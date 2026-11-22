Codruța Filip a înflorit de când a divorțat de Valentin Sanfira. Solista are concerte pe bandă rulantă, dar și foarte mulți admiratori. La Protevelion, Codruța a luat ochii îmbrăcată într-o rochie roșie ca focul ca să-i surâdă norocul în anul care vine.

Codruța Filip a făcut furori la filmările Protevelion într-o rochie roșie ca focul care-i venea turnată. I-a atras imediat atenția lui Cosmin Natanticu, prezent și el pe platourile de la Kentauros. Acesta i-a făcut și un roast fostei neveste a lui Valentin Sanfira, vrăjit de frumusețea ei.

Foto: Click!

Click!: Codruța, de ce te-ai îmbrăcat în roșu la Protevelion? Cine ți-a realizat ținuta?

Codruța Filip: Nu am ales eu rochia, a ales-o tot Cera Mihăilescu cea care se ocupă de imaginea mea de ceva timp încoace. Nici măcar nu am avut timp să merg la o probă, ci am trimis pr-ul meu care are aceleași măsuri ca și mîine mi-a adus rochia aici la studiouri și am îmbrăcat-o pentru prima dată. Tot Cera a decis culoarea, accesoriile mănușile, accesoriile, tot.

Click!: Ai o superstiție pentru noaptea de Revelion! Știi că se spune că trebuie neapărat să porți ceva roșu ca să-ți meargă bine în dragoste…

Codruța Filip: Rochia mea nu e chiar roșie, e o magenta așa. Da, am ceva superstiții printre care și cea cu lenjeria roșie. Dar, mai am una: întotdeauna pun o bancnotă în pantofi, împachetată bine! Îmi aduc amintite că am fost foarte necăjită într-un an pentru că, la unul dintre evenimentele la care am fost să cânt, am dansat atât de tare că dimineață am constatat că am pierdut bancnota. Am crezut că o să-mi meargă prost tot anul și o să fie greu, dar nu a fost chiar așa. Prin urmare, nu știu cât sunt de adevărate superstițiile acestea, cred că rămân doar la stadiul de superstiții.

Foto: Instagram

Click!: De câte ori ai fost la Protevelion?

Codruța Filip: Am mai fost și în alți ani, nici nu mai știu al câtelea an este acesta. Mereu este o bucurie și o plăcere pentru că sunt aceste Revelioane petrecute în avans reprezintă ocazie bună de a mă întâlni cu oameni frumoși, oameni dragi, colegi talentați cu care petrec niște momente pe care nu prea apuc să le valorific în rest, pentru că fiecare e la concerte, la evenimente în noaptea dintre ani. Dar, acum suntem toți împreună și asta este important că, de fapt, ne unește revelionul ăsta frumos!

Click!: Cum a fost 2006 pentru tine? Un an dificil?

Codruța Filip: 2026 a fost un an cu multe obstacole, dar și cu multe reușite totodată. Un an în urma căruia am învățat foarte multe despre mine, despre propria persoană. Am înțeles că sunt într-adevăr o persoană puternică, ambițioasă, care știe să se confrunte cu orice obstacol care îi iese în cale și că există acolo undeva puterea de a face lucruri frumoase pentru mine și pentru cei care mă urmăresc și mă apreciază de fiecare dată.

Foto: Instagram

Click!: Ce vei face de sărbători? Unde petreci?

Codruța Filip: De Crăciun, în prima zi voi fi cu familia mea pentru că a devenit o tradiție de ceva timp și în plus de asta niciodată nu cânt, cel puțin pe 25 decembrie lucrul acesta e sfânt pentru mine: să petrec timp cu cei dragi.

Pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, voi cânta. Voi avea concert și a treia zi de Crăciun.

La fel, de Revelion, nici nu o să ajung pe acasă, pentru că voi cânta în vreo trei părți. Mă voi bucura de energia oamenilor și cred că e foarte important, uite încă una dintre superstițiile pe care probabil majoritatea artiștilor le au, este aceea să urcăm pe scenă în noaptea dintre ani ca să fie așa și în restul anului 2027.

Click!: De la 2027 ce-ți dorești?

Codruța Filip: Foarte multe! De fapt, îmi doresc foarte multă sănătate în primul rând, foarte multă energie bună, la fel cum a fost și anul acesta. Nu-mi doresc neapărat prosperitate, dar îmi doresc să am parte de iubire din partea celor dragi, să îi am aproape mereu și să trec prin situațiile dificile ușor, ca peștele prin apă cum s-ar spune.