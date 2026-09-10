 Prima trecere de pietoni inteligentă din București. Cum funcționează și ce este diferit
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Prima trecere de pietoni inteligentă din București. Cum funcționează și ce este diferit

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prima trecere de pietoni inteligentă a fost instalată în Capitală. Ea a fost amenajată pe Șoseaua Chitilei, chiar la intersecția cu Strada Prahovei. Acest proiect-pilot folosește tehnologie de ultimă generație pentru a proteja pietonii în timp ce traversează.

Primăria Capitalei dorește să folosească acest proiect pentru a testa modul în care tehnologia funcționează în condițiile traficului din București. În plus, acest proiect-pilot are ca scop protejarea pietonilor în timp ce traversează.

„Sistemul rezolvă o problemă mare, frecventă în orașe: șoferii se obișnuiesc cu luminile care clipesc nonstop și nu le mai observă. Această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode”, a scris pe Facebook Primăria Municipiului București.

Prima trecere de pietoni inteligentă a fost amenajată în București

Practic, senzorii instalați în această trecere de pietoni analizează mișcarea pietonilor pe marginea drumului, iar sistemul va porni semnalizarea numai atunci când detectează o intenție reală de a traversa.

„Lămpile tip Flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment”, mai scrie Primăria Capitalei pe Facebook.

Trecerea este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere

În plus, potrivit autorităților, această trecere de pietoni este complet sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pentru a asigura siguranța persoanelor cu dizabilități, trecerea de pietoni folosește un sistem acustic integrat și marcaje tactile.

„Vom folosi acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacționează tehnologia în traficul din București și cum se comportă șoferii”, a mai informat Primăria, în postarea făcută pe Facebook.

Aceasta este prima trecere de pietoni inteligentă instalată în Capitală. Ea se află pe Șoseaua Chitilei, chiar la intersecția cu Strada Prahovei. Această trecere folosește trei metode pentru a se activa numai atunci când este nevoie. Iar, cu ajutorul ei, pietonii vor fi protejați mai eficient atunci când doresc să traverseze.

Ghid de cumpărături

Turcia jpg
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români Actualitate
Tavi Clonda și Gabriela Cristea demolare casă jpg
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini” Vedete românești
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Ștefan Baiaram, transfer de 6 milioane de euro! Universitatea Craiova negociază intens cu o echipă puternică din Europa www.fanatik.ro
image
Pui prăjit gratuit pe viață de la un fast-food celebru. Condiția bizară pe care trebuie să o îndeplinești observatornews.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol” www.antena3.ro
image
Imaginile dezastrului de la metrou. Angajații Metrorex muncesc în condiții groaznice, cu toalete insalubre și fără apă potabilă. „Nu s-a dat cu o bidinea de 45 de ani” www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Fanii Disney sunt îndoliați. S-a stins din viață Jim Geoghan, co-creatorul serialului „Zack și Cody, ce viață minunată” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Femeia care a chemat poliţia şi a cerut ordin de protecţie împotriva lui Ilie Năstase: „Nu știe câte zile mai are de trăit” as.ro
image
Motivul pentru care milioane de oameni au această cicatrice pe braț. Ce au în comun cei care poartă semnul playtech.ro
image
„Muntele are ultimul cuvânt!”. Un pompier din Craiova se întoarce în Himalaya pentru provocarea supremă: 7.129 de metri și steagul „Științei„ în vârf www.fanatik.ro
image
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Probabil revenirea în UK a fost cea mai mare greșeală a lor! Harry și Meghan au dat de greu, o nouă lovitură pentru Duci și acum sunt afectați copiii okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
somn delta png
Un pescar român a prins un somn uriaș de doi metri lungime. Ce greutate avea monstrul și unde a fost capturat: „E ce trebuie” Fapt divers
iphone 18 captura apple jpg
Apple lansează cel mai scump iPhone de până acum. Cât costă noul model pliabil Fapt divers
emblemă poliţie, Facebook jpg
Scandal într-o localitate din România. Localnicii s-au strâns la primărie și cer ca un copil de 13 ani să plece din sat. Care este motivul Național
metrou 2 jpg
Circulație dată peste cap la metrou. O femeie ar fi încercat să-și ia viața în stația Ștefan cel Mare Actualitate
loto loterie istock jpg
Rezultate Loto joi, 10 septembrie 2026. Marele premiu la 6/49 este de peste un milion de euro Național
Sunny Beach, Bulgaria FOTO Shutterstock
Ce părere au turiștii români despre Bulgaria: „Pentru mine, litoralul pare o țară complet diferită” Național
locatar avizier intretinere jpeg
Cât ajunge întreținerea într-un bloc nou din București: „Dacă știam, alegeam alt loc” Național
ceai fierbinte Istock jpg
Cafeaua și ceaiul băute fierbinți, un posibil pericol. Ce au descoperit experții Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net