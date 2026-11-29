Dorian Popa și-a făcut recent două tatuaje inspirate din Biblie, iar alegerile sale au o semnificație aparte, după cum a explicat chiar el în mediul online. Vloggerul și-a inscripționat pe picior mai multe versete pe care le consideră importante, dar și cuvântul „Maranatha”, care se traduce prin „Dumnezeu vine”. Apropierea de credință a devenit tot mai vizibilă în ultimii ani, iar acum acesta a participat și la un test cu întrebări din Scriptură, în care a fost provocat să demonstreze cât de bine cunoaște Biblia.

Dorian Popa și-a făcut două tatuaje inspirate din Biblie Foto: Instagram

Cele două tatuaje nu sunt simple desene, ci au legătură cu convingerile religioase pe care Dorian Popa spune că și le-a aprofundat în timp. Unul dintre modele conține versetele sale preferate, aranjate într-un chenar în forma unei cruci, iar celălalt este reprezentat de termenul „Maranatha”. Vloggerul a vorbit despre alegerile sale și despre felul în care privește lumea în care trăim, făcând referire inclusiv la posibilitatea apropierii revenirii lui Dumnezeu.

Dorian Popa și-a tatuat versetele preferate din Biblie

Tatuajul cu versete biblice este realizat pe gambă și cuprinde mai multe fragmente din Scriptură, pe care Dorian Popa le consideră deosebit de importante. Cel de-al doilea desen, tot pe picior, conține cuvântul „Maranatha”, tradus prin „Dumnezeu vine”. Artistul a dezvăluit că acesta este proaspăt realizat, motiv pentru care pielea încă nu s-a vindecat complet.

„Toate versetele mele preferate din Biblie. Chiar zilele trecute mi-am făcut celălalt tatuaj, e destul de proaspăt, încă are coji”, a declarat Dorian Popa pe TikTok.

Vloggerul a explicat că nu își dorește să sperie oamenii prin afirmațiile sale, însă consideră că, dacă privim cu atenție ceea ce se întâmplă în lume, putem observa că venirea lui Dumnezeu este mai aproape. Acesta a vorbit și despre schimbările pe care le-a simțit în urma aprofundării credinței, susținând că oamenii s-au îndepărtat de valorile pe care Dumnezeu le-ar fi dorit pentru ei.

„Nu vreau să induc panică sau să sperii lumea, dar eu cred că dacă stăm un pic să ne detașăm și să ne uităm la tot ce se întâmplă în lumea aceasta, pot să spun că venirea (n.r. lui Dumnezeu) este mai aproape ca niciodată”, a mai spus el.

Dorian Popa a mărturisit că a fost creștin dintotdeauna, însă în ultimii ani a început să citească mai mult Biblia și să aprofundeze învățăturile religioase, lucru care i-a influențat principiile și modul de a privi viața.

„Cred că ne batem mult prea tare joc de tot ce ne-a oferit Dumnezeu și, la un moment dat, El va veni să mai curețe o dată. Ce am reușit eu să dobândesc în urma apropierii de Dumnezeu prin citire, nu mai suntem nici măcar pe departe ce Dumnezeu și-a dorit să fim pe planeta aceasta”, a declarat vloggerul.

Cum s-a descurcat Dorian Popa la întrebările din Biblie

După ce a vorbit despre apropierea sa de Dumnezeu și despre cele două tatuaje cu mesaje biblice, Dorian Popa a acceptat o nouă provocare, de această dată legată de cunoștințele sale religioase. Vloggerul a fost pus să răspundă la o serie de întrebări din Biblie, care au vizat personaje importante, întâmplări din viața lui Iisus și pasaje din Scriptură.

La începutul testului, atmosfera a fost una amuzantă, după ce i s-a spus că va fi tuns chel dacă nu reușește să răspundă la una dintre întrebări. Dorian Popa nu s-a lăsat intimidat, deși a recunoscut că are emoții și că este pentru prima dată când participă, teoretic, la o astfel de ascultare din Biblie.

„Hai că am emoții. Că nici eu nu mai știu întrebări. Am emoții frumoase, să știi, foarte constructive”, a mărturisit acesta înainte de a începe provocarea.

Printre primele întrebări s-au numărat cele despre împăratul care a ales înțelepciunea în locul bogăției și despre persoana care l-a botezat pe famenul etiopian. Dorian a răspuns Solomon, respectiv Filip. A demonstrat că știe și câteva dintre cele mai cunoscute episoade biblice, precizând că Iisus a înviat după trei zile și a postit 40 de zile în pustie.

Vloggerul a identificat fără ezitare și personajul care a mers pe apă după Iisus, respectiv Petru, dar și apostolul care s-a lepădat de trei ori de Mântuitor. Tot Petru a fost răspunsul său. Întrebat despre numărul leproșilor vindecați de Iisus într-o singură întâmplare, acesta a spus că au fost zece.

Alte întrebări au făcut referire la apostolul Pavel și la trecutul său. Dorian Popa a știut că acesta se numea Saul înainte de convertire și că provenea din Tars. De asemenea, a oferit răspunsurile Simon din Cirena, pentru omul care l-a ajutat pe Iisus să-și ducă crucea, și Bartimeu, pentru orbul care a strigat după ajutor.

La un moment dat, provocarea a devenit și mai interesantă, după ce vloggerul a fost rugat să spună un verset preferat din Biblie. Acesta a ales unul dintre pasajele pe care le menționează frecvent și despre care spune că are o semnificație aparte pentru el.

„Preferatul meu, îl spun la fiecare concert”, a dezvăluit Dorian Popa înainte de a recita versetul din Matei 5:5: „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul”.

Ulterior, a amintit și un alt pasaj biblic îndrăgit, din Luca 23:34: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac”. Lista a continuat cu un fragment din Ioan 9:25, în care este prezentată mărturia celui care și-a recăpătat vederea: „Căci eram orb, iar acum văd”.

La finalul testului, Dorian Popa a fost întrebat și ce înseamnă cuvântul „Ebenezer”. Vloggerul a explicat că acesta se traduce prin „Până aici Dumnezeu ne-a ajutat”.