Anca Țurcașiu a împărtășit urmăritorilor săi din mediul online câteva dintre secretele cu ajutorul cărora își planifică vacanțele îndelungate în destinații exotice, departe de aglomerație. Cum reușește să plece mult timp în Asia pe bani puțini și ce buget are, de fapt.

Cum își organizează Anca Țurcașiu vacanțele. Foto: Facebook

Vedeta merge în tot felul de locații exotice, dar mărturisește că nu cheltuie o avere. Anca Țurcașiu a explicat că organizarea vacanțelor din lunile ianuarie și februarie începe cu câteva luni înainte, iar principalul scop este odihna și liniștea, departe de locurile cu sute sau mii de turiști. Pentru următoarea plecare, destinația aleasă este Sri Lanka, după ce anterior a mai petrecut vacanțe în Thailanda și Filipine.

Cum își alege cazarea și de ce nu rezervă tot sejurul dinainte

Anca Țurcașiu a menționat că folosește platforme precum Airbnb sau Agoda. Cea din urmă este potrivită pentru cazările din Asia. De asemenea, citește sute de recenzii înainte de a face o rezervare. Totuși, obișnuiește să-și ia cazarea doar pentru primele câteva zile, urmând ca restul locurilor să le caute la fața locului, „la pas”, cât mai aproape de plaje pustii și la prețuri accesibile.

„Nu am plătit în lei niciodată mai mult de 150 lei pe noapte o cameră cu toate facilitățile...și credeți-mă pe cuvânt, am stat în locuri super acceptabile și în Thailanda și în Filipine. De data aceasta, în Sri Lanka am luat câteva zile, la fel, într un mini hotel și vom căuta cazare la fața locului. Am găsit cu 13-15 dolari pe noapte, cazări pe malul mării”, a explicat Anca Țurcașiu.

Bugetul estimat pentru două luni de vacanță

În același timp, vedeta a spus și cum reușește ea să economisească atunci când vine vorba de mâncare. Un alt detaliu practic pe care l-a evidențiat este preferința pentru spații dotate cu o mică bucătărie, astfel încât să își poată pregăti singură mese simple, precum pește sau salate, cumpărând ingredientele din piețele locale.

De asemenea, pentru perioade mai lungi, varianta închirierii unui apartament pe termen lung poate coborî costurile de cazare. Cât despre un cost total, ea a spus că ar ajunge 1.050 de euro pe lună.

„Lumea are impresia că e foarte costisitor, dar nu e deloc așa. Biletele de avion luate din timp, dacă le cauți, poate cu două escale în loc de una, pot fi în jur de 700 euro dus-întors.

Dacă facem un calcul simplu, 700 biletul avion + 400 cazarea pentru două luni de persoană + 500 mâncarea pe două luni de persoană +maxim 500 transport între locații și excursii = 2100 euro de persoană pentru două luni. Totul inclus. 1050 euro pe lună”, a mai spus vedeta.