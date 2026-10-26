Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Chekov în „Star Trek”, a murit la 90 de ani

Walter Koenig, actorul care a devenit cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Pavel Chekov din celebrul serial SF „Star Trek”, a murit la vârsta de 90 de ani. Artistul s-a stins din viață duminică, în locuința sa din North Hollywood, din cauze naturale, potrivit reprezentantului său.

Walter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Chekov în „Star Trek”, a murit Foto: IMDb

Koenig a rămas în memoria fanilor datorită personajului Chekov, membru al echipajului navei Enterprise. Actorul s-a alăturat distribuției la începutul celui de-al doilea sezon și a apărut în 36 de episoade, difuzate în anii 1967-1969. Ulterior, a reluat rolul în primele șapte filme ale francizei, lansate între 1979 și 1991.

Cum a ajuns Walter Koenig să joace în „Star Trek”

Născut pe 14 septembrie 1936, la Chicago, într-o familie de imigranți lituanieni, Walter Koenig nu era un fan al serialului înainte de a primi rolul care avea să-i schimbe viața. Într-un interviu acordat în 2013, actorul povestea că, atunci când urmărea ocazional producția, efectele speciale i se păreau atât de evidente, încât nu era convins de autenticitatea acesteia.

Înainte de a se dedica actoriei, Koenig a studiat medicina la Grinnell College, în Iowa, apoi s-a transferat la Universitatea din California, Los Angeles, unde a urmat cursuri de psihologie. Pasiunea pentru scenă l-a determinat însă să-și schimbe direcția profesională. În 1958, a fost admis la prestigioasa școală de teatru Neighborhood Playhouse din New York, unde i-a avut colegi pe James Caan și Christopher Lloyd.

Primele sale apariții pe ecran au inclus producții precum „Day in Court” și „General Hospital”. De-a lungul carierei, actorul a interpretat personaje foarte diferite, iar experiența acumulată i-a deschis drumul către universul „Star Trek”.

Koenig a povestit că personajul Chekov fusese conceput inițial pentru a atrage publicul tânăr. Coafura sa, care era de fapt o perucă, a devenit unul dintre elementele distinctive ale personajului, iar actorul a primit sute de scrisori de la fani.

Rolul din „Babylon 5” și problemele de sănătate

Pe lângă succesul obținut în „Star Trek”, Walter Koenig a fost apreciat și pentru interpretarea lui Alfred Bester din serialul SF „Babylon 5”. Personajul avea o poveste complexă și un rol important în desfășurarea mai multor fire narative.

Actorul a ajuns să facă parte din distribuție după o perioadă dificilă din punct de vedere medical. În 1993, a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții de bypass coronarian cvadruplu. Din cauza problemelor de sănătate, a ratat inițial oportunitatea de a apărea în serial, însă creatorul producției, J. Michael Straczynski, i-a oferit ulterior rolul lui Bester, după recuperare.

Koenig și-a continuat activitatea și în alte domenii ale industriei cinematografice. A scris scenarii pentru seriale precum „The Incredible Hulk”, „Family” și „Land of the Lost”. De asemenea, a scris, produs și jucat în filmul SF „InAlienable”, lansat în 2010. În 1998, și-a publicat memoriile, iar în 2020 a lansat un al doilea volum autobiografic.

Walter Koenig și-a pierdut soția și fiul

În plan personal, actorul a fost căsătorit cu Judy Levitt din iulie 1965. Cei doi au rămas împreună până în decembrie 2022, când actrița a murit la vârsta de 83 de ani. Levitt a apărut alături de soțul său în trei filme „Star Trek” și în serialul „Babylon 5”.

Familia a trecut printr-o altă tragedie în 2010, când fiul lor, Andrew Koenig, a murit prin suicid la vârsta de 41 de ani. Acesta era cunoscut pentru rolul lui Richard „Boner” Stabone din sitcomul „Growing Pains”.

Walter Koenig lasă în urmă o fiică, Danielle Koenig, actriță și scenaristă, cunoscută pentru contribuția sa la serialul animat „Star vs. the Forces of Evil”.