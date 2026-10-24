Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani! Ce cadou special i-au pregătit copiii: „Eu mi-am dorit doar atât”

Într-o societate dominată de opulență afișată, lux de fațadă și competiții sterile de imagine, Dana Nălbaru continuă să fie o voce rară, autentică și profund asumată.

Ce și-a dorit Dana Nălbaru la împlinirea vârstei de 50 de ani Foto: Instagram

Fosta solistă a trupei Hi-Q a marcat schimbarea prefixului printr-o confesiune încărcată de seninătate și maturitate spirituală. Ajunsă la pragul de 50 de ani, artista a refuzat cadourile scumpe și petrecerile pompoase, alegând să celebreze viața printr-un gest de o simplitate, oferit chiar de copiii săi.

Dana Nălbaru, despre gestul copiilor care bate orice lux

Departe de strălucirea artificială a reflectoarelor din showbiz, aniversarea Danei Nălbaru a stat sub semnul naturii și al legăturii curate cu familia. Cel mai frumos dar primit de artistă la împlinirea unei jumătăți de veac a fost pus la cale chiar de cei mici, care au plantat lângă casă câte un copăcel pentru mama lor, o metaforă vie a rădăcinilor puternice și a iubirii care crește odată cu anii.

„De ziua mea copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă”, a mărturisit fosta cântăreață.

Lecția de asumare la 50 de ani: „Îmi fac viața după regulile inimii mele”

Rândurile așternute de Dana Nălbaru conturează un manifest al eliberării de presiunea socială și de gura lumii. După decenii petrecute pe scenă și în atenția publicului larg, artista trăiește astăzi o stare de împăcare deplină cu sine, ghidându-se exclusiv după propria conștiință și după bucuriile simple ale fiecărei clipe.

„Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți. Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele”, a subliniat vedeta.

Trecerea pragului de 50 de ani nu vine pentru ea cu regrete sau nostalgii apăsătoare, ci cu certitudinea unui drum parcurs cu rost și demnitate:

„Am 50 de ani. Da, nu știu când au trecut, dar știu că n-au trecut degeaba și nu plănuiesc pentru viitor decât să mă bucur de tot ce acesta-mi va oferi. Viața e frumoasă!”, și-a încheiat Dana Nălbaru.