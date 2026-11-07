 Ce afacere pregătește Cristina Spătar în mare secret? Artista a obținut o diplomă după un curs de șase săptămâni
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ce afacere pregătește Cristina Spătar în mare secret? Artista a obținut o diplomă după un curs de șase săptămâni

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristina Spătar (54 de ani) a urmat, la București, un curs de șase săptămâni despre vin, pe care l-a încheiat cu o diplomă.

Cristina Spătar a urmat, la București, un curs de șase săptămâni despre vin
1/8
Cristina Spătar a urmat, la București, un curs de șase săptămâni despre vin Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Artista spune că s-a înscris din curiozitate, dar și cu gândul la un proiect pe care îl are în plan, propria linie de vinuri. Între timp, luna noiembrie o ține pe platourile de filmare, unde pregătește emisiuni pentru sărbători.

De ce s-a înscris Cristina Spătar la cursul despre vin

Timp de șase săptămâni, Cristina Spătar a învățat cum să aprecieze calitatea unui vin și la ce să fie atentă când îl alege. La cursul din București, artista a întâlnit multe femei care veniseră din același motiv, să știe mai multe despre vinul pe care îl beau.

Am fost șase săptămâni. Am cunoscut o grămadă de doamne care au venit să învețe despre vin, să cunoască și calitatea vinului, și ce consumă. Mi s-a părut interesant”, a povestit Cristina Spătar pentru Click!

Pentru artistă, cursul a fost și o ocazie de a se documenta pentru un proiect pe care îl are în vedere. „L-am făcut pentru cultura mea generală și în ideea că, dacă îmi lansez linia mea de vinuri, să știu cât mai multe despre vin”, ne-a spus Cristina.

Face mișcare în sala pe care și-a amenajat-o acasă

În paralel cu proiectul vinurilor, Cristina Spătar pregătește „Întâlnirea românilor”, emisiunea de la Favorit TV pe care o prezintă miercurea, în direct, de la ora 19.00 și care îi bucură sufletul. 

Filmările pentru sărbători îi aglomerează programul în noiembrie, dar artista încearcă să își facă timp pentru mișcare chiar și în zilele în care aleargă de la o filmare la alta.

Încerc în fiecare zi să fac mișcare în sala mea improvizată de acasă”, ne-a mai spus Cristina Spătar.

Artista spune că își face regulat analizele și că s-a mai liniștit și în privința căderii părului. 

Potrivit Cristinei Spătar, după ce a urmat câteva proceduri cu laser, a observat că părul nu îi mai cade, lucru care reprezenta o reală problemă pentru ea, și s-a mai liniștit din acest punct de vedere.

Ghid de cumpărături

Ramona Badescu, foto Instagram jpg
Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț PrimeTime
horia brenciu si tudor chirila jpg
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat” PrimeTime
image
Cererile pentru ajutorul de încălzire se depun până pe 20 noiembrie. Cine beneficiază de sprijinul financiar adevarul.ro
image
Liderul unei secte evanghelice, condamnat la 200 de ani de închisoare pentru moartea a 190 de copii adevarul.ro

Parteneri

image
Eșecul care a distrus-o pe Sorana Cîrstea! „Mama mă implora să ies din cameră” www.fanatik.ro
image
Filmul jafului de 1.000.000 de euro din Portugalia. Cine sunt suspecţii observatornews.ro
image
Britanicii au rămas surprinși de prețurile de la târgurile de Crăciun din România. Țara noastră ocupă întregul podium european www.antena3.ro
image
România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Campioana cu o avere de 14 milioane de dolari se iubește cu un bărbat mult mai tânăr: „Oamenii știu acum…” as.ro
image
Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei playtech.ro
image
Ei sunt fotbaliștii din SuperLiga pe care îi caută Gigi Becali la FCSB! www.fanatik.ro
image
Ce s-a întâmplat pe întuneric între Prințul Marco și Gabriella, de fapt. Am editat imaginile și le-am 'aprins lumina' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
julie andrews shutterstock 98727401 jpeg
Obiceiul la care Julie Andrews nu renunță nici la 91 de ani. Cum ar putea reduce riscul de demență Vedete internaționale
image png
Sorin Rap, mesaj impresionant pentru Mihaela Borcea: „Vreau să îmbătrânim ținându-ne de mână” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoAlexandru Ciucu i-a luat măsurile lui Florian Munteanu și s-a minunat! Ce propunere a putut să-i facă după ce l-a îmbrăcat la Festivalul de la Veneția? Vedete românești
valerie lungu raluca badulescu jpg
Raluca Bădulescu o atacă din nou pe Valerie Lungu: „Rolul de victimă nu o prinde” Vedete românești
Rihanna jpg
Rihanna, apariție incendiară înainte de Crăciun! Fotografiile au încins imaginația fanilor Vedete internaționale
banner carmen hara jpg
#Exclusiv Click!
Ce s-a ales de fostele soliste din Trio Express! Carmen Harra, schimbare radicală de viață, iar Aida Pînzaru trăiește de 37 de ani în America Vedete românești
dolly parton profimedia jpg
Scandalul pentru moștenirea lui Dolly Parton ia o întorsătură neașteptată. Managerul cântăreței a renunțat la proces Vedete internaționale
Meghan Markle foto profimedia 1091998459 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Meghan Markle, în cădere liberă la Hollywood! Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu Ducesa de Sussex Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași” actualitate.net