Andra a dezvăluit o surpriză din noul sezon RAT: “Uneori suntem 5 la masa juriului!” Cine este noul jurat

Filmările pentru noul sezon al emisiunii „Românii au Talent” aduc momente pline de emoție, energie și momente complet neașteptate chiar în platoul de filmare. În cadrul unor imagini distribuite pe rețelele de socializare, artista Andra a împărtășit cu urmăritorii ei un detaliu inedit din culisele show-ului, stârnind imediat atenția celor care așteaptă cu nerăbdare noile ediții.

Foto: Click

În imaginile postate, Andra a adăugat un mesaj amuzant prin care explică schimbarea temporară din cadrul echipei: „Sezonul acesta, uneori suntem 5 la masa juriului. Ghiciți cine este cel mai nou membru?”. Această frază însoțește un cadru surprins direct din platoul emisiunii, unde apare o prezență neobișnuită chiar lângă scaunele rezervate vedetelor din juriu.

Foto: Instagram

Cine este noul jurat neașteptat din platou

Noul membru la care face referire Andra este, de fapt, o pisică vărgată, care și-a găsit un loc extrem de confortabil chiar pe unul dintre scaunele de jurat. Animalul de companie apare tolănit și dormind liniștit pe un scaun din piele neagră cu cadru din lemn, aflat chiar în spatele mesei de juriu. În timp ce în platou este activitate, pisica își vede liniștită de somn, complet indiferentă la zumzetul din jur și la luminile reflectoarelor.

Foto: Instagram

Ipostaza extrem de simpatică în care a fost surprinsă felina arată cât de relaxată este atmosfera de la filmări, chiar și pentru micii vizitatori nepoftiți care ajung să facă parte din peisajul emisiunii. Pe fundalul imaginii este setată melodia „Baby Lullaby, Relaxing Nursery”, care se potrivește perfect cu cadrul relaxant în care doarme mica felină.

Întâlnire de excepție în camera de pregătire

Pe lângă momentele amuzante din platoul de filmare, pregătirile pentru noul sezon au adus și o surpriză de proporții în culisele show-ului. Legendara gimnastă Nadia Comăneci, noul jurat al emisiunii, și-a făcut apariția înainte de începerea filmărilor și a mers direct în camera unde se pregătea Andra pentru a o saluta. Vizita a oferit un moment cald și relaxat între cele două personalități, surprins într-un videoclip scurt distribuit ulterior de artistă pe contul său de InstaStory.

În timpul acestei întâlniri amicale, Nadia Comăneci i-a mărturisit Andrei că ea era singura persoană din mediul public pe care nu apucase să o cunoască în persoană până în acel moment. Interacțiunea dintre cele două a oferit fanilor o privire exclusivă în atmosfera din spatele camerelor de filmat, unde echipa, concurenții și invitații speciali se pregătesc intens pentru un nou sezon al emisiunii de divertisment.