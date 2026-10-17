 Andra a dezvăluit o surpriză din noul sezon RAT: “Uneori suntem 5 la masa juriului!” Cine este noul jurat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

FotoAndra a dezvăluit o surpriză din noul sezon RAT: “Uneori suntem 5 la masa juriului!” Cine este noul jurat

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Filmările pentru noul sezon al emisiunii „Românii au Talent” aduc momente pline de emoție, energie și momente complet neașteptate chiar în platoul de filmare. În cadrul unor imagini distribuite pe rețelele de socializare, artista Andra a împărtășit cu urmăritorii ei un detaliu inedit din culisele show-ului, stârnind imediat atenția celor care așteaptă cu nerăbdare noile ediții.

image
Foto: Click

În imaginile postate, Andra a adăugat un mesaj amuzant prin care explică schimbarea temporară din cadrul echipei: „Sezonul acesta, uneori suntem 5 la masa juriului. Ghiciți cine este cel mai nou membru?”. Această frază însoțește un cadru surprins direct din platoul emisiunii, unde apare o prezență neobișnuită chiar lângă scaunele rezervate vedetelor din juriu.

image
Foto: Instagram

Cine este noul jurat neașteptat din platou

Noul membru la care face referire Andra este, de fapt, o pisică vărgată, care și-a găsit un loc extrem de confortabil chiar pe unul dintre scaunele de jurat. Animalul de companie apare tolănit și dormind liniștit pe un scaun din piele neagră cu cadru din lemn, aflat chiar în spatele mesei de juriu. În timp ce în platou este activitate, pisica își vede liniștită de somn, complet indiferentă la zumzetul din jur și la luminile reflectoarelor.

image
Foto: Instagram

Ipostaza extrem de simpatică în care a fost surprinsă felina arată cât de relaxată este atmosfera de la filmări, chiar și pentru micii vizitatori nepoftiți care ajung să facă parte din peisajul emisiunii. Pe fundalul imaginii este setată melodia „Baby Lullaby, Relaxing Nursery”, care se potrivește perfect cu cadrul relaxant în care doarme mica felină.

Întâlnire de excepție în camera de pregătire

Pe lângă momentele amuzante din platoul de filmare, pregătirile pentru noul sezon au adus și o surpriză de proporții în culisele show-ului. Legendara gimnastă Nadia Comăneci, noul jurat al emisiunii, și-a făcut apariția înainte de începerea filmărilor și a mers direct în camera unde se pregătea Andra pentru a o saluta. Vizita a oferit un moment cald și relaxat între cele două personalități, surprins într-un videoclip scurt distribuit ulterior de artistă pe contul său de InstaStory.

În timpul acestei întâlniri amicale, Nadia Comăneci i-a mărturisit Andrei că ea era singura persoană din mediul public pe care nu apucase să o cunoască în persoană până în acel moment. Interacțiunea dintre cele două a oferit fanilor o privire exclusivă în atmosfera din spatele camerelor de filmat, unde echipa, concurenții și invitații speciali se pregătesc intens pentru un nou sezon al emisiunii de divertisment.

Ghid de cumpărături

banner dorel visan png
#Exclusiv Click!
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?” Vedete românești
carabinieri jpeg
Doi soți pensionari, găsiți decapitați în propria locuință. Cine este principalul suspect Internațional
image
Calcanul de 156 de euro care a șocat doi turiști: „Chelnerul nu ne-a spus prețul”. Nota de plată usturătoare într-un restaurant din Veneția adevarul.ro
image
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică” adevarul.ro

Parteneri

image
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună www.fanatik.ro
image
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” as.ro
image
Averea Gabrielei Firea, în cifre. Detaliul care iese în evidenţă în declaraţie, valoarea obiectelor... playtech.ro
image
Coregrafiile din fotbalul românesc care au impresionat presa străină. Imaginile care au făcut înconjurul lumii www.fanatik.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
Design fără titlu (6) png
Alex Bogdan, declarație copleșitoare pentru soția sa, după ce Cătălina a întors scaunele la „Vocea României”: „Ea m-a ținut în viață” PrimeTime
image png
Care este cel mai scump obiect vestimentar al lui Maurice Munteanu! „L-am dat cadou” PrimeTime
minodora instagram jpg
Video„N-aveam bani de pampers la copil!” Minodora, mărturisiri dureroase despre perioada în care ajunsese să amaneteze aurul PrimeTime
micutzu jpg
Scene savuroase de la filmările „Teambuilding 2”. Micutzu a dezvăluit ce se întâmpla pe platou PrimeTime
maurice munteanu asia express facebook jpeg
„A fost un coșmar!” Maurice Munteanu, despre problemele de sănătate care l-au trimis la spital. Ce diagnostic a primit PrimeTime
mirela retegan si maya
#Asia Express
FotoMirela Retegan, reacție după ce a fost criticată pentru aspectul fizic la „Asia Express”: „Nu arăt «ca dracu»” PrimeTime
marcel si armina jpg
#Insula iubirii
Un nou cuplu vine la Insula Iubirii diseară, 16 octombrie 2026. Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori PrimeTime
minodora si liviu mihon
Minodora i-a cerut divorțul soțului ei, Papi. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor: „L-am văzut că era în genunchi” PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Sfaturile juridice oferite de inteligența artificială, în vizorul unui proiect de lege. Ce s-ar putea schimba pentru ChatGPT în România actualitate.net