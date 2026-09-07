Rugăciunea mamei către Maica Domnului. Cuvintele pe care să le rostești de Sfântă Mărie Mică pentru copilul tău

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox, iar pentru mame această zi poate fi un prilej de rugăciune pentru sănătatea, liniștea și ocrotirea copiilor lor.

Pe 8 septembrie se sărbătorește Sfântă Mărie Mică Foto: Pexels

Rugăciunea mamei către Maica Domnului este rostită cu credință și cu gândul la binele celor mici. În această zi, mamele se pot ruga pentru ca Dumnezeu să le lumineze copiilor calea, să îi ferească de necazuri și să le dăruiască sănătate și putere.

Rugăciunea pe care mamele o rostesc de Nașterea Maicii Domnului

Una dintre rugăciunile care pot fi rostite de mame pentru copiii lor este adresată lui Dumnezeu, cu mijlocirea Preacuratei Maicii Sale. În cuvintele rugăciunii sunt cuprinse cereri pentru iertare, sănătate, protecție, înțelepciune și o viață binecuvântată pentru copii.

Rugăciunea poate fi rostită în liniște, iar numele mamei și ale copiilor pot fi menționate acolo unde este indicat:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău. Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta. Doamne, povăţuieşte-i la calea cea adevărată a poruncilor Tale şi luminează-le înţelegerea cu lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului şi tămăduirea trupului. Doamne, binecuvântează-i în casă, la şcoală, pe drum şi în tot locul stăpânirii Tale. Doamne, păzeşte-i sub acoperământul Tău cel sfânt de glonte, de sabie, de otravă, de foc, de molimă şi de moartea năprasnică. Doamne, apără-i pe ei de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, de toate necazurile, relele şi nenorocirile. Doamne, tămăduieşte-i de toată boala, curăţeşte-i de toată întinăciunea şi uşurează-le pătimirile sufleteşti. Doamne, dăruieşte-le harul Duhului Tău Sfânt spre viaţă îndelungată, sănătate şi curăţie, întru toată buna credinţă şi dragostea, în pace cu cei de aproape şi cei de departe. Doamne, înmulţeşte-le şi întăreşte-le puterile minţii şi ale trupului, pe care le-au primit în dar de la Tine, binecuvântându-i, dacă va plăcea înaintea Ta, spre viaţă de familie evlavioasă şi naştere de prunci cinstită. Doamne, dăruieşte-mi mie, nevrednicei şi păcătoasei roabei Tale (numele) binecuvântare părintească pentru copiii mei, care sunt robii Tăi, în vremea cea de acum a dimineţii (zilei, nopţii), pentru numele Tău, pentru că împărăţia Ta este veşnică şi atotputernică. Amin.”

Alte tradiții pe 8 septembrie

În tradiția populară, ziua Nașterii Maicii Domnului este însoțită de mai multe obiceiuri și credințe păstrate de-a lungul timpului. De Sfânta Maria Mică, femeile obișnuiesc să se roage pentru sănătatea familiei, iar cele care își doresc un copil sunt îndemnate, potrivit tradiției, să ceară ajutorul Maicii Domnului.

Un alt obicei întâlnit în unele zone este împărțirea fructelor de toamnă, în special struguri și prune, în memoria celor plecați dintre noi. Se crede că astfel sunt oferite sufletelor celor decedați din roadele noului sezon.

Totodată, în anumite regiuni se păstrează credința că în această zi nu este bine să se facă treburi casnice precum spălatul rufelor sau cusutul. Unele superstiții spun și că focul nu trebuie aprins în gospodărie, pentru a nu atrage necazuri sau boală.

Sfânta Maria Mică este considerată și un reper pentru schimbarea anotimpului. În popor se spune că, după 8 septembrie, vara începe să lase locul toamnei, iar plecarea păsărilor călătoare și retragerea insectelor sunt privite drept semne că vremea se schimbă.