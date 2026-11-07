 Dorian Popa a dat lovitura în domeniul asigurărilor. Ce le va oferi românilor prin firma pe care a lansat-o
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Dorian Popa a dat lovitura în domeniul asigurărilor. Ce le va oferi românilor prin firma pe care a lansat-o

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dorian Popa s-a lansat în asigurări, alături de un prieten, specialist în acest domeniu. Vedeta are o firmă de intermediere pe care a început deja să o promoveze în mediul online. Influencerul, împreună cu Cosmin Angheluță, fost director adjunct la Gothaer, au înființat Hâtz Insurance Agent de Asigurare.

Dorian Popa.
Dorian Popa. Foto: Instagram

Firma a fost înregistrată la sfârșitul lunii septembrie 2026, iar acționariatul este împărțit între Dorian Popa (51%) și Cosmin Angheluță (49%). Ce spune vloggerul despre noul lui proiect.

Dorian Popa, despre noua lui afacere cu RCA

Dorian Popa și-a anunțat fanii că cel care se va ocupa de clienți va fi amicul său și partenerul său de afaceri, Cosmin Angheluță. Vedeta a povestit într-un clip cum a ajuns la această idee.

„De dragul mașinilor, fraților, și pentru că știți foarte mult cât iubesc căruțele și nu numai pentru asta. De ce? Stăteam la un pahar de vorbă sau la o cafeluță constructivă, cum îmi place mie să spun, cu bunul meu prieten Cosmin Angheluță, care este fost director general adjunct la Gothaer, una dintre cele mai mari firme de asigurări din Europa, și îmi zice: 'Băi, Dorian, dar tu ești atât de pasionat de mașini!'

El se ocupă de asigurările caselor mele, proprietăților mele, hâț-residence, mașinile mele, și îmi zice: 'Hai, bă, să facem ceva mișto!'. Zic, Ce putem să facem mișto? Păi, zice, uite: eu pot să garantez unele dintre cele mai bune prețuri din piață, în toată plaja asta de asigurări, iar tu ai partea de expunere. De ce nu facem un joint venture? Să facem treaba asta de asigurări mai frumoasă, mai friendly, mai distractivă”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

Astfel, cine accesează noua platformă poate, după ce completează datele personale și ale mașinii, să primească oferte de la toți asigurătorii RCA și apoi să aleagă o ofertă. Mai mult decât atât, vedeta a vrut să facă ceva și în stilul caracteristic, așa că a anunțat că cei care își vor lua asigurarea hâtz vor primi și alerte înainte de expirarea poliței RCA.

Vedeta rămâne pe marketing

Așa cum era de așteptat, Dorian Popa a dezvăluit că va rămâne pe partea de marketing. De asemenea, el a mai explicat faptul că firma va oferi și asigurări facultative, iar când vine vorba de prețuri și beneficii, ei vor fi primii.

„Cosmin e stăpân pe partea de asigurări, eu îmi fac jobul meu de marketing, de expunere. Punctul nostru forte este acela că vom oferi și asigurări facultative unde putem oferi beneficii importante și care ne vor diferenția de restul pieței.

În primul rând pentru că ne vom folosi de baza de date și de legăturile vechi pe care Cosmin le are în branșă și ofertele pe care poate mulți alți intermediari de asigurări nu le pot primi.

În al doilea rând ne vom folosi și de faptul că DA, în acest business, atât Cosmin, cât și eu, suntem genul de oameni care preferăm un profit un pic mai mic, dar un client mult mai fericit și probabil un număr de clienți mai mare”, spune pentru Profit.ro Dorian Popa.

Ce va mai oferi Hâtz Insurance

Hâtz Insurance funcționează ca asistent în brokeraj, în colaborare cu Dexasig Broker de Asigurare, și urmează să se dezvolte etapizat cu alte servicii de intermediere în asigurări în perioada următoare.

„În prima etapă, ne-am concentrat pe dezvoltarea platformei digitale, prin intermediul căreia clienții își pot achiziționa deja asigurările RCA online, pe hatzrca.ro.

În prezent, pregătim lansarea oficială a celei de-a doua etape, dedicată asigurărilor facultative retail, în special CASCO și asigurărilor de locuință, produse pe care am început deja să le oferim.

În această etapă, ne dorim să ne diferențiem printr-o abordare personalizată. Pornim de la nevoile fiecărui client, îi oferim consultanță de specialitate și identificăm împreună produsul de asigurare care i se potrivește cel mai bine”, afirmă Angheluță, pentru sursa menționată.

De asemenea, compania va avea și un program de fidelizare pentru clienții care aleg  asigurările facultative CASCO și de locuință. Oamenii vor primi gratuit servicii suplimentare de asistență rutieră, respectiv Home Assistance.

Ghid de cumpărături

horia brenciu si tudor chirila jpg
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat” PrimeTime
Ramona Badescu, foto Instagram jpg
Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă! PrimeTime
image
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă” adevarul.ro
image
Cronica unui spital zguduit de scandaluri. Șpăgi pentru angajări, concursuri aranjate și medicamente scoase din circuit adevarul.ro

Parteneri

image
Când va arăta FCSB ca o echipă capabilă să câștige titlul! „Totul s-a schimbat!” www.fanatik.ro
image
Produsul de pe raft pe care un angajat de supermarket nu îl cumpără niciodată observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei playtech.ro
image
Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor. „Scoate-l din echipă!” www.fanatik.ro
image
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
George Clooney si Amal jpg
George și Amal Clooney vor să deschidă un restaurant de lux în Franța, dar localnicii se opun. De ce se tem oamenii Vedete internaționale
banner Paul Ciuc jpg
#Exclusiv Click!
FotoPaul Ciuci de la Compact sfidează ghinionul, nu se teme de pisica neagră! Fotografii amuzante cu Ava și Kuki, paznicii casei Vedete românești
Cristina Spătar a urmat, la București, un curs de șase săptămâni despre vin
#Exclusiv Click!
Ce afacere pregătește Cristina Spătar în mare secret? Artista a obținut o diplomă după un curs de șase săptămâni Vedete românești
julie andrews shutterstock 98727401 jpeg
Obiceiul la care Julie Andrews nu renunță nici la 91 de ani. Cum ar putea reduce riscul de demență Vedete internaționale
image png
Sorin Rap, mesaj impresionant pentru Mihaela Borcea: „Vreau să îmbătrânim ținându-ne de mână” Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoAlexandru Ciucu i-a luat măsurile lui Florian Munteanu și s-a minunat! Ce propunere a putut să-i facă după ce l-a îmbrăcat la Festivalul de la Veneția? Vedete românești
valerie lungu raluca badulescu jpg
Raluca Bădulescu o atacă din nou pe Valerie Lungu: „Rolul de victimă nu o prinde” Vedete românești
Rihanna jpg
Rihanna, apariție incendiară înainte de Crăciun! Fotografiile au încins imaginația fanilor Vedete internaționale
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, desfigurată, plină de vânătăi și cu ochii umflați, după operația de lifting facial actualitate.net