 Rugăciunea mamei către Maica Domnului. Cuvintele pe care să le rostești de Sfântă Mărie Mică pentru copilul tău
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Rugăciunea mamei către Maica Domnului. Cuvintele pe care să le rostești de Sfântă Mărie Mică pentru copilul tău

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox, iar pentru mame această zi poate fi un prilej de rugăciune pentru sănătatea, liniștea și ocrotirea copiilor lor.

Pe 8 septembrie se sărbătorește Sfântă Mărie Mică
Pe 8 septembrie se sărbătorește Sfântă Mărie Mică Foto: Pexels

Rugăciunea mamei către Maica Domnului este rostită cu credință și cu gândul la binele celor mici. În această zi, mamele se pot ruga pentru ca Dumnezeu să le lumineze copiilor calea, să îi ferească de necazuri și să le dăruiască sănătate și putere.

Rugăciunea pe care mamele o rostesc de Nașterea Maicii Domnului

Una dintre rugăciunile care pot fi rostite de mame pentru copiii lor este adresată lui Dumnezeu, cu mijlocirea Preacuratei Maicii Sale. În cuvintele rugăciunii sunt cuprinse cereri pentru iertare, sănătate, protecție, înțelepciune și o viață binecuvântată pentru copii.

Rugăciunea poate fi rostită în liniște, iar numele mamei și ale copiilor pot fi menționate acolo unde este indicat:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău. Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta. Doamne, povăţuieşte-i la calea cea adevărată a poruncilor Tale şi luminează-le înţelegerea cu lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului şi tămăduirea trupului. Doamne, binecuvântează-i în casă, la şcoală, pe drum şi în tot locul stăpânirii Tale. Doamne, păzeşte-i sub acoperământul Tău cel sfânt de glonte, de sabie, de otravă, de foc, de molimă şi de moartea năprasnică. Doamne, apără-i pe ei de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, de toate necazurile, relele şi nenorocirile. Doamne, tămăduieşte-i de toată boala, curăţeşte-i de toată întinăciunea şi uşurează-le pătimirile sufleteşti. Doamne, dăruieşte-le harul Duhului Tău Sfânt spre viaţă îndelungată, sănătate şi curăţie, întru toată buna credinţă şi dragostea, în pace cu cei de aproape şi cei de departe. Doamne, înmulţeşte-le şi întăreşte-le puterile minţii şi ale trupului, pe care le-au primit în dar de la Tine, binecuvântându-i, dacă va plăcea înaintea Ta, spre viaţă de familie evlavioasă şi naştere de prunci cinstită. Doamne, dăruieşte-mi mie, nevrednicei şi păcătoasei roabei Tale (numele) binecuvântare părintească pentru copiii mei, care sunt robii Tăi, în vremea cea de acum a dimineţii (zilei, nopţii), pentru numele Tău, pentru că împărăţia Ta este veşnică şi atotputernică. Amin.”

Alte tradiții pe 8 septembrie

În tradiția populară, ziua Nașterii Maicii Domnului este însoțită de mai multe obiceiuri și credințe păstrate de-a lungul timpului. De Sfânta Maria Mică, femeile obișnuiesc să se roage pentru sănătatea familiei, iar cele care își doresc un copil sunt îndemnate, potrivit tradiției, să ceară ajutorul Maicii Domnului.

Un alt obicei întâlnit în unele zone este împărțirea fructelor de toamnă, în special struguri și prune, în memoria celor plecați dintre noi. Se crede că astfel sunt oferite sufletelor celor decedați din roadele noului sezon.

Totodată, în anumite regiuni se păstrează credința că în această zi nu este bine să se facă treburi casnice precum spălatul rufelor sau cusutul. Unele superstiții spun și că focul nu trebuie aprins în gospodărie, pentru a nu atrage necazuri sau boală.

Sfânta Maria Mică este considerată și un reper pentru schimbarea anotimpului. În popor se spune că, după 8 septembrie, vara începe să lase locul toamnei, iar plecarea păsărilor călătoare și retragerea insectelor sunt privite drept semne că vremea se schimbă.

Ghid de cumpărături

Anamaria Prodan jpg
Anamaria Prodan, pe masa de operație. Problema pe care a ținut-o ascunsă: „Totul a ieșit perfect!” Vedete românești
ioana si ilie nastase
VideoScandalul în care este implicat Ilie Năstase! Ordin de protecție și brățară electronică. „În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Vedete românești
image
Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu un consilier de la Cotroceni adevarul.ro
image
O vilă cu etaj se vinde cu 25.800 de euro. De ce ANAF nu reușește să-i găsească un cumpărător, deși prețul a fost redus la jumătate adevarul.ro

Parteneri

image
„În ăștia 8 ani n-am fost agresiv?” Ilie Năstase, prima reacție după ce a fost reclamat la Poliție de soția sa, Ioana, pentru violență www.fanatik.ro
image
Orașul din România unde s-au înregistrat 0 grade, în timp ce în restul țării toamna pare că nici n-a venit observatornews.ro
image
Un avion cu 234 de pasageri la bord a transmis codul 7700 deasupra Atlanticului www.antena3.ro
image
Un jurnalist german din Berlin explică victoria AfD: Zilele lui Merz sunt numărate www.gandul.ro
image
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! as.ro
image
Hidroelectrica majorează prețul energiei de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii la factura de electricitate playtech.ro
image
Dan Petrescu la FCSB? Victor Pițurcă râde de varianta lui Gigi Becali! Condiția pentru mutarea anului: „Să-l coste vreo 5 milioane de euro!” www.fanatik.ro
image
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Irina, Georgina și Nicola, divele incontestabile ale sfârșitului de săptămână la Festivalul de Film de la Veneția okmagazine.ro
image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
Ioana Vlad parodie jpg
„Capmare Abel”, „Barbă Elias Dimitri”, „Ciocan Javier Matias”. Parodia care ia peste picior cele mai neobișnuite nume pentru copii Fapt divers
image png
Patru persoane, acuzate de uciderea unui bebeluș de 3 luni, în timpul unei excursii de camping. Cine sunt suspecții Internațional
image png
Cum arată cea mai înfricoșătoare stație de metrou din Londra. Se află într-un cartier exclusivist: „Este stranie” Internațional
nervi copil jpg
Părinții care știu să gestioneze crizele de furie ale copiilor fac 5 lucruri. „Îi ajută să devină mai inteligenți emoțional” Fapt divers
seism jpeg
Oamenii de știință au găsit o nouă metodă de a prezice următoarele cutremure. Ce descoperire au făcut Fapt divers
destinație Grecia
„O altfel de Grecie”. Locul secret descoperit de un român pe malul mării: „Un frappe și apă, 2 euro. E pustiu” Fapt divers
prognoza meteo (1) jpg
Val de căldură în România, apoi se schimbă totul. Ce anunță ANM pentru următoarele două săptămâni Național
europa pexels jpg
Un continent pierdut se ascunde sub Europa. „Marea Adria” și bogățiile lăsate în urmă Fapt divers
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net