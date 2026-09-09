 Puțini știu acest truc: cum trebuie pus, de fapt, cearșaful pe pat
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Puțini știu acest truc: cum trebuie pus, de fapt, cearșaful pe pat

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Atunci când ne facem patul dimineața, cel mai important detaliu este să acoperim totul cu un cearșaf. Acest lucru nu numai că ajută totul să arate mai bine, dar este foarte important și pentru a menține patul mai curat.

Patul va arăta mai bine ca oricând
Patul va arăta mai bine ca oricând Foto: IStock

Este un detaliu la care poate că mulți oameni nu se gândesc, dar un cearșaf întins peste pat este foarte important pentru a ne menține așternuturile curate și pentru a ne asigura că dormitorul arată cât mai bine. Însă, potrivit Southern Living, acest cearșaf ar trebui întins cu susul în jos.

Mai precis, partea mai viu colorată trebuie să fie cu fața în jos. Iar acest truc aparent neobișnuit va crea un efect spectaculos, atunci când patul este făcut. Practic, culorile vor ieși în evidență mult mai mult atunci când partea de sus este îndoită peste primul strat al lenjeriei de pat.

Trucul neobișnuit care face dormitorul să arate mai bine

Practic, acest truc creează un efect spectaculos atunci când partea de sus a cearșafului este îndoită. Culorile vor capta atenția mult mai rapid și mai ușor, iar acesta nu este singurul sfat ingenios care ne va fi de ajutor atunci când ne facem patul.

Un alt truc neașteptat ne spune să îndoim cearșaful cu aproximativ 2,5–5 cm peste partea de sus a pilotei sau a cuverturii. Apoi, îndoim încă o dată atât cearșaful, cât și stratul superior, astfel încât cearșaful să fie bine întins dedesubt.

Puțini oameni cunosc această metodă

Un alt truc ingenios ne explică cum să scăpăm ușor de cute. Tot ce trebuie făcut este să folosim un aparat de călcat cu abur portabil pentru a îndepărta ușor eventualele cute de pe porțiunea cearșafului care rămâne vizibilă după ce acesta este îndoit.

Indiferent de ce fel de metode am folosi atunci când ne facem patul, este important să nu renunțăm niciodată la acest obicei. Cu ajutorul lui, dormitorul va arăta mai bine și ne vom începe ziua mult mai bine dispuși.

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