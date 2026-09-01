Calendar ortodox septembrie 2026. Sfânta Maria Mică și Înălțarea Sfintei Cruci, printre marile sărbători ale lunii

Septembrie 2026 este o lună plină de sărbători importante din calendarul ortodox, unele dintre acestea fiind marcate cu cruce roșie, iar altele cu cruce neagră.

Sărbători mari ale lunii Foto: arhivă

Printre cele mai importante sărbători ale lunii se numără Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică, și Înălțarea Sfintei Cruci.

Sărbători cu cruce roșie în septembrie 2026

În calendarul ortodox, sărbătorile marcate cu cruce roșie sunt zile de mare însemnătate, dedicate participării la slujbe și rugăciune.

1 septembrie – Începutul Anului Bisericesc Luna debutează cu o zi de sărbătoare importantă, care marchează începutul noului an liturgic. Este un moment de reînnoire spirituală și de rugăciune pentru binecuvântarea anului ce urmează.

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică) Una dintre cele mai iubite sărbători ale toamnei, dedicată Maicii Domnului. Este o zi cu cruce roșie, în care credincioșii merg la biserică pentru a se ruga pentru sănătate, liniște și ocrotire.

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci Sărbătoare de mare importanță, marcată cu cruce roșie, care amintește de descoperirea și cinstirea lemnului Sfintei Cruci. Este o zi de post și rugăciune, considerată una dintre cele mai solemne din calendarul ortodox.

Care sunt sărbătorile cu cruce neagră ale lunii septembrie

Pe lângă marile sărbători marcate cu cruce roșie, luna septembrie aduce numeroase zile cu cruce neagră, dedicate unor sfinți importanți ai Bisericii Ortodoxe. Aceste zile nu presupun oprirea de la lucru, dar sunt momente de rugăciune și reflecție, fiecare având o poveste și o semnificație aparte.

5 septembrie – Sfântul Prooroc Zaharia Sfântul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, este o figură esențială în istoria biblică. El este cel care a primit, prin revelație divină, vestea nașterii fiului său, Ioan, cel care avea să devină Înaintemergătorul Domnului. Viața lui Zaharia este asociată cu credința neclintită și cu ascultarea față de voia lui Dumnezeu, iar pomenirea sa amintește de începuturile misiunii creștine.

9 septembrie – Sfinții și Drepții Ioachim și Ana Părinții Maicii Domnului sunt cinstiți într-o zi cu o profundă încărcătură spirituală. Ioachim și Ana sunt simboluri ale răbdării și ale rugăciunii neîncetate, fiind cunoscuți pentru credința lor puternică, răsplătită prin nașterea Fecioarei Maria. Această zi este dedicată familiei, binecuvântării și speranței.

17 septembrie – Sfânta Sofia și fiicele ei, Pistis, Elpis și Agapis Sfânta Sofia și cele trei fiice ale sale – Credință, Nădejde și Dragoste – sunt martire ale primelor secole creștine. Povestea lor este una dintre cele mai emoționante din calendarul ortodox: trei copile care au ales credința în locul vieții și o mamă care le-a încurajat să rămână statornice în fața chinurilor. Această zi este un simbol al curajului și al iubirii necondiționate.

24 septembrie – Sfânta Tecla Considerată „întâia muceniță”, Sfânta Tecla este una dintre cele mai impresionante figuri feminine ale creștinismului timpuriu. Convertită de Sfântul Apostol Pavel, Tecla a înfruntat persecuții, torturi și amenințări cu moartea, rămânând neclintită în credință. Ziua ei amintește de puterea spirituală a femeilor în istoria Bisericii.

30 septembrie – Sfântul Grigorie Iluminatorul Sfântul Grigorie Iluminatorul este apostolul Armeniei, cel care a creștinat o întreagă națiune și a pus bazele primei țări oficial creștine din lume. Viața lui este strâns legată de transformarea spirituală a poporului armean, iar pomenirea sa încheie luna septembrie cu un exemplu de misiune, credință și dăruire.