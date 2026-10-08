 Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund”
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Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund”

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Imaginile cu Dorian Popa (38 de ani) încătușat, în preajma poliției și a mașinilor de poliție, au circulat pe rețelele sociale și pe TikTok.

Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund”
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Dorian Popa explică imaginile în care apare încătușat: „Mi-am înțeles lecția și nu mă ascund” Foto: click.ro

Artistul explică însă că scenele provin dintr-un scurtmetraj realizat pentru lansarea unui nou produs alimentar. El spune că a folosit un episod dificil din propria viață atât pentru promovare, cât și pentru a transmite un avertisment tinerilor.

Dorian Popa a lămurit contextul imaginilor în care apare încătușat: potrivit explicațiilor sale, este vorba despre o arestare pusă în scenă pentru un scurtmetraj, nu despre imagini ale unei noi arestări reale. Proiectul însoțește lansarea Hâtz Mac & Cheese, în variantele clasică și cu bacon.

Artistul spune că alegerea scenariului a fost intenționată și că a vrut să își asume public greșelile.

Având în vedere situația din viața mea care a creat atât de mult haos, am decis să fac o ultimă mișcare de asumare totală și în lansarea noului Mac & Cheese. Oficial, pot să o spun și public: începând de astăzi, la retailerii din România se va găsi Hâtz Mac & Cheese, clasic și cu bacon”, a declarat Dorian Popa.

„Ceea ce am făcut eu le poate ruina viața”

Dincolo de promovarea produsului, Dorian susține că a urmărit să transmită un mesaj celor care îl urmăresc. Nu vrea să ascundă episodul la care face referire, ci să îl folosească drept exemplu despre consecințele unor alegeri greșite.

Am folosit povestea din viața mea pentru a le arăta oamenilor că mi-am înțeles lecția, că nu mă ascund și că nu vreau să las uitării acest moment din viața mea. Ba mai mult de atât, vreau ca toți tinerii să înțeleagă că ceea ce am făcut eu le poate ruina viața și să se ferească de absolut tot ceea ce le poate strica viețile. Este păcat. Suntem lăsați de Doamne-Doamne pe pământ să facem lucruri frumoase, nu lucruri rele, nu lucruri urâte”, ne-a declarat artistul pentru Click!

Imaginile cu încătușarea provin din scurtmetraj

Dorian Popa a explicat că scena arestării face parte din filmul realizat împreună cu partenerii săi. Imaginile ajunse pe TikTok provin, spune el, din acest proiect.

În noul scurtmetraj pe care l-am făcut sunt arestat. De acolo sunt imaginile care au plecat pe TikTok, de la cei care aveau chef să se distreze. Le recomand tuturor să vadă filmul, pentru că eu zic că ne-a ieșit un produs excepțional. Am avut câteva nopți nedormite”, ne-a explicat Dorian Popa exclusiv pentru Click!.

Artistul a anunțat că scurtmetrajul poate fi urmărit pe canalul său de YouTube începând din 8 octombrie.

Este primul film produs de mine și de partenerii mei de la Universal. Cu ei am făcut acest minifilmuleț și, începând de astăzi, 8 octombrie, este pe canalul meu de YouTube”, a precizat Dorian Popa.

Planurile sale includ și deschiderea unui restaurant sub același brand.

Mai mult de atât, pregătesc și alte surprize foarte mișto legate de noul produs pe care îl lansăm. O să deschidem un restaurant Hâtz, o să avem foarte multe surprize. Îi aștept pe oameni să guste produsul și să-mi dea un feedback, pentru că eu zic că este cel puțin la înălțimea Hâtz Pizza”, a mai spus celebrul influencer și artist.

La final, Dorian Popa le-a mulțumit celor care s-au îngrijorat după apariția imaginilor și i-a invitat să urmărească filmul pentru a înțelege contextul.

Sper că nu s-au speriat cei care mă urmăresc. Sper ca toată lumea să fie astăzi pe canalul de YouTube și să înțeleagă despre ce a fost vorba. Vă pup și vă mulțumesc foarte mult pentru grijă!”, a mai punctat Dorian Popa în declarația pentru Click!

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