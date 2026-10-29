 Unele sexy, altele cuminți! Cum s-au costumat divele de Halloween
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Unele sexy, altele cuminți! Cum s-au costumat divele de Halloween

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Halloweenul este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie și reprezintă un prilej pentru divele de peste Ocean să etaleze ținute care mai de care mai extravagante. Anul acesta, vedetele au ales costume spectaculoase, inspirate din filme celebre și personaje înfricoșătoare.

Paris Hilton sărbătorește în familie

Paris Hilton și-a costumat toată familia în personaje din „Frumoasa și Bestia”
Paris Hilton și-a costumat toată familia în personaje din „Frumoasa și Bestia” Foto: Instagram

Paris Hilton (45 de ani) și-a transformat familia în personaje din „Frumoasa și Bestia”, pentru Halloween.

Vedeta s-a costumat în Belle, purtând o rochie aurie și o perucă brunetă, în timp ce soțul ei, Carter Reum, a fost Bestia. Fiica lor, London (2 ani), a ales să fie Chip, ceașca de ceai, iar Phoenix (3 ani) s-a costumat în Lumière, sfeșnicul fermecat.

Paris a publicat fotografiile pe Instagram, alături de mesajul: „Viața mea este un basm, iar magia nu se termină niciodată”.

Kim Kardashian s-a transformat în fiica ei cea mare, North West
Kim Kardashian s-a transformat în fiica ei cea mare, North West Foto: Instagram

Kim Kardashian (45 de ani) a dezvăluit costumul pe care îl va purta de Halloween, inspirat de fiica sa cea mare, North West (13 ani).

Vedeta a recreat stilul gotic al adolescentei, cu o perucă lungă, turcoaz, machiaj închis la culoare, gene false și pietricele pe pomeți, imitând piercingurile fiicei sale. A ales un tricou cu craniu, mâneci în dungi alb-negru și lanțuri masive. Kim a copiat și gestul caracteristic al lui North, pozând cu mâna la gură.

Victoria Justice s-a costumat într-un zombi sexy
Victoria Justice s-a costumat într-un zombi sexy Foto: Instagram

Victoria Justice (33 de ani) a organizat o petrecere de Halloween la Los Angeles, inspirată de proiectul său muzical „Love Zombie: The Resurrection”. Actrița și cântăreața a ales o ținută de zombi, cu o rochie mini neagră, zdrențuită, decupaje și cristale.

Look-ul a fost completat de cizme negre până la genunchi, cu platformă masivă, toc gros și lanțuri argintii, dar și de un machiaj gotic, sânge fals, bijuterii masive și o lentilă albă la un ochi. La petrecere au participat și foști colegi din serialul „Victorious”.

Chlöe Bailey a purtat un costum inspirat de Meg Griffin din „Family Guy”
Chlöe Bailey a purtat un costum inspirat de Meg Griffin din „Family Guy” Foto: Instagram

Chlöe Bailey (28 de ani) a intrat în atmosfera de Halloween cu un costum inspirat de Meg Griffin, personajul din serialul animat „Family Guy”. Cântăreața a purtat cizme argintii cu toc până la genunchi, o fustă mini din denim, un top roz și o căciulă din lână asortată, completând ținuta cu ochelari rotunzi.

Artista a publicat fotografiile pe Instagram, unde și-a descris apariția drept „Meg Griffin sexy”. Ideea a venit după ce, în august, un utilizator de pe X a comparat-o cu personajul, iar postarea a strâns peste 59.000 de aprecieri.

Sydney Sweeney, sexy de Halloween

Sydney Sweeney, look inspirat din personajul „Mireasa Moartă”
Sydney Sweeney, look inspirat din personajul „Mireasa Moartă” Foto: Instagram

Sydney Sweeney (29 de ani) a pozat într-o ținută îndrăzneață, cu ocazia lansării primei colecții de sărbători a brandului său de lenjerie intimă, SYRN. Actrița a purtat un set roșu decorat cu funde și un voal alb de mireasă, completând apariția cu un machiaj gotic, cu fard albastru închis, ruj roșu intens și linii negre în jurul gurii.

Look-ul amintește de personajul din animația „Mireasa moartă” (Corpse Bride). În alte fotografii, vedeta a apărut în lenjerie bleu din dantelă, o ținută în carouri și pijamale confortabile.

Janelle Monáe s-a costumat în personajul Carrie din filmul horror cu același nume
Janelle Monáe s-a costumat în personajul Carrie din filmul horror cu același nume Foto: Instagram

Janelle Monáe (40 de ani) s-a costumat în Carrie White, celebra regină a balului acoperită de sânge, din filmul horror „Carrie”, inspirat de romanul lui Stephen King.

Artista a purtat rochia pătată cu sânge la evenimentul organizat la Hollywood Forever Cemetery, în Los Angeles, unde a fost gazda proiecției speciale a filmului, care a marcat 50 de ani de la lansare, și a pus muzică în calitate de DJ.

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