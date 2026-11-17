Dana Nălbaru a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, după ce a avut de rezolvat câteva treburi în București și s-a lovit din nou de aglomerația din trafic. Stabilită de câțiva ani în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș, fosta solistă Hi-Q a mărturisit că fiecare revenire în Capitală îi confirmă că a făcut alegerea potrivită atunci când a decis să își schimbe complet stilul de viață.

Dana Nălbaru, mesaj după ce a stat în traficul din București Foto: Instagram

Revenirea în București și timpul petrecut în traficul aglomerat au făcut-o pe Dana Nălbaru să reflecteze asupra deciziei de a părăsi Capitala. Artista a explicat că, în prezent, este recunoscătoare pentru viața pe care o duce departe de agitația urbană și că nu își mai dorește să revină la ritmul de odinioară.

Fosta cântăreață a vorbit deschis despre stresul cotidian, aglomerație și goana continuă care, în opinia sa, caracterizează viața din marele oraș. Aceasta a recunoscut că, în trecut, trăia în același ritm, însă schimbarea pe care a făcut-o i-a oferit o perspectivă diferită asupra lucrurilor cu adevărat importante.

„De câte ori mă întorc în București și sunt nevoită să stau în traficul infernal de aici mă umplu de recunoștință pentru viața pe care o am și mă felicit pentru alegerile făcute.

Oare ce mi-ar fi putut aduce bun să continui să trăiesc în acest oraș unde totul e un stres și o goană continuă, unde oamenii stau înghesuiți unii în alții și se mimează fericirea? Cândva am fost și eu așa, dar m-am aruncat cu îndrăzneală către o viață nouă care m-a învățat tot ce nu știam despre ce înseamnă «a trăi»”, a transmis Dana Nălbaru pe pagina sa de Instagram.

Cum arată acum viața Danei Nălbaru

Dana Nălbaru și soțul ei, actorul Dragoș Bucur, au ales să lase în urmă Capitala și să se stabilească în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Cei doi au optat pentru o viață mai liniștită, aproape de natură, departe de aglomerația și ritmul alert al Bucureștiului.

Pentru familia lor, mutarea a reprezentat o schimbare importantă, inclusiv în ceea ce privește prioritățile și modul în care își petrec timpul.

De altfel, luna trecută, Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani, iar copiii săi i-au pregătit un cadou special chiar în curtea casei de la țară. Aceștia au plantat câte un copăcel pentru mama lor, un gest care a emoționat-o pe fosta artistă.

„De ziua mea, copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă. Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți”, mărturisea Dana Nălbaru.