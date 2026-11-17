Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să provoace reacții în spațiul public. De această dată, Elena Udrea a comentat situația tensionată dintre cei doi foști parteneri și a publicat un mesaj critic la adresa familiei omului de afaceri. Fostul ministru a pus sub semnul întrebării modul în care autoritățile gestionează cazul și a vorbit despre situația mamei care încearcă să își aducă fiul cel mic acasă.

Elena Udrea intervine în conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău Foto: Click!

Disputa are în centru custodia și locul în care locuiește Nicolas, băiatul în vârstă de 9 ani. Acesta se află de aproximativ cinci luni la tatăl său, Gabi Bădălău, iar potrivit informațiilor prezentate în acest caz, ar fi acumulat peste 300 de absențe școlare.

Elena Udrea, mesaj dur la adresa familiei Bădălău

Fostul ministru a reacționat printr-o postare pe Facebook, în care și-a exprimat nemulțumirea față de situația în care se află Claudia Pătrășcanu. Elena Udrea a făcut referire la hotărârile judecătorești invocate în acest caz și a criticat lipsa unei soluții din partea instituțiilor implicate.

Aceasta a adus în discuție inclusiv numele lui Nicolae Bădălău, fost ministru și lider PSD, făcând acuzații privind influența familiei asupra autorităților locale.

„O mamă plânge la televizor pentru că i-a fost luat copilul de către tatăl acestuia și nu i-l mai dă înapoi! Pentru că nu vrea și își permite să încalce legea! Deși femeia are două hotărâri judecătorești care îi încredințează cei doi minori, frați, spre creștere ei și nu tatălui, deși a existat un program de vizite și de întâlniri ale minorilor cu tatăl, care a fost întocmai respectat de mama în ultimii ani, din iulie vara aceasta, fiul lui Nicolae Bădălău, mare lider PSD și fost ministru, adevărat baron local, de Giurgiu, căci depre el este vorba, refuză să lase baiatul del mic, de 9 ani, să se întoarcă la mama și fratele lui!

Iar autoritățile locale, DGASPC, Judecătoria din Bolintin Vale, se arată neputincioase în a aplica legea, în fața influenței familiei Bădălău. Nu comentez «reușitele» în viață ale fiului și nici cariera politică a tatălui acestuia!

Întreb doar cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul acestei familii asupra unei mame și asupra copiilor ei, chiar și în ciuda amplorii luate de acest caz? Ce fac ministrul Muncii și Familiei, ministrul Justiției? Sau tac, pentru ca sunt tot PSD?”, a transmis Elena Udrea, pe Facebook.

Ce acuzații a făcut Claudia Pătrășcanu la adresa lui Gabi Bădălău

Reacția Elenei Udrea vine după ce, pe 16 noiembrie, Claudia Pătrășcanu a fost invitată în emisiunea „Acces Direct”, unde a relatat un episod petrecut la sfârșitul lunii octombrie, într-un parc din Constanța. Artista a susținut că, în timpul întâlnirii la care au participat și cei doi copii, fostul partener ar fi avut un comportament agresiv verbal și i-ar fi adresat injurii în prezența băieților.

Cântăreața a mai afirmat că Gabi Bădălău ar fi încercat să îl determine pe Nicolas să își convingă fratele mai mare să se mute și el la Bolintin. Potrivit relatării sale, băiatul cel mic i-ar fi cerut ajutorul fratelui, spunând că nu poate pleca singur.

„În continuu, mă jignea, îmi adresa injurii, țipa de față cu copiii. L-a pus pe cel mic, tot sub presiune, să îl convingă pe cel mare să plece și el la Bolintin. Iar cel mic spunea: «Te rog, Gaga, te rog. Vino tu, că eu nu pot să vin. Salvează-mă! Vino tu!». Plângea. Taică-său vorbea la telefon și cineva îl învăța ce să îi spună lui Nicolas. Cel mare a zis: «Vin doar cât să te duc. Vin, că îmi e milă». Taică-său a pus o presiune prea mare pe amândoi”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la „Acces Direct”.