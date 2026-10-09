 Fiica Andreei Bălan a împlinit 10 ani! Mesajul emoționant al artistei: „Ea este cea care mă învață pe mine”
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VideoFiica Andreei Bălan a împlinit 10 ani! Mesajul emoționant al artistei: „Ea este cea care mă învață pe mine”

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Andreea Bălan a avut parte de un moment special în familie. Fiica sa cea mare, Ella, a împlinit 10 ani, iar artista a marcat aniversarea printr-un mesaj plin de emoție, publicat pe rețelele de socializare. Cântăreața a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la sărbătorirea fetiței și a rememorat clipele care i-au schimbat viața de când a devenit mamă pentru prima dată.

Andreea Bălan, Ella și Clara
Andreea Bălan, Ella și Clara Foto: Instagram

Artista a vorbit cu multă dragoste despre fiica sa și despre felul în care Ella a crescut, devenind un copil sensibil, empatic și atent la oamenii din jur. Mesajul aniversar a fost și o declarație de iubire, dar și o mărturisire despre lecțiile pe care cântăreața spune că le primește de la propriul copil.

Andreea Bălan și-a sărbătorit fiica și a vorbit despre calitățile Ellei

Cu ocazia aniversării, Andreea Bălan a publicat un mesaj în care a rememorat emoțiile trăite atunci când și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe. Pentru cântăreață, momentul în care Ella a venit pe lume rămâne unul dintre cele mai importante din viața sa, iar aniversarea de zece ani i-a oferit prilejul să privească în urmă cu recunoștință.

„Parcă ieri îmi țineam pentru prima dată în brațe prima mea minune, Ella, iar azi împlinește 10 anișori. Zece ani care au trecut într-o clipă, dar care au fost atât de frumoși… plini de zâmbete, iubire, descoperiri, îmbrățișări și emoții pure”, a transmis Andreea Bălan.

Dincolo de trecerea rapidă a timpului, artista a ținut să vorbească și despre personalitatea fiicei sale. Ea o descrie pe Ella drept o fetiță delicată, cu o sensibilitate aparte și cu o capacitate impresionantă de a observa emoțiile celor din jur. Cântăreața a mărturisit că, uneori, este surprinsă de maturitatea cu care copilul său înțelege anumite situații, chiar dacă are doar zece ani.

„Ella este o fetiță delicată, sensibilă, atentă la tot ce se întâmplă în jurul ei, cu o înțelepciune și o profunzime aparte. Uneori am senzația că în trupul ei mic de copil locuiește un suflet care înțelege viața și oamenii mult dincolo de vârsta ei. Are o empatie rară, o capacitate incredibilă de a simți emoțiile celorlalți și o bunătate care nu are nevoie de cuvinte mari ca să se facă simțită. Ella vede cu inima lucruri pe care noi, oamenii mari, uneori uităm să le mai vedem”, a adăugat artista.

Prin aceste cuvinte, Andreea Bălan a evidențiat nu doar dragostea pe care i-o poartă fiicei sale, ci și admirația pentru felul în care aceasta se raportează la lumea din jur. Pentru cântăreață, aniversarea nu a fost doar despre împlinirea unei noi vârste, ci și despre bucuria de a urmări cum Ella se dezvoltă și își conturează propria personalitate.

Lecția de viață pe care Andreea Bălan spune că a primit-o de la fiica sa

Mesajul artistei a continuat cu o mărturisire despre relația specială dintre mamă și fiică. Deși rolul părintelui este acela de a-și ghida copilul și de a-l ajuta să descopere lumea, Andreea Bălan recunoaște că și Ella îi oferă lecții importante. Sensibilitatea, răbdarea, iubirea și capacitatea de a aprecia lucrurile simple sunt câteva dintre valorile pe care artista spune că le redescoperă prin intermediul fiicei sale.

„Mă uit la ea cu atâta iubire și recunoștință… Pentru că, deși eu sunt mama ei și ar trebui să fiu cea care o învață despre viață, de multe ori ea este cea care mă învață pe mine despre sensibilitate, iubire, răbdare și frumusețea lucrurilor simple”, a mărturisit cântăreața.

La finalul mesajului, Andreea Bălan i-a transmis Ellei o urare în care a îndemnat-o să-și păstreze bunătatea, lumina interioară și felul propriu de a privi lumea. Artista și-a exprimat dorința ca fiica sa să aibă curajul de a rămâne autentică și să nu renunțe la trăsăturile care o fac specială.

„La mulți ani, prima mea fetiță, iubirea mea care m-a învățat pentru prima dată ce înseamnă să fiu mamă! Să nu-ți pierzi niciodată lumina, bunătatea și felul tău atât de frumos de a simți lumea. Să ai curajul să fii mereu tu, exact așa cum ești. Te iubesc dincolo de tot ce pot cuprinde cuvintele. La mulți ani, Ella mea minunată!”, a conchis Andreea Bălan.

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