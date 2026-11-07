Ce afacere pregătește Cristina Spătar în mare secret? Artista a obținut o diplomă după un curs de șase săptămâni

Cristina Spătar (54 de ani) a urmat, la București, un curs de șase săptămâni despre vin, pe care l-a încheiat cu o diplomă.

1/8 Cristina Spătar a urmat, la București, un curs de șase săptămâni despre vin Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Artista spune că s-a înscris din curiozitate, dar și cu gândul la un proiect pe care îl are în plan, propria linie de vinuri. Între timp, luna noiembrie o ține pe platourile de filmare, unde pregătește emisiuni pentru sărbători.

De ce s-a înscris Cristina Spătar la cursul despre vin

Timp de șase săptămâni, Cristina Spătar a învățat cum să aprecieze calitatea unui vin și la ce să fie atentă când îl alege. La cursul din București, artista a întâlnit multe femei care veniseră din același motiv, să știe mai multe despre vinul pe care îl beau.

„Am fost șase săptămâni. Am cunoscut o grămadă de doamne care au venit să învețe despre vin, să cunoască și calitatea vinului, și ce consumă. Mi s-a părut interesant”, a povestit Cristina Spătar pentru Click!

Pentru artistă, cursul a fost și o ocazie de a se documenta pentru un proiect pe care îl are în vedere. „L-am făcut pentru cultura mea generală și în ideea că, dacă îmi lansez linia mea de vinuri, să știu cât mai multe despre vin”, ne-a spus Cristina.

Face mișcare în sala pe care și-a amenajat-o acasă

În paralel cu proiectul vinurilor, Cristina Spătar pregătește „Întâlnirea românilor”, emisiunea de la Favorit TV pe care o prezintă miercurea, în direct, de la ora 19.00 și care îi bucură sufletul.

Filmările pentru sărbători îi aglomerează programul în noiembrie, dar artista încearcă să își facă timp pentru mișcare chiar și în zilele în care aleargă de la o filmare la alta.

„Încerc în fiecare zi să fac mișcare în sala mea improvizată de acasă”, ne-a mai spus Cristina Spătar.

Artista spune că își face regulat analizele și că s-a mai liniștit și în privința căderii părului.

Potrivit Cristinei Spătar, după ce a urmat câteva proceduri cu laser, a observat că părul nu îi mai cade, lucru care reprezenta o reală problemă pentru ea, și s-a mai liniștit din acest punct de vedere.