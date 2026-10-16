 Scene savuroase de la filmările „Teambuilding 2”. Micutzu a dezvăluit ce se întâmpla pe platou
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Scene savuroase de la filmările „Teambuilding 2”. Micutzu a dezvăluit ce se întâmpla pe platou

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Românii au așteptat cu sufletul la gură filmul „Teambuilding 2”, după ce primul a avut un succes mare în cinematografele din țară. Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, a publicat noi imagini din spatele camerelor, din timpul filmărilor. Actorii s-au distrat pe cinste și au avut nevoie de multe duble ca scenele să iasă ca la carte, ele fiind întrerupte de râsete.

Micutzu, imagini de la filmările „Teambuilding 2”.
Micutzu, imagini de la filmările „Teambuilding 2”. Foto: captură video Instagram

În distribuție vedem nume cunoscute, precum Anca Dinicu, Matei Dima, Micutzu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianuș și Șerban Pavlu. Cum s-au simțit actorii în timpul filmărilor.

Momente amuzante de la filmările pentru „Teambuilding 2”

„Dacă am râs eu așa la filmări, îți dai seama cât o să razi tu în cinema?”, a scris Micutzu pe Instagram, în descrierea videoclipului care dezvăluie mai multe momente amuzante din timpul filmărilor.

„Teambuilding 2” a apărut deja în cinematografe, la începutul acestei luni. Astfel, povestea reprezintă o continuare a primului film, păstrând ideea de ce se întâmplă în mediul corporate și despre situațiile absurde dintre colegi. Viața de birou este exemplificată printr-o poveste amuzantă și păstrează direcția propusă de primul „Teambuilding”, care a depășit pragul de un milion de spectatori.

Cum se înțeleg Matei Dima și Micutzu

În exclusivitate pentru Click!, Matei Dima și Micutzu au vorbit despre cum s-a schimbat dinamica relației dintre cei doi, în contextul profesional. De-a lungul timpului, au reușit să se cunoască mult mai bine și să se armonizeze unul cu celălalt.

„La al doilea film există deja o încredere pe care nu o ai la începutul unei colaborări. Ne cunoaștem ritmul, știm mai repede când o scenă funcționează și putem să ne spunem direct dacă ceva nu ne place. Am învățat să lăsăm mai mult spațiu pentru improvizație și pentru ideile care apar pe platou”, a declarat Matei Dima pentru Click!.

De asemenea, Micutzu a subliniat că este foarte importantă înțelegerea, deoarece acum fiecare știe ce poate celălalt, iar munca este mult mai ușoară.

„Ne cunoaștem foarte bine acum, iar asta ajută enorm. Știu când Matei are o idee în cap și el știe când pot scoate mai mult dintr-o scenă doar prin felul în care o joc. Am învățat să mă bazez mai mult pe partenerii de scenă și să nu încerc să controlez totul. Uneori, cea mai bună replică apare exact în momentul în care te lași dus de situație”, ne-a declarat Micutzu.

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