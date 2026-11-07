Dorian Popa a dat lovitura în domeniul asigurărilor. Ce le va oferi românilor prin firma pe care a lansat-o

Dorian Popa s-a lansat în asigurări, alături de un prieten, specialist în acest domeniu. Vedeta are o firmă de intermediere pe care a început deja să o promoveze în mediul online. Influencerul, împreună cu Cosmin Angheluță, fost director adjunct la Gothaer, au înființat Hâtz Insurance Agent de Asigurare.

Dorian Popa. Foto: Instagram

Firma a fost înregistrată la sfârșitul lunii septembrie 2026, iar acționariatul este împărțit între Dorian Popa (51%) și Cosmin Angheluță (49%). Ce spune vloggerul despre noul lui proiect.

Dorian Popa, despre noua lui afacere cu RCA

Dorian Popa și-a anunțat fanii că cel care se va ocupa de clienți va fi amicul său și partenerul său de afaceri, Cosmin Angheluță. Vedeta a povestit într-un clip cum a ajuns la această idee.

„De dragul mașinilor, fraților, și pentru că știți foarte mult cât iubesc căruțele și nu numai pentru asta. De ce? Stăteam la un pahar de vorbă sau la o cafeluță constructivă, cum îmi place mie să spun, cu bunul meu prieten Cosmin Angheluță, care este fost director general adjunct la Gothaer, una dintre cele mai mari firme de asigurări din Europa, și îmi zice: 'Băi, Dorian, dar tu ești atât de pasionat de mașini!'

El se ocupă de asigurările caselor mele, proprietăților mele, hâț-residence, mașinile mele, și îmi zice: 'Hai, bă, să facem ceva mișto!'. Zic, Ce putem să facem mișto? Păi, zice, uite: eu pot să garantez unele dintre cele mai bune prețuri din piață, în toată plaja asta de asigurări, iar tu ai partea de expunere. De ce nu facem un joint venture? Să facem treaba asta de asigurări mai frumoasă, mai friendly, mai distractivă”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

Astfel, cine accesează noua platformă poate, după ce completează datele personale și ale mașinii, să primească oferte de la toți asigurătorii RCA și apoi să aleagă o ofertă. Mai mult decât atât, vedeta a vrut să facă ceva și în stilul caracteristic, așa că a anunțat că cei care își vor lua asigurarea hâtz vor primi și alerte înainte de expirarea poliței RCA.

Vedeta rămâne pe marketing

Așa cum era de așteptat, Dorian Popa a dezvăluit că va rămâne pe partea de marketing. De asemenea, el a mai explicat faptul că firma va oferi și asigurări facultative, iar când vine vorba de prețuri și beneficii, ei vor fi primii.

„Cosmin e stăpân pe partea de asigurări, eu îmi fac jobul meu de marketing, de expunere. Punctul nostru forte este acela că vom oferi și asigurări facultative unde putem oferi beneficii importante și care ne vor diferenția de restul pieței.

În primul rând pentru că ne vom folosi de baza de date și de legăturile vechi pe care Cosmin le are în branșă și ofertele pe care poate mulți alți intermediari de asigurări nu le pot primi.

În al doilea rând ne vom folosi și de faptul că DA, în acest business, atât Cosmin, cât și eu, suntem genul de oameni care preferăm un profit un pic mai mic, dar un client mult mai fericit și probabil un număr de clienți mai mare”, spune pentru Profit.ro Dorian Popa.

Ce va mai oferi Hâtz Insurance

Hâtz Insurance funcționează ca asistent în brokeraj, în colaborare cu Dexasig Broker de Asigurare, și urmează să se dezvolte etapizat cu alte servicii de intermediere în asigurări în perioada următoare.

„În prima etapă, ne-am concentrat pe dezvoltarea platformei digitale, prin intermediul căreia clienții își pot achiziționa deja asigurările RCA online, pe hatzrca.ro.

În prezent, pregătim lansarea oficială a celei de-a doua etape, dedicată asigurărilor facultative retail, în special CASCO și asigurărilor de locuință, produse pe care am început deja să le oferim.

În această etapă, ne dorim să ne diferențiem printr-o abordare personalizată. Pornim de la nevoile fiecărui client, îi oferim consultanță de specialitate și identificăm împreună produsul de asigurare care i se potrivește cel mai bine”, afirmă Angheluță, pentru sursa menționată.

De asemenea, compania va avea și un program de fidelizare pentru clienții care aleg asigurările facultative CASCO și de locuință. Oamenii vor primi gratuit servicii suplimentare de asistență rutieră, respectiv Home Assistance.