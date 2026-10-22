Dragoș Bucur și-a făcut o adevărată gospodărie la țară. Câte animale are în curte: „Ne lipsesc multe”

În urmă cu câțiva ani, Dragoș Bucur și soția sa, Dana Nălbaru, au renunțat la viața din București și s-au mutat împreună cu familia în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. De atunci, cei doi și-au construit un stil de viață apropiat de natură și au dezvoltat o mică gospodărie care continuă să crească de la an la an.

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Câte animale are actorul la curte

Într-un interviu acordat Libertatea, actorul a făcut o adevărată numărătoare a animalelor pe care le are în prezent în curte. Potrivit acestuia, familia deține doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață, o găină și cinci stupi de albine.

„Avem doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață și o găină și cinci stupi cu albine. Ne lipsesc multe, dar vorba aceea că la casă treaba nu se termină niciodată e foarte adevărată”, a declarat Dragoș Bucur.

Actorul a dezvăluit și care sunt următoarele proiecte pe care intenționează să le realizeze în gospodăria sa. Printre planuri se numără renovarea unei case vechi, recondiționarea gardului și a grajdului, dar și amenajarea unui mic iaz cu pești.

Copiii au avut un cuvânt de spus despre mutarea la țară

Actorul nu consideră că decizia de a părăsi Capitala pentru un sat aflat la aproximativ două ore distanță a fost neapărat una curajoasă. Pentru familia sa a contat mai mult ceea ce își doreau de la viață. Decizia a reprezentat o schimbare importantă inclusiv pentru copii, motiv pentru care cei doi nu au vrut să facă acest pas fără să țină cont și de părerea lor.

„Noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm”, a precizat Dragoș Bucur.

Acum, după mai bine de doi ani și jumătate, actorul spune că familia s-a adaptat, chiar recunoaște că traiul la țară nu este întotdeauna simplu.

În ce punct se află carierele lui Dragoș Bucur și soției sale

Întrebat dacă Dana Nălbaru pregătește o revenire în industria muzicală, actorul a preferat să păstreze misterul, însă a mărturisit că muzica este prezentă permanent în casa lor.

„Se cântă mereu la noi în casă, doar că e mai plăcut când cântă Dana decât atunci când cânt eu”, a spus el.

Pe plan profesional, Dragoș Bucur poate fi urmărit în serialul marca Pro Tv Trafic, unde colaborează cu Anghel Damian, care se numără printre cei mai apreciați producători din țară.

Actorul l-a descris pe Damian drept un profesionist talentat și diplomat, subliniind că experiența acestuia ca actor îl ajută foarte mult în relația cu distribuția.

„Anghel Damian este actor, în primul rând, iar asta îi oferă un avantaj imens în lucrul cu distribuția. Pe lângă talent, care l-a ajutat să devină unul dintre cei mai prolifici creatori de ficțiune TV, este și foarte diplomat, fără să facă rabat de la ceea ce își propune”, a declarat Dragoș Bucur.

În afară de Damian Anghel, Dragoș Bucur a mai colaborat în serial și cu Tudor Chirilă.

„Cu Adela Popescu m-am întâlnit doar la lectură, nu am avut secvențe împreună, dar cu Tudor Chirilă am filmat destul de mult și a fost o experiență foarte plăcută, sper ca și el să creadă același lucru! Suntem actori din aceeași generație, cu școală și repere comune, or, asta a făcut lucrul împreună să curgă foarte ușor și firesc”, a mărturisit Dragoș Bucur.