Micutzu și Matei Dima spun totul despre „Teambuilding 2”! Ce surprize pregătesc după filmul care a cucerit peste un milion de spectatori

Au trecut patru ani de la lansarea primului „Teambuilding”, comedia românească ce a atras peste un milion de spectatori în cinematografe. Acum, Horia și Emil se pregătesc să revină pe marile ecrane, într-o poveste care promite să aducă în prim-plan provocările actuale ale vieții profesionale, de la inteligența artificială și diferențele dintre generații până la presiunea de la locul de muncă.

Foto: Koss Photography

Într-un interviu despre noua producție, Matei Dima și Cosmin Nedelcu, cunoscut publicului drept Micutzu, au vorbit despre motivele pentru care au decis să continue povestea, despre presiunea succesului și despre schimbările prin care trec personajele lor. Cei doi au dezvăluit și cum a evoluat colaborarea dintre ei, dar și ce își doresc să transmită spectatorilor prin „Teambuilding 2”.

De ce revin Horia și Emil după patru ani

Au trecut patru ani de la primul Teambuilding. Ce v-a făcut să simțiți că poveștile lui Horia și Emil mai au ceva de spus și cum ați decis în ce direcție să duceți evoluția lor?

Matei Dima: După primul film, ne-am dat seama că Horia și Emil pot reveni doar dacă le punem în fața unei provocări noi. Au trecut patru ani, iar lumea muncii s-a schimbat mult: AI-ul, diferențele dintre generații și presiunea de la job au devenit parte din conversațiile noastre de zi cu zi. Tocmai aceste schimbări ne-au dat direcția continuării. Personajele rămân recognoscibile, dar se lovesc de o lume mai complicată.

Micutzu: Horia și Emil au mereu ceva de spus, pentru că sunt oameni care cred că știu cum trebuie făcute lucrurile, chiar dacă de cele mai multe ori se înșală. Ne-a plăcut să îi ducem într-un context nou, unde regulile se schimbă și unde niciunul dintre ei nu mai poate controla totul. Pentru mine, Horia a rămas același om, doar că acum are și mai multe oportunități de a se încurca.

Succesul primului film a adus și o presiune uriașă

Primul „Teambuilding” a devenit un fenomen în cinematografele din România, depășind pragul de un milion de spectatori. O asemenea performanță a ridicat inevitabil așteptările pentru continuare. Matei Dima și Micutzu recunosc că au simțit responsabilitatea de a reveni cu o poveste care să păstreze umorul și energia producției originale, dar care să aducă și ceva nou.

Primul film a devenit un fenomen și a depășit un milion de spectatori. Cum a influențat acest succes modul în care ați construit continuarea și cât de prezentă a fost presiunea așteptărilor publicului în timpul filmărilor?

Matei Dima: Succesul primului film ne-a dat încredere, dar și responsabilitate. Publicul are o relație personală cu personajele, iar noi voiam ca întoarcerea lor să aibă un motiv real. Am încercat să nu lucrăm cu gândul la comparații sau la cifre, ci să facem un film care are energia primului și propria lui poveste.

Micutzu: Presiunea a fost mare, mai ales pentru că oamenii vin cu așteptări foarte clare. Știu deja cine e Horia, cum vorbește, cum reacționează și ce îl face amuzant. Pentru mine, provocarea a fost să păstrez acel personaj, dar să îi dau și momente noi. Când simți că publicul te cunoaște atât de bine, nu poți să faci lucrurile superficial.

Foto: VLAD GRAJDAN

Inteligența artificială, burnout-ul și conflictele dintre generații, în „Teambuilding 2”

Noua comedie își propune să surprindă și transformările prin care a trecut lumea profesională în ultimii ani. Inteligența artificială, discuțiile despre sănătatea mintală, epuizarea profesională și diferențele de mentalitate dintre angajați devin surse de umor și situații neașteptate.

Pentru Horia și Emil, adaptarea la noile reguli ale vieții de birou nu va fi deloc simplă, mai ales atunci când propriile convingeri intră în conflict cu felul în care gândesc cei din jur.

În cei patru ani de la primul film, lumea s-a schimbat semnificativ, inclusiv în relația oamenilor cu munca, tehnologia și generațiile diferite. Ce schimbări ați considerat importante pentru poveste și ce realități ale societății de astăzi v-ați dorit să observați sau să puneți în discuție în Teambuilding 2?

Matei Dima: Ne-a interesat felul în care s-a schimbat relația oamenilor cu munca. Se vorbește mult despre performanță, burnout, sănătate mentală și echilibru, iar toate astea sunt teme pe care le întâlnești în orice echipă. AI-ul și diferențele dintre generații au devenit puncte de plecare foarte bune pentru comedie, pentru că sunt prezente în viața noastră și vin cu multe situații recognoscibile.

Micutzu: Cred că azi fiecare generație are altă idee despre muncă, despre timpul liber și despre ce înseamnă succesul. Iar când pui aceste mentalități în aceeași echipă, apar automat situații amuzante. În film, Horia are de gestionat oameni care gândesc diferit de el și asta îl scoate din zona lui de confort. Mi se pare o temă foarte actuală, pentru că toți am întâlnit la un moment dat colegi care par să vină de pe altă planetă

Cum s-a schimbat relația profesională dintre Matei Dima și Micutzu

Dincolo de povestea de pe ecran, cei patru ani au adus schimbări și în modul în care cei doi colaborează. Experiența primului film i-a ajutat să își cunoască mai bine stilurile de lucru, iar încrederea câștigată le-a permis să ofere mai mult spațiu improvizației.

Cum s-a schimbat colaborarea dintre voi față de primul film și ce ați învățat unul de la celălalt în acest proiect?

Matei Dima: La al doilea film există deja o încredere pe care nu o ai la începutul unei colaborări. Ne cunoaștem ritmul, știm mai repede când o scenă funcționează și putem să ne spunem direct dacă ceva nu ne place. Am învățat să lăsăm mai mult spațiu pentru improvizație și pentru ideile care apar pe platou.

Micutzu: Ne cunoaștem foarte bine acum, iar asta ajută enorm. Știu când Matei are o idee în cap și el știe când pot scoate mai mult dintr-o scenă doar prin felul în care o joc. Am învățat să mă bazez mai mult pe partenerii de scenă și să nu încerc să controlez totul. Uneori, cea mai bună replică apare exact în momentul în care te lași dus de situație.

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Foto: Roman Cantir

Ce vor să transmită spectatorilor prin „Teambuilding 2”

Dacă prima parte a pus în scenă haosul și situațiile comice dintr-un teambuilding, continuarea merge mai departe și explorează dificultățile colaborării într-o lume în continuă schimbare. Dincolo de glume, noua producție vorbește despre orgolii, adaptare și despre cât de greu poate fi uneori să lucrezi alături de oameni cu perspective complet diferite.

Dacă primul film era despre supraviețuirea într-un teambuilding, despre ce este, de fapt, Teambuilding 2 și ce v-ați dori să rămână cu spectatorii după ce ies din sala de cinema ?

Matei Dima: „Teambuilding 2” este despre oameni care încearcă să lucreze împreună într-o lume în care fiecare are altă definiție pentru succes, performanță și colaborare. E despre presiunea de a ține pasul, despre orgolii și despre felul în care un plan simplu poate deveni foarte repede haos. Mi-aș dori ca publicul să iasă râzând și să recunoască în film ceva din propria experiență.

Micutzu: Primul film era despre supraviețuirea într-un teambuilding. Al doilea e despre ce se întâmplă când crezi că ai învățat lecția, dar viața îți arată că mai ai de învățat. Horia și Emil cred că știu deja cum funcționează lumea, iar filmul le arată că situațiile noi vin mereu cu reguli noi. Sper ca oamenii să râdă mult și să plece cu senzația că și-au recunoscut colegii, șefii sau poate chiar pe ei înșiși.