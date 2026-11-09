Codruța Filip, adevărul despre operațiile estetice și fațetele dentare! Ce detaliu o cucerește la un bărbat: „Am eu un fix”

Codruța Filip a lămurit una dintre curiozitățile pe care urmăritorii săi le au în legătură cu aspectul fizic. Invitată în emisiunea „Fiță cu Adiță”, artista a vorbit despre presupusele intervenții estetice și a explicat dacă zâmbetul său este natural sau rezultatul unor proceduri stomatologice. Totodată, cântăreața a dezvăluit ce detalii fizice îi atrag atenția atunci când cunoaște un bărbat.

Codruța Filip, adevărul despre operațiile estetice și fațetele dentare Foto: captură YouTube

De-a lungul timpului, aspectul fizic al Codruței Filip a stârnit numeroase comentarii în mediul online. Artista a fost întrebată în repetate rânduri dacă a apelat la botox sau la acid hialuronic pentru a-și modifica trăsăturile. Prezentă în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, fosta soție a lui Valentin Sanfira a negat că ar fi făcut astfel de proceduri și a explicat că preferă să își păstreze chipul natural.

Cântăreața a precizat că, dacă privitorii sunt atenți, pot observa inclusiv ridurile fine de expresie, care demonstrează că nu a apelat la intervențiile despre care a fost întrebată.

„Nu mi-am făcut niciodată nicio intervenție estetică. Nu mi-am pus botox, nu mi-am pus acid. Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri”, a declarat Codruța Filip în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Codruța Filip, despre secretul danturii sale perfecte

Un alt aspect care a stârnit curiozitatea internauților este zâmbetul artistei. Mulți au presupus că aceasta și-ar fi pus fațete dentare, însă Codruța Filip a dezvăluit că nu a avut nevoie de astfel de proceduri. Cântăreața spune că a moștenit dantura de la părinții săi și că nici măcar nu a purtat aparat dentar.

Mai mult, artista a povestit că aspectul dinților tatălui său a fost unul dintre detaliile care au cucerit-o pe mama ei.

„Toată lumea mă întreabă de dantură, dacă am fațete. Nu am fațete, sunt o norocoasă, l-am moștenit pe tata. El a avut așa o dantură perfectă încă din tinerețe și fix ăsta este unul dintre lucrurile cu care a cucerit-o pe mama. Nu am purtat nici aparat dentar niciodată, e de la ei, de la ambii, că și mama are dinți frumoși”, a povestit artista.

Ce detalii fizice observă Codruța Filip la un bărbat

După divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip a vorbit și despre lucrurile la care este atentă atunci când întâlnește un bărbat. Artista a explicat că nu pune accent pe situația financiară, însă există câteva detalii fizice pe care le observă.

Printre acestea se numără dantura îngrijită, privirea și chiar forma picioarelor. Cântăreața a recunoscut că are o preferință aparte atunci când vine vorba despre acest ultim detaliu.

„Dantura, mi se pare că trebuie să fie îngrijită. Mă mai uit la ochii unui bărbat, nu la culoare, ci la ceea ce transmit. Și mă mai uit la picioare, la forma picioarelor, dacă sunt drepte. Am eu un fix. Fiecare are ceva”, a concluzionat Codruța Filip.