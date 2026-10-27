Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte

Kim Kardashian a acceptat să-și deschidă viața în fața unui jurnalist timp de cinci ani, însă nici măcar ea nu a fost pregătită pentru toate detaliile care au ajuns în paginile noii sale biografii. Vedeta a citit manuscrisul pagină cu pagină, a contestat anumite pasaje și a cerut explicații, dar, în cele din urmă, a acceptat aproape tot ce a scris autorul Jonathan Van Meter. Printre subiectele care au pus-o în dificultate s-au numărat relația cu tatăl său, celebra înregistrare intimă și prima căsnicie.

Kim Kardashian Foto: Instagram

Volumul Citizen Kim este rezultatul a cinci ani de documentare în lumea uneia dintre cele mai cunoscute vedete ale generației sale. Jonathan Van Meter, jurnalist cu o carieră impresionantă în publicații precum Vogue, Vanity Fair și New York, a avut acces la locuințele lui Kim, la ședințe foto și la întâlniri de afaceri. În tot acest timp, a descoperit nu doar cum funcționează universul Kardashian, ci și cât de complicat poate deveni procesul de a scrie despre o persoană de care ajungi să te apropii.

Kim Kardashian a verificat manuscrisul rând cu rând. Ce a deranjat-o cel mai mult

Colaborarea dintre Kim Kardashian și Jonathan Van Meter a început după ce jurnalistul a realizat un articol despre vedetă pentru coperta revistei Vogue, în 2019. După publicarea materialului, Kim l-a sunat din Bali și i-a spus: „Nu există sentiment mai bun în lume decât atunci când cineva te înțelege”.

Atunci, Van Meter i-a mărturisit că, într-o zi, ar vrea să scrie o carte despre ea. Ideea a prins contur în timpul pandemiei, iar în vara anului 2021 jurnalistul a început să petreacă timp în casa vedetei din Los Angeles. Înțelegerea nu a fost niciodată oficializată printr-un contract semnat, însă Kim și-a păstrat angajamentul timp de cinci ani.

Singura condiție impusă a fost ca vedeta să poată citi manuscrisul pentru verificarea informațiilor. Kim și-a luat rolul în serios și a analizat textul pagină cu pagină, semnalând inclusiv erori de cronologie. Ulterior, a discutat cu autorul despre pasaje pe care le considera problematice.

„Numărul unu a fost felul în care am scris despre tatăl ei”, a explicat Van Meter. Kim i-a atras atenția asupra tonului folosit, iar jurnalistul a recunoscut, la o nouă lectură, că unele formulări erau prea ironice, potrivit hollywoodreporter.com.

Un alt subiect sensibil a fost înregistrarea intimă care a contribuit la notorietatea lui Kim. Vedeta a considerat că acest episod ocupa prea mult spațiu în carte. De asemenea, capitolele despre prima sa căsnicie, cu Damon Thomas, au făcut-o să se simtă stânjenită.

Au existat însă și momente emoționante. Kim a plâns citind anumite capitole despre adolescența sa, deoarece a simțit că autorul reușise să surprindă cu exactitate experiențele prin care trecuse la 13 ani. Potrivit lui Van Meter, lectura a ajutat-o să privească acea versiune mai tânără a sa cu mai multă înțelegere.

În final, vedeta a acceptat materialele contestate. Autorul a eliminat doar două propoziții, la cererea ei, deoarece acestea aveau legătură cu siguranța sa.

Cinci ani în universul Kardashian: apropierea care l-a pus pe gânduri pe autor

Deși Kim este obișnuită să-și expună viața în reality-show-uri și pe rețelele sociale, Van Meter consideră că imaginea publică nu spune întreaga poveste. Potrivit jurnalistului, vedeta știe foarte bine cum funcționează presa și face diferența între informațiile care pot fi publicate și cele oferite doar pentru context.

În primii ani, discuțiile lor aveau loc adesea în timpul ședințelor foto, în timp ce Kim se antrena sau își aranja părul. Abia în vara anului 2024, când jurnalistul a vizitat-o în Malibu, relația profesională a devenit mai relaxată. Cei doi petreceau timp în sufragerie, fără echipe de filmare sau personal de înfrumusețare în jurul lor.

Van Meter își amintește și prima cină împreună, la restaurantul Casa Vega, din zona San Fernando Valley. Kim a venit singură, la volanul unui Range Rover, îmbrăcată într-o haină lungă din piele neagră. A comandat un daiquiri cu căpșuni, din care a băut doar câteva înghițituri, înainte ca jurnalistul să o întrebe dacă poate termina el băutura.

Momentul a fost întrerupt de câteva tinere care au început să-i filmeze și s-au apropiat insistent de masa lor. Van Meter a fost impresionat de felul în care Kim a gestionat situația, observând cât de firesc se comporta într-un context care, pentru majoritatea oamenilor, ar fi fost neobișnuit.

Totuși, apropierea de subiect l-a făcut pe autor să-și pună întrebări despre propriul rol. El a recunoscut că a devenit tot mai protector cu Kim și că a discutat această problemă inclusiv cu terapeutul său. Provocarea era să păstreze distanța necesară pentru a scrie o biografie sinceră, fără să transforme cartea într-un portret idealizat.

Într-unul dintre momentele care l-au impresionat, Van Meter a asistat la o situație în care fiica lui Kim, North, a fost copleșită de emoții după ce planul de a purta rochii asortate cu mama sa la o ședință foto nu s-a concretizat. Kim a dus-o deoparte, iar mai târziu i-a povestit jurnalistului că au stat împreună pe pat aproximativ 15 minute, fără să vorbească, până când copilul s-a liniștit. Abia apoi i-a explicat situația.

Pentru Van Meter, scena a dezvăluit o latură maternă vulnerabilă, pe care părinții nu sunt întotdeauna dispuși să o arate unor persoane din afara familiei.

Paris Hilton a anulat de 17 ori, iar Kanye West nu apare în carte

Documentarea pentru Citizen Kim nu a fost lipsită de obstacole. Paris Hilton, prietena din trecut a lui Kim Kardashian, a anulat interviul de 17 ori în decurs de aproximativ patru luni. La un moment dat, Van Meter a ajuns la concluzia că seria anulărilor devenise mai interesantă decât ar fi putut fi interviul în sine.

Kim nu a fost deloc încântată când a aflat acest lucru, iar autorul a avut impresia că episodul a scos la suprafață o veche tensiune dintre cele două femei. În opinia sa, situația a ilustrat schimbarea raportului dintre ele: Kim, care făcuse parte cândva din anturajul lui Paris, devenise între timp o celebritate cu un imperiu propriu.

O altă absență importantă din carte este Kanye West, fostul soț al lui Kim și una dintre persoanele care au influențat transformarea imaginii sale într-un reper al modei. Van Meter a spus că, inițial, Kim era convinsă că rapperul va accepta să discute cu el. Ulterior, jurnalistul a decis că nu ar fi etic să-l intervieveze într-o perioadă în care comportamentul său ridica semne de întrebare legate de sănătatea mintală.

Autorul a explicat că experiențele profesionale din trecut l-au făcut să fie precaut în privința interviurilor cu persoane care nu sunt în măsură să-și dea consimțământul în mod clar. Mai târziu, când Kanye a făcut declarații antisemite, Van Meter s-a temut că acest subiect ar putea ajunge să eclipseze întreaga carte.

În cele din urmă, a considerat că absența rapperului a păstrat atenția asupra poveștii lui Kim. În ceea ce privește controversata înregistrare intimă cu Ray J, jurnalistul a recunoscut că nu știe cum au ajuns imaginile în posesia companiei Vivid și că Kim nu este dispusă să dezvăluie exact ce s-a întâmplat. El a respins, totodată, ideea că Kris Jenner ar fi fost implicată în organizarea publicării înregistrării, așa cum a susținut Ray J.