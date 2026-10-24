 Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani! Ce cadou special i-au pregătit copiii: „Eu mi-am dorit doar atât”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani! Ce cadou special i-au pregătit copiii: „Eu mi-am dorit doar atât”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o societate dominată de opulență afișată, lux de fațadă și competiții sterile de imagine, Dana Nălbaru continuă să fie o voce rară, autentică și profund asumată. 

Ce și-a dorit Dana Nălbaru la împlinirea vârstei de 50 de ani
Ce și-a dorit Dana Nălbaru la împlinirea vârstei de 50 de ani Foto: Instagram

Fosta solistă a trupei Hi-Q a marcat schimbarea prefixului printr-o confesiune  încărcată de seninătate și maturitate spirituală. Ajunsă la pragul de 50 de ani, artista a refuzat cadourile scumpe și petrecerile pompoase, alegând să celebreze viața printr-un gest de o simplitate, oferit chiar de copiii săi.

Dana Nălbaru, despre gestul copiilor care bate orice lux

Departe de strălucirea artificială a reflectoarelor din showbiz, aniversarea Danei Nălbaru a stat sub semnul naturii și al legăturii curate cu familia. Cel mai frumos dar primit de artistă la împlinirea unei jumătăți de veac a fost pus la cale chiar de cei mici, care au plantat lângă casă câte un copăcel pentru mama lor, o metaforă vie a rădăcinilor puternice și a iubirii care crește odată cu anii.

„De ziua mea copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă”, a mărturisit fosta cântăreață.

Lecția de asumare la 50 de ani: „Îmi fac viața după regulile inimii mele”

Rândurile așternute de Dana Nălbaru conturează un manifest al eliberării de presiunea socială și de gura lumii. După decenii petrecute pe scenă și în atenția publicului larg, artista trăiește astăzi o stare de împăcare deplină cu sine, ghidându-se exclusiv după propria conștiință și după bucuriile simple ale fiecărei clipe.

„Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți. Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele”, a subliniat vedeta.

Trecerea pragului de 50 de ani nu vine pentru ea cu regrete sau nostalgii apăsătoare, ci cu certitudinea unui drum parcurs cu rost și demnitate:

„Am 50 de ani. Da, nu știu când au trecut, dar știu că n-au trecut degeaba și nu plănuiesc pentru viitor decât să mă bucur de tot ce acesta-mi va oferi. Viața e frumoasă!”, și-a încheiat Dana Nălbaru.

Ghid de cumpărături

fiul Mădălinei Apostol jpg
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro? Vedete românești
horoscop octombrie webp
Două zodii care vor avea parte de o lună extraordinară de la 1 noiembrie. Noroc în dragoste, bani și oportunități neașteptate Horoscop
image
Un britanic și-a pierdut întregul penis după un diagnostic de cancer, dar medicii au reușit să îl reconstruiască. „Am crezut că totul se terminase” adevarul.ro
image
Black Friday 2026 nu înseamnă automat chilipiruri. Cum afli dacă un produs chiar s-a ieftinit adevarul.ro

Parteneri

image
2 milioane de euro pentru Târnovanu din Serie A! www.fanatik.ro
image
Ora de iarnă 2026. La noapte, schimbăm ora: cum setăm ceasurile observatornews.ro
image
Obsedat de nemurire, Putin l-a atras în Rusia pe un doctor chinez care spune că poate să facă transplant de cap uman pe un corp nou www.antena3.ro
image
Cunoscut om de afaceri, ASASINAT în Capitală! Atac fără precedent www.gandul.ro
image
Fiul Mădălinei Apostol, acuzații grave după moartea mamei sale. Tony susține că mai multe bunuri de valoare au dispărut și le cere celor implicați să le înapoieze www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Ileana Lazariuc, mama copiilor lui Alexandru Țiriac. Cum arată acum și din ce face bani as.ro
image
De unde vin veniturile uriaşe ale lui Emil Boc. Salariul de primar reprezintă doar una dintre sursele declarate playtech.ro
image
Viorel Păunescu, omul care i-a dat Steaua lui Gigi Becali, a murit. Ce s-a întâmplat acum 23 de ani www.fanatik.ro
image
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice au scandalizat okmagazine.ro
image
Regina-Rezervă! Moștenitoarea tronului norvegian îi ține deja locul mamei sale bolnave. Ce apariție spectaculoasă cu tiară a avut Ingrid Alexandra okmagazine.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
Nicole Kidman jpg
Cum arată Nicole Kidman în costum de baie la 59 de ani. Actrița a făcut furori cu silueta sa: „Dumnezeule!” Vedete internaționale
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu
FotoMai mult dezbrăcată decât îmbrăcată și cu sarmalele gata! Cum l-a așteptat Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil Vedete românești
banner denisa manelista jpg
#Exclusiv Click!
Păpușă cu chipul Denisei Manelista! Tatăl solistei s-a emoționat: „Îmi vine să plâng, mă bucur că n-a fost uitată!” Vedete românești
fiul Mădălinei Apostol jpg
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro? Vedete românești
radu ciuca jpg
Radu Ciucă, dezvăluiri despre relația cu părinții săi. Ce spune despre cea mai grea cumpănă din viața lui Vedete românești
Gigi Becali, Domnica Geambazi, sora sa jpg
Sora lui Gigi Becali, în fața instanței! Ce a descoperit femeia despre proprietatea sa din Voluntari și cum a izbucnit conflictul Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Ilona Brezoianu, declarații în premieră despre viața de mămică Vedete românești
banner roxana Hulpe png
#Exclusiv Click!
VideoDe ce umblă Roxana Hulpe fără machiaj pe stradă? Ce costum inedit i-a cerut fetița ei de Halloween? „M-a pus în dificultate” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net