Mesaje speciale de Sfânta Maria Mică: urări de „La mulți ani” pentru cei dragi

8 septembrie este una dintre zilele importante din calendarul creștin dedicată Nașterii Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este și un prilej de bucurie pentru românii care își serbează în această zi numele și care primesc gânduri bune din partea celor dragi.

Mesaje speciale de Sfânta Maria Mică Foto: Shutterstock

O urare transmisă la momentul potrivit poate însemna mult pentru o persoană dragă, fie că este vorba despre un simplu „La mulți ani!”, un mesaj mai emoționant sau câteva cuvinte cu o semnificație aparte. Maria, Marian, Mariana și cei care poartă nume asociate acestei sărbători pot fi felicitați printr-un mesaj ales special pentru ei.

Cele mai frumoase mesaje de Sfânta Maria Mică 2026

De la urări calde pentru cei dragi până la mesaje simple, potrivite pentru colegi sau prieteni, există numeroase variante prin care îi poți felicita pe cei care își sărbătoresc onomastica. Am pregătit câteva dintre cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică:

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc sănătate, liniște în suflet, bucurii și oameni dragi alături în fiecare zi.

De ziua numelui tău, îți doresc ca Maica Domnului să te ocrotească și să îți lumineze mereu drumul. La mulți ani binecuvântați!

Fie ca această zi sfântă să îți aducă pace în suflet, zâmbete și multe momente frumoase alături de cei pe care îi iubești. La mulți ani!

Astăzi este o zi specială pentru tine. Îți doresc ca toate dorințele bune să devină realitate și să ai parte de sănătate, iubire și fericire. La mulți ani de Sfânta Maria Mică!

Să ai o zi de sărbătoare plină de lumină, bucurie și oameni dragi aproape. Maica Domnului să te ocrotească în fiecare clipă. La mulți ani!

Dacă vrei să trimiți un mesaj rapid prin SMS sau WhatsApp, poți opta pentru o urare scurtă, dar sinceră:

La mulți ani, Maria! Sănătate, fericire și multe împliniri!

La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai o zi minunată și un an plin de bucurii!

Sfânta Maria să te ocrotească și să îți aducă liniște și fericire. La mulți ani!

La mulți ani! Să ai parte de iubire, sănătate și cât mai multe motive de zâmbet!

O zi frumoasă, un suflet liniștit și multe bucurii! La mulți ani de Sfânta Maria!

La mulți ani, cu sănătate și împliniri! Să ți se îndeplinească toate dorințele!

Maica Domnului să îți fie mereu aproape. La mulți ani binecuvântați!

Pentru mamă, soție sau iubită, mesajul poate fi mai personal și mai emoționant:

La mulți ani, mama mea dragă! De ziua numelui tău îți doresc multă sănătate, liniște și fericire. Să ai parte de cât mai multe zile frumoase și să ne fii alături mulți ani de acum înainte. Te iubesc și îți mulțumesc pentru tot!

La mulți ani, iubirea mea! Îți doresc ca fiecare zi să îți aducă un motiv să zâmbești și ca toate visele tale să devină realitate. Sunt fericit că te am în viața mea!

La mulți ani celei mai speciale femei! Să fii mereu sănătoasă, iubită și fericită. Îți doresc o zi la fel de frumoasă ca sufletul tău!

Rugăciunea pe care mamele o rostesc de Nașterea Maicii Domnului

De Sfânta Maria Mică, mamele se roagă pentru sănătatea, protecția și liniștea copiilor lor, cerându-i Maicii Domnului să îi călăuzească și să îi ferească de rău.

Rugăciunea cuprinde gânduri pentru iertare, înțelepciune, putere și binecuvântare, fiind rostită cu credință și speranță pentru cei mici.