țării, oamenii duc la biserică fructe, pâine și alte bucate pentru a fi sfințite și apoi împărțite celor aflați în nevoie. 

Ce sărbătorim pe 15 august

Pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Aceasta este cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare și este dedicată trecerii Maicii Domnului la cele veșnice.

Spre deosebire de 8 septembrie, când este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, pe 15 august credincioșii prăznuiesc Adormirea acesteia.

Alte sărbători dedicate Maicii Domnului

În calendarul ortodox există mai multe sărbători importante închinate Maicii Domnului. Printre acestea se numără Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătorită pe 21 noiembrie, Soborul Maicii Domnului, prăznuit pe 26 decembrie, precum și Acoperământul Maicii Domnului, pe 1 octombrie.

Nașterea Maicii Domnului, de pe 8 septembrie, și Adormirea Maicii Domnului, de pe 15 august, sunt însă printre cele mai cunoscute sărbători dedicate Fecioarei Maria în tradiția ortodoxă.

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