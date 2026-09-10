Prima trecere de pietoni inteligentă din București. Cum funcționează și ce este diferit

Prima trecere de pietoni inteligentă a fost instalată în Capitală. Ea a fost amenajată pe Șoseaua Chitilei, chiar la intersecția cu Strada Prahovei. Acest proiect-pilot folosește tehnologie de ultimă generație pentru a proteja pietonii în timp ce traversează.

Primăria Capitalei dorește să folosească acest proiect pentru a testa modul în care tehnologia funcționează în condițiile traficului din București. În plus, acest proiect-pilot are ca scop protejarea pietonilor în timp ce traversează.

„Sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe: șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc nonstop și nu le mai observă. Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode”, a scris pe Facebook Primăria Municipiului București.

Prima trecere de pietoni inteligentă a fost amenajată în București

Practic, senzorii instalați în această trecere de pietoni analizează mișcarea pietonilor pe marginea drumului, iar sistemul va porni semnalizarea numai atunci când detectează o intenție reală de a traversa.

„Lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment”, mai scrie Primăria Capitalei pe Facebook.

Trecerea este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere

În plus, potrivit autorităților, această trecere de pietoni este complet sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pentru a asigura siguranța persoanelor cu dizabilități, trecerea de pietoni folosește un sistem acustic integrat și marcaje tactile.

„Vom folosi acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii”, a mai informat Primăria, în postarea făcută pe Facebook.

Aceasta este prima trecere de pietoni inteligentă instalată în Capitală. Ea se află pe Șoseaua Chitilei, chiar la intersecția cu Strada Prahovei. Această trecere folosește trei metode pentru a se activa numai atunci când este nevoie. Iar, cu ajutorul ei, pietonii vor fi protejați mai eficient atunci când doresc să traverseze.