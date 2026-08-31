 Dragoș Bucur, despre colaborarea cu Tudor Chirilă în „Trafic”: „Suntem actori din aceeași generație”
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Dragoș Bucur, despre colaborarea cu Tudor Chirilă în „Trafic”: „Suntem actori din aceeași generație”

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Dragoș Bucur face dezvăluiri din culisele serialului „Trafic”, difuzat de Pro TV și VOYO, povestind cum s-a înțeles pe platourile de filmare cu Tudor Chirilă. Actorul a explicat ce a făcut ca scenele jucate împreună să curgă natural și de ce a acceptat rolul Doru Alexe.

Dragoș Bucur vorbește despre chimia de pe platou cu Tudor Chirilă
Dragoș Bucur vorbește despre chimia de pe platou cu Tudor Chirilă Foto: Instagram

Finalul de sezon pentru producția „Trafic” aduce dezvăluiri exclusive despre dinamica din platou a lui Dragoș Bucur alături de Tudor Chirilă și despre complexitatea din spatele unui rol primit inițial cu rezerve.

Colaborarea dintre Dragoș Bucur și Tudor Chirilă

Finalul primului sezon al serialului „Trafic” aduce în prim-plan o dinamică spectaculoasă între două dintre cele mai cunoscute nume din cinematografia și teatrul românesc.

Având numeroase secvențe împreună pe parcursul episoadelor, Dragoș Bucur a explicat pentru Libertatea cum a funcționat colaborarea directă cu solistul trupei Vama în fața camerelor de filmat:

„Cu Adela Popescu m-am întâlnit doar la lectură, nu am avut secvențe împreună, dar cu Tudor Chirilă am filmat destul de mult și a fost o experiență foarte plăcută, sper ca și el să creadă același lucru! Suntem actori din aceeași generație, cu școală și repere comune, or, asta a făcut lucrul împreună să curgă foarte ușor și firesc.”

Provocarea din spatele personajului Doru Alexe: „Am închis ochii și am sărit”

Deși este un artist cu o vastă experiență pe marile și micile ecrane, Dragoș Bucur recunoaște că propunerea venită din partea echipei de producție l-a surprins inițial. Actorul s-a întrebat de ce nu a fost ales un coleg de breaslă care abordase anterior tipologii similare de personaje, însă calitatea scenariului și echipa experimentată l-au convins să accepte proiectul:

 „Propunerea rolului Doru Alexe a venit ca o provocare, deși îmi dau seama cât de clișeistic sună. Adevărul este că nu am înțeles inițial de ce mi-au propus mie acest rol și nu unui actor care a mai jucat ceva asemănător înainte. Am acceptat cu ceva reținere, dar scenariul este unul foarte bine scris, echipa creativă are experiență, colegii de platou sunt actori buni și talentați, așa că am închis ochii și am sărit.”

Mitul actoricesc demontat: de ce respinge clișeul „intrării în pielea personajului”

Întrebat despre procesul de adaptare la o partitură pe care nu o mai abordase până acum, soțul Danei Nălbaru a ținut să taxeze cu umor limbajul de lemn folosit adesea în spațiul public atunci când se descrie meseria de actor, subliniind munca meticuloasă depusă de întreaga echipă din spatele camerelor:

 „Habar nu ai ce nepotrivită e această exprimare: «să intri în pielea personajului». Nu știu cine a spus-o prima oară, probabil cineva prin Hollywood, și cum a ajuns ca toată lumea să creadă că se potrivește actoriei, dar nu are nicio legătură cu această profesie! Nu îți iei o haină dimineața când ajungi pe set și tragi fermoarul… Un rol presupune memorarea textului, identificarea unor puncte importante în scenariu, analiza secvențelor și a motivațiilor care fac acel personaj să meargă mai departe, găsirea unor costume potrivite, a unui aspect potrivit cu scenariul. Apoi, lucru individual și de grup, cu colegii de platou: actori, regie, imagine, costume, sunet, props, machiaj, cameră, cascadori…”

Anghel Damian, despre prietenia de peste un deceniu cu protagoniștii serialului „Trafic”

Dinamica excelentă dintre Tudor Chirilă și Dragoș Bucur pe platoul de filmare este strâns legată și de viziunea regizorului Anghel Damian, cel care semnează noua producție de la Pro TV și VOYO.

Relația dintre regizor și cei doi actori nu s-a format odată cu acest proiect, ci își are rădăcinile într-o istorie comună de peste un deceniu, începută încă din perioada în care Damian făcea primii pași în carieră.

În timp ce Tudor Chirilă îi dă viață personajului Laurențiu Crețu, iar Dragoș Bucur îl interpretează pe Doru Alexe, colaborarea lor pe platou a funcționat pe baza unui respect reciproc clădit în timp

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