În lumea celebrităților, întâlnirile la premiere, gale sau evenimente exclusiviste duc adesea la prietenii pe care publicul nu le-ar anticipa niciodată.

Prietenii neașteptate la Hollywood Foto: shutterstock

De-a lungul anilor, numeroase vedete din domenii complet diferite au descoperit că au mai multe lucruri în comun decât ar fi crezut.

Judecătoarea Judy și Samuel L. Jackson

Celebra realizatoare TV Judge Judy și actorul Samuel L. Jackson sunt prieteni de ani buni. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere organizată de agentul lor comun și au descoperit rapid că împărtășesc aceeași sinceritate directă, potrivit Entertainment Weekly.

Judith Sheindlin a povestit că legătura lor s-a consolidat după ce actorul i-a făcut o observație amuzantă despre pălăria pe care o purta la o cină. În loc să se supere, vedeta de televiziune a apreciat sinceritatea lui Jackson și a considerat momentul începutul unei prietenii autentice.

Foto: getty images

Adam Sandler și Daniel Day-Lewis

La prima vedere, Adam Sandler și Daniel Day-Lewis par să provină din lumi complet diferite. Unul este cunoscut pentru comediile sale, celălalt pentru roluri dramatice premiate cu Oscar.

Totuși, între cei doi s-a dezvoltat o relație de prietenie bazată pe respect reciproc. Sandler a povestit că unul dintre cele mai memorabile momente a fost când Day-Lewis l-a sunat personal după ce a văzut filmul „Uncut Gems”, pentru a-l felicita.

Foto: getty images/IMDB

Helen Mirren și Vin Diesel

Helen Mirren a recunoscut că l-a abordat chiar ea pe Vin Diesel la o petrecere și i-a spus că și-ar dori să joace într-unul dintre filmele sale.

Actrița a obținut ulterior un rol în seria „Fast & Furious”, iar colaborarea profesională s-a transformat într-o prietenie apropiată. Ambii au vorbit de-a lungul timpului despre admirația și respectul pe care și le poartă reciproc.

Foto: getty images

Martha Stewart și Snoop Dogg

Puține prietenii celebre sunt la fel de neașteptate și de apreciate precum cea dintre Martha Stewart și Snoop Dogg.

Cei doi s-au cunoscut în 2008, când rapperul a fost invitat în emisiunea vedetei culinare. Relația lor a evoluat rapid, iar ulterior au prezentat împreună o emisiune de gătit. Deși provin din universuri complet diferite, Stewart și Snoop au devenit unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri din cultura pop.

Foto: Martha Stewart Instagram

Jennifer Lawrence și Kris Jenner

Actrița Jennifer Lawrence era deja o mare admiratoare a reality-show-ului „Keeping Up With the Kardashians” înainte să o cunoască pe Kris Jenner.

Totul a început în 2015, când prietenii actriței au organizat o surpriză de ziua ei și au invitat-o pe Kris Jenner cu un tort aniversar. De atunci, cele două au rămas în contact și au dezvoltat o prietenie apropiată.

Foto: instagram

Bette Midler și 50 Cent

Puțini s-ar fi așteptat ca Bette Midler și 50 Cent să devină prieteni, însă un proiect comunitar i-a adus împreună.

Actrița l-a convins pe rapper să se implice într-un proiect de revitalizare a unei grădini din Queens, cartierul în care acesta a crescut. Colaborarea s-a transformat într-o relație bazată pe respect și sprijin reciproc.

Tommy Lee Jones și Al Gore

Actorul Tommy Lee Jones și fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Al Gore, sunt prieteni încă din perioada studenției.

Cei doi au fost colegi de cameră la Universitatea Harvard și au rămas apropiați de-a lungul deceniilor. Jones chiar l-a susținut public pe Gore în timpul campaniei prezidențiale din anul 2000.

Foto: Facebook

John Travolta și Pitbull

Prietenia dintre John Travolta și Pitbull a început în jurul filmului „Gotti”, pentru care rapperul a contribuit la coloana sonoră.

Ulterior, cei doi au rămas foarte apropiați. Travolta a apărut chiar într-un videoclip al artistului, iar Pitbull l-a încurajat să își asume complet noul look fără păr.

Matthew McConaughey și Guy Fieri

Actorul Matthew McConaughey era un mare fan al emisiunii lui Guy Fieri înainte de a-l cunoaște personal.

După ce a obținut numărul celebrului bucătar, McConaughey a început să îi ceară recomandări de restaurante, iar relația lor s-a transformat într-o prietenie solidă construită în jurul pasiunii pentru gastronomie.

Foto: getty images

Courteney Cox și Ed Sheeran

Prietenia dintre Courteney Cox și Ed Sheeran a început în 2013, la o petrecere organizată la casa actriței.

Ulterior, cântărețul britanic a locuit timp de câteva luni în locuința vedetei din Malibu, în perioada în care lucra la unul dintre albumele sale. Cei doi au rămas apropiați, iar de-a lungul anilor au apărut împreună în numeroase videoclipuri și postări online.

Foto: instagram

Blake Lively și Florence Welch

Blake Lively a devenit fană a trupei Florence and the Machine înainte de a o cunoaște pe Florence Welch.

Cele două s-au întâlnit după un concert în New York și au descoperit rapid că se înțeleg excelent. O călătorie petrecută împreună la Las Vegas a consolidat prietenia dintre ele.

Foto: captură video Youtube

Lea Michele și Kate Hudson

Kate Hudson i-a fost un sprijin important actriței Lea Michele într-una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale, după moartea actorului Cory Monteith.

Hudson i-a oferit un refugiu departe de atenția presei și și-a deschis casa pentru familie și prieteni, gest pe care Michele l-a descris ulterior ca fiind de neprețuit.

Foto: instagram

Bob Saget și John Mayer

Bob Saget și John Mayer au devenit apropiați în urma implicării lor într-o campanie dedicată cercetării sclerozei sistemice.

Prietenia lor s-a bazat pe pasiunea comună pentru muzică și umor, iar artistul a continuat să susțină cauza promovată de regretatul actor chiar și după moartea acestuia.

Foto: instagram

Billy Crystal și Muhammad Ali

Una dintre cele mai emoționante prietenii celebre a fost cea dintre Billy Crystal și legendarul boxer Muhammad Ali.

Totul a început după ce actorul a realizat o imitație a lui Ali la un eveniment organizat în onoarea sportivului. Boxerul a apreciat momentul și l-a poreclit pe Crystal „fratele meu mai mic”. Relația lor a durat peste patru decenii, până la moartea lui Muhammad Ali, în 2016.