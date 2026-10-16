 Care este cel mai scump obiect vestimentar al lui Maurice Munteanu! „L-am dat cadou”
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Care este cel mai scump obiect vestimentar al lui Maurice Munteanu! „L-am dat cadou”

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Maurice Munteanu a vorbit despre pasiunea sa pentru modă, despre hainele scumpe în care a investit de-a lungul timpului și despre motivul pentru care nu este de acord cu achiziționarea articolelor contrafăcute. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, acesta a dezvăluit că a oferit cadou numeroase piese vestimentare, inclusiv unele de colecție, și că obișnuiește să facă astfel de gesturi.

Maurice Munteanu
Maurice Munteanu Foto: captură YouTube Antena1

„Am dat foarte multe piese vestimentare chiar de colecție”, a mărturisit Maurice Munteanu. Întrebat dacă îi pare rău că a renunțat la unele dintre ele, acesta a explicat că nu se atașează în mod deosebit de hainele pe care le deține și că face frecvent cadouri.

„Le-am făcut cadou. Fac asta constant. Nu, nu, n-am, n-am chestia asta”, a spus el, referindu-se la regretul de a se despărți de anumite piese vestimentare.

Maurice Munteanu a dat 13.000 de euro pe un palton, pe care l-a făcut cadou

În cadrul discuției despre cele mai scumpe articole vestimentare pe care le-a cumpărat, Maurice Munteanu a dezvăluit că a investit o sumă impresionantă într-un palton din cașmir, semnat de Jil Sander.

„Da, piesă, un palton din cașmir de la Jil Sander”, a explicat acesta, atunci când a fost întrebat care a fost cea mai costisitoare achiziție vestimentară a sa.

Cătălin Măruță a vrut să afle cât a costat paltonul, iar răspunsul a fost direct: „13.000 de euro”.

Întrebat dacă regretă că a cheltuit atât de mulți bani pe o singură piesă vestimentară, Maurice Munteanu a răspuns că nu. Surpriza a venit atunci când a fost întrebat dacă mai poartă paltonul.

„L-am dat cadou.”

Maurice Munteanu a insistat că într-adevăr a oferit paltonul unei alte persoane. Pentru el, faptul că a cheltuit o sumă atât de mare pentru o haină nu înseamnă că trebuie să o păstreze pentru totdeauna.

De altfel, acesta a recunoscut că a făcut în repetate rânduri astfel de investiții, inclusiv în perioadele în care a călătorit. După încheierea participării la „Asia Express”, a plecat la Hong Kong pentru a vizita un prieten foarte bun și a rămas acolo în vacanță. Nici în acea perioadă nu a renunțat la obiceiul de a cumpăra haine.

„Inclusiv la Hong Kong am făcut asta”, a povestit Maurice Munteanu, confirmând că a continuat să investească în piese vestimentare și în timpul călătoriei.

De ce nu este de acord Maurice Munteanu cu hainele fake

Un alt subiect abordat în emisiunea „Furnicuțele” a fost cel al hainelor contrafăcute. Întrebat ce părere are despre persoanele care vor să fie la modă, dar nu își permit articole originale și aleg să cumpere imitații, Maurice Munteanu a reacționat spontan: „De ce mă provoci?”

Ulterior, acesta și-a explicat poziția și a spus că nu susține achiziționarea produselor fake. Principalul motiv invocat a fost respectul pentru design și pentru munca depusă de creatorii de modă.

„Nu, nu sunt de acord cu asta”, a afirmat Maurice Munteanu, explicând că respectă foarte mult domeniul designului vestimentar.

„Respect foarte mult designul, respect foarte mult oamenii care muncesc o viață întreagă ca să facă treaba asta”, a declarat acesta.

Maurice Munteanu a mărturisit că îl întristează atunci când vede persoane care poartă haine contrafăcute, insistând că există alternative pentru cei care nu își permit produse de lux.

„Mă doare sufletul pur și simplu”, a spus el, vorbind despre reacția pe care o are atunci când întâlnește astfel de situații.

În opinia sa, o ținută reușită nu depinde neapărat de articole scumpe sau de logo-urile unor branduri cunoscute. Pentru a-și susține punctul de vedere, acesta a oferit exemplul unei combinații vestimentare simple, alcătuite dintr-un tricou alb din bumbac, blugi și pantofi sport albi.

„Întotdeauna există varianta de a-ți cumpăra un T-shirt alb, din bumbac, habar n-am”, a explicat Maurice Munteanu, continuând cu exemplul unei perechi de blugi și al unor pantofi sport albi.

Acesta a subliniat că o asemenea ținută poate arăta mult mai bine decât una construită în jurul unui articol contrafăcut, chiar dacă acesta poartă sigla unui brand de lux.

„Poți arăta infinit mai bine decât într-un trening cu logo, habar n-am, fake de la orice brand din ăsta mare”, a concluzionat Maurice Munteanu.

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