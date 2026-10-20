 Nepotul Andrei a împlinit 18 ani! Mesajul emoționant transmis de artistă și imaginile speciale cu Eva
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Nepotul Andrei a împlinit 18 ani! Mesajul emoționant transmis de artistă și imaginile speciale cu Eva

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Andra are motive de bucurie în familie! Vlad, fiul fratelui său, Săndel Mihai, și al Aurorei, a împlinit 18 ani, iar artista i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Cu această ocazie, cântăreața a publicat și un videoclip special, în care apare alături de sărbătorit și de fiica sa, Eva, în timp ce cântă la pian.

Vlad, nepotul Andrei, a împlinit 18 ani.
Vlad, nepotul Andrei, a împlinit 18 ani. Foto: Instagram

Ce mesaj i-a transmis Andra nepotului său

Vlad, fiul Aurorei și al lui Săndel Mihai, a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani. Cu această ocazie, Andra a publicat un mesaj în care și-a exprimat bucuria de a-l vedea crescând și transformându-se într-un tânăr talentat, educat și iubitor.

Artista a vorbit și despre talentul muzical al nepotului său, despre care spune că l-a moștenit de la părinții lui. Totodată, aceasta s-a declarat fericită să vadă că Vlad și verișorii săi au o relație apropiată și cresc împreună.

„Astăzi, nepotul meu Vlad împlinește 18 ani și nu știu când a trecut timpul! Mă bucur tare mult să văd că a moștenit talentul părinților lui și că se conturează un artist cu mult potențial. Dar, dincolo de talent, mă bucur să văd ce tânăr frumos, educat, iubitor și prietenos a crescut.

Și mai am o bucurie: faptul că verișorii cresc împreună. La mulți ani, @vladd.mihai! De astăzi ești major, dar îți doresc să păstrezi mereu sufletul bun, să ai curajul să visezi măreț și înțelepciunea de a lua cele mai bune decizii pentru tine.

Te iubim mult!”, a scris Andra pe Instagram. 

Cum l-au crescut Aurora și Săndel Mihai pe fiul lor, Vlad

Aurora și Săndel Mihai sunt mândri de fiul lor, Vlad, care a împlinit recent 18 ani. Într-un interviu acordat pentru Click!, Aurora Mihai a vorbit cu mult drag despre băiatul său și a dezvăluit cum l-au crescut, ce rezultate are la școală și ce planuri are pentru viitor. Artista a mărturisit că fiul ei este un tânăr cuminte și sârguincios, care își împarte timpul între studiu și muzică.

Băiatul nostru studiază, cântă și își face temele și dacă nu are rezultate bune la școală, mai intervin eu dar suntem liniștiți din acest punct de vedere. E și cuminte, sârguincios și învață bine, e primul din clasă. Nu a fost un copil pretențios! Noi știm cum să-l premiem mereu atunci când trebuie”, a început să ne povestească artista Aurora Mihai despre nepotul Andrei, fiul ei și al lui Săndel Mihai.

Cum îl încurajează părinții să își câștige singur banii

Aurora și Săndel Mihai.
Aurora și Săndel Mihai. Foto: Arhivă Click!

Aurora și Săndel Mihai au dezvăluit și că fiul lor nu este preocupat excesiv de brandurile vestimentare și nu pune accentul pe hainele de firmă. Părinții au încercat să îl învețe să fie cumpătat și să înțeleagă valoarea banilor, încurajându-l totodată să își câștige singur veniturile atunci când va avea ocazia.

„Nu își dorește nu știu ce firme la haine, se pricepe și la fashion. Acum la 16-17 ani au mai crescut pretențiile. I-am spus să se orienteze. Îl tot încurajăm să încerce să își câștige singur banii. Noi îl susținem în tot ceea ce vrea să facă. Încă îi mai place să meargă cu noi în vacanțe și încercăm să ne punem și noi la mintea lui, mergem împreună peste tot cu el.

Îi place mult muzica și mergem și la concertele unde vrea el să ajungă. Avem și aceleași gusturi muzicale. El își dorește să meargă în zona de pop-dance, dar îl aud că fredonează prin casă și cântecele noastre populare”, ne-au mai spus soții Aurora și Săndel Mihai.

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