Relația dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă să fie în atenția publicului, chiar și la ani buni de la despărțire. Cei doi au avut parte de numeroase dispute, iar tensiunile nu au dispărut nici după divorț. În timp ce neînțelegerile legate de copii au readus recent subiectul în discuție, ies la iveală și mărturisiri mai vechi ale omului de afaceri despre relația cu artista.

Gabi Bădălău susține că nu a iubit-o niciodată pe Claudia Pătrășcanu Foto: arhiva Click!

Recent, au apărut informații potrivit cărora Nicolas, fiul cel mic al fostului cuplu, nu ar mai fi petrecut timp cu mama sa de câteva luni, deși Claudia Pătrășcanu are custodia copiilor. În acest context, declarațiile făcute de Gabi Bădălău în trecut despre începuturile poveștii lor au căpătat din nou atenție.

Noi tensiuni între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu

Cei doi au format un cuplu în urmă cu mai mulți ani și au împreună doi băieți. După ce au decis să se despartă și să divorțeze, relația lor a rămas una tensionată, marcată de acuzații și dispute care au ajuns inclusiv în instanță.

În prezent, copiii locuiesc separat: băiatul cel mare se află în grija mamei, în timp ce Nicolas locuiește alături de tatăl său, Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu a vorbit în repetate rânduri despre nemulțumirile sale și l-a acuzat pe fostul partener că ar încerca să îl îndepărteze pe cel mic de ea. Artista a adus în discuție inclusiv alienarea parentală și a susținut că băiatul ar fi influențat în relația cu mama sa.

Gabi Bădălău susține că relația nu a fost o poveste de iubire

În urmă cu aproximativ doi ani, invitat într-un podcast, omul de afaceri a făcut o serie de dezvăluiri despre perioada în care a început relația cu Claudia Pătrășcanu. Acesta a povestit că lucrurile au evoluat foarte repede, iar sarcina artistei a influențat decizia de a întemeia o familie.

Gabi Bădălău a mărturisit că, la vremea respectivă, era foarte tânăr și nu era convins de sentimentele sale. Totodată, a susținut că artista ar fi încercat să îl acapareze, iar căsătoria a venit după nașterea primului copil și botez.

„Între mine și Claudia nu a existat o poveste de iubire. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi. A rămas însărcinată foarte, foarte rapid. Eu aveam 25 de ani, eram necopt, dar îmi doream foarte mult un copil, iar ea a venit și mi-a zis: «Păi sunt însărcinată».

I-am zis: «Nu știu dacă rămân cu tine, nu știu dacă te iubesc», pentru că eram de o lună, două împreună, «dar îmi doresc copilul». Chestia asta, eu credeam că mă maturizează, că am să o iubesc. Ea a încercat să mă acapareze, fiind și mai mare decât mine cu 7-8 ani. A venit copilul, botezul, după «hai și nuntă». Păi stai un pic, frână!”, a declarat Gabi Bădălău, într-un podcast.

Ce spune Niculae Bădălău despre disputa dintre fiul său și artistă

Niculae Bădălău a preferat să păstreze distanța față de conflictul dintre fiul său și Claudia Pătrășcanu. Acesta a explicat că, în calitate de bunic, îl preocupă în primul rând starea de sănătate și educația nepoților, nu disputele dintre foștii parteneri.

Tatăl omului de afaceri speră ca Gabi Bădălău și artista să poată ajunge la o înțelegere, astfel încât copiii să nu aibă de suferit din cauza problemelor dintre adulți. El consideră că cei doi trebuie să găsească împreună o soluție potrivită pentru băieți.

„Singurul lucru care mă interesează ca bunic e sănătatea nepoților și educația lor. Sunt maturi, sunt majori, să își rezolve problemele. Ce mi-aș dori eu e să se așeze la o masă și să găsească o soluție corectă pentru copil. Eu pot să le dau un sfat, dacă țin cont de el sau nu, e părerea lor”, a declarat tatăl lui Gabi Bădălău.