Codruța Filip a împlinit 31 de ani. Alături de cine și-a petrecut ziua de naștere

Codruța Filip a împlinit 31 de ani și a avut parte de o surpriză emoționantă din partea părinților săi. Artista a fost întâmpinată cu un buchet impresionant de flori și un tort spectaculos, cu lumânări și artificii, în timp ce cei dragi i-au cântat „La mulți ani”.

Codruța Filip a împlinit 31 de ani Foto: Arhivă

Deși se bucură de succes în cariera muzicală, ultimul an nu a fost deloc ușor pentru cântăreață, fiind marcat de despărțirea de Valentin Sanfira. Cu toate acestea, Codruța a reușit să meargă mai departe cu ajutorul celor care i-au fost alături necondiționat.

Codruța Filip a împlinit 31 de ani. Mesajul emoționant transmis de artistă

Cu ocazia aniversării sale, cântăreața a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care apare elegantă, ținând în mâini tortul primit de ziua ei. Imaginile au fost însoțite de un mesaj profund, în care a vorbit despre încercările prin care a trecut, dar și despre lucrurile frumoase pe care le-a trăit în ciuda perioadei dificile.

Codruța Filip a mărturisit că ultimul an a venit cu schimbări importante și momente în care a fost nevoită să își găsească puterea de a merge mai departe. În același timp, artista a recunoscut că experiențele profesionale și dragostea primită din partea publicului au reprezentat motive importante de bucurie.

„Astăzi, de ziua mea, privesc în urmă la un an pe care nu-l voi uita niciodată. Un an greu, poate unul dintre cei mai dificili din viață, un an în care am trecut prin schimbări profunde.

Au fost momente în care a trebuit să-mi adun puterile, să-mi găsesc echilibrul și să învăț să merg mai departe, chiar și atunci când sufletul meu nu era la fel de puternic precum zâmbetul pe care îl arătam lumii.

Dar, paradoxal, a fost și unul dintre cei mai frumoși ani. Am trăit momente extraordinare pe scenă, am primit iubire, apreciere și energie de la oameni și am simțit, poate mai mult ca niciodată, cât de mult înseamnă să dăruiești bucăți din sufletul tău și cât de frumos este să fii iubit prin muzica ta”, a declarat Codruța Filip, pe rețelele de socializare.

Părinții Codruței Filip. Foto: Instagram

Codruța Filip, recunoscătoare părinților care i-au fost alături în cele mai grele momente

Un rol esențial în depășirea perioadei dificile l-au avut părinții artistei, despre care aceasta a vorbit cu multă emoție. Cântăreața a mărturisit că a înțeles mai bine ca niciodată cât de importantă este iubirea necondiționată a familiei și le-a mulțumit celor dragi pentru sprijinul oferit.

Vedeta a transmis un mesaj de recunoștință și prietenilor care nu au părăsit-o atunci când lucrurile au devenit dificile, dar și fanilor care au continuat să o susțină prin muzica ei.

„Am învățat ce înseamnă, de fapt, iubirea necondiționată din partea familiei, a părinților mei extraordinari. Sunteți lumina mea, sprijinul meu, liniștea mea. Am văzut că am prieteni reali, sinceri, care au fost întotdeauna lângă mine fără să ceară nimic înapoi, care mi-au arătat că dragostea adevărată nu pleacă atunci când e greu. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați rămas aproape, că m-ați ascultat și că m-ați ridicat! Poate că nu am cuvinte suficiente pentru a-mi exprima recunoștința, dar știu că astăzi sărbătoresc nu doar ziua mea, ci și faptul că vă am pe voi. Vă iubesc mult!

Iar voi, cei care mă ascultați, care îmi cântați piesele, mă susțineți și îmi sunteți aproape, mi-ați dat atât de multe motive să zâmbesc, încât nici nu vă imaginați!”, a mai spus Codruța Filip.

Ce sfaturi a primit Codruța Filip de la părinți după divorțul de Valentin Sanfira

După despărțirea de Valentin Sanfira, părinții artistei au rămas unul dintre cele mai importante puncte de sprijin din viața sa. În urmă cu ceva timp, Codruța Filip a vorbit despre sfaturile primite din partea acestora și despre felul în care a reușit să depășească momentele dificile.

Cântăreața a dezvăluit că părinții au încurajat-o să își asculte instinctul și să ia propriile decizii, fără să se lase influențată de cei din jur. Totodată, artista a vorbit și despre ședințele de terapie pe care le-a urmat pentru a înțelege mai bine ceea ce i s-a întâmplat.

„Pur și simplu mi-au zis să fac ce simt, doar că trebuie să mă ghidez după propria intuiție și să las lucrurile să vină de la sine. Ei au încredere în mine 100%, așa cum au avut dintotdeauna. Toate experiențele prin care am trecut m-au călit. (...) Nu mai fac terapie, am făcut.

Am înțeles ce era de înțeles. Terapeutul mi-a spus că am făcut ce era de făcut și nu e problemă la mine. Am înțeles că nu e despre mine și trebuie să merg mai departe”, a mărturisit artista, potrivit Spynews.ro.