 Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească
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Rugăciunea pentru momentele de cumpănă. Rostește-o zilnic timp de o lună și caută liniștea sufletească

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Rugăciunea poate fi un adevărat sprijin pentru oamenii care trec prin perioade dificile, se confruntă cu neliniști sau caută răspunsuri și liniște sufletească. Pentru mulți credincioși, rugăciunea nu înseamnă doar să ceară ajutor, ci și un mod de a comunica cu Dumnezeu și de a-I mulțumi pentru lucrurile bune din viața lor.

Persoană care se roagă. Foto: Arhiva Click!
Persoană care se roagă. Foto: Arhiva Click!

Rugăciunea care poate face minuni în momentele grele 

Există o rugăciune despre care se spune că, dacă este rostită cu credință cel puțin o dată pe zi, timp de 30 de zile, poate aduce o schimbare în felul în care omul privește viața. Potrivit tradiției, repetarea ei zilnică îi poate ajuta pe cei care o rostesc să își găsească mai ușor liniștea interioară și să privească problemele cu mai multă înțelepciune și răbdare.

Rugăciunea vine în ajutorul persoanelor care trec prin momente grele în viață, se confruntă cu neliniști, probleme sau încercări și caută sprijin și protecție divină. Prin rostirea ei, credincioșii își pot găsi liniștea sufletească, puterea de a merge mai departe și încrederea că nu sunt singuri în fața dificultăților.

De asemenea, rugăciunea este privită ca o formă de apropiere de Dumnezeu și de căutare a ocrotirii Sale pentru propria persoană și pentru familie.

Rugăciunea care are un efect puternic în viața credincioșilor 

„Doamne, așa precum arde lumânarea mea de repede, luată din Sfânta Biserică, tot așa să-mi ajute Dumnezeu, Maica Precista și toți sfinții ca să piară tot atât de repede toate făcăturile, spurcăciunile, toate relele și patimile, blestemele și lucrurile diavolești, farmecele, descântecele, meșteșugurile și uneltele diavolești de la locul unde stau, de la casa mea, din familia mea, de la cei bântuiți de patimi (băutură, cafea, tutun, curvie, jocuri de noroc, neascultare și nesupunere, înjurăturile de cele sfinte), din capul meu, din trupul meu, din sufletul meu, din familia mea.

Doamne, ajută-mă să-mi recapăt sănătatea, liniștea, sporul și prosperitatea casei, a serviciului, a locului unde lucrez, să fiu bine văzut, să am spor în casă, în vite, în păsări, să fiu ferit de accidente și de relele întâmplări, eu și casa mea, familia și colaboratorii de la muncă. Doamne, să se depărteze vrăjmașii și să se îmblânzească, să am soartă bună de la Dumnezeu, să mi se dezlege cununiile și făcăturile, să fiu ferit de argintul viu și lucrurile vrăjitorești să nu aibă putere asupra mea. Doamne, ferește casa mea de ură și invidie, de certuri, de bătăi, de boli molipsitoare, de beții, de anturaj prost.

Doamne, ferește familia mea și sufletele noastre de toate încercările și răutățile și dă-ne, Doamne, sănătate, împliniri, realizări și viață fără de primejdii. Doamne, întărește-mă și păstrează-mi credința strămoșilor, credința creștinilor. Doamne, ocrotește pe părinții mei, pe frații mei, pe surorile mele (se spun numele lor) și dezleagă blestemele viilor și morților căzute asupra noastră. Și luminează mintea și soarta copiilor noștri, dă-le spor la învățătură și reușită în viață.

Doamne, veghează și întărește tineretul și copiii celor de-un neam și o credință cu noi. Doamne, ai grijă de toți copiii și înțelepțește și pe copiii mei. (Toate numele pentru care se roagă respectivul.) Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele și liniștea Ta cea sfântă! Doamne, să se împlinească toate rugăciunile noastre! Doamne, ajută-ne! Doamne, iartă-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, fie-Ți milă de noi! Doamne al puterilor, fii cu noi! Amin!”

Ce spun medicii despre beneficiile rugăciunii 

Pe lângă rolul său spiritual, rugăciunea poate avea și un rol complementar în starea de bine a unei persoane. Medicul Mircea Gelu Buta, fost administrator al Spitalului Județean de Urgență Bistrița și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vorbește despre legătura dintre tratamentul medical și sprijinul spiritual.

„Lucrurile trebuie văzute complementar. Terapiile medicale sunt completate de cele spirituale. Fiecare religie are metodele sale de terapie spirituală. Dumnezeu este în oameni şi lucrează prin oameni. Nu putem unii fără alţii, Dumnezeu te ajută  prin oameni, inclusiv prin medici. Spiritualitatea ca şi complementaritate constituie o terapie”, explică Mircea Gelu Buta, scrie adevarul.ro.

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