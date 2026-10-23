Vlad Gherman a clarificat detaliile despre noua locuință cumpărată împreună cu Oana Moșneagu. Când plănuiesc să se mute: „Începem amenajarea”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc pentru un nou capitol în viața lor de cuplu, după ce au achiziționat prima locuință împreună. Decizia vine după o perioadă îndelungată în care cei doi au căutat proprietatea potrivită, analizând mai multe variante înainte de a face alegerea finală.

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Cum și-au găsit casa mult dorită

Actorul a explicat că procesul de găsire a unei locuințe nu a fost unul simplu. Deși și-ar fi dorit inițial o casă cu o curte de dimensiuni reduse, prețurile ridicate și alte aspecte legate de amplasare i-au determinat să își regândească planurile. În cele din urmă, el și soția sa, Oana Moșneagu, au ales un apartament situat la parter, care beneficiază de o grădină proprie.

„Este un sentiment minunat, mai ales că este prima noastră locuință cumpărată împreună și un pas foarte important în relația noastră. De fapt, nu este chiar o casă, ci un apartament la parter, cu o grădină mică, care ne-a cucerit din prima”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.

Cuplul a anunțat achiziția casei printr-o postare pe Instagram.

„Deschidem larg uşile către un nou capitol! După o lungă așteptare, se întâmplă, avem locul nostru, începem amenajarea și de-abia așteptăm să ne mutăm acolo unde în câteva luni va fi “acasă”, au scris Vlad Gherman și Oana Moșneagu.

Când va avea loc mutarea

Chiar dacă au finalizat achiziția, Vlad Gherman și Oana Moșneagu mai au de parcurs câteva etape până la mutarea propriu-zisă. În prezent, cei doi se ocupă de amenajarea locuinței și de personalizarea spațiului astfel încât acesta să reflecte stilul și preferințele amândurora.

Actorul a precizat că lucrările sunt abia la început, însă speră ca procesul să fie finalizat până în primăvara anului viitor.

„Abia acum începem procesul de amenajare și sperăm să ne mutăm până în primăvară. Ne dorim să transformăm acest loc în «acasă», un spațiu care să ne reprezinte pe amândoi. Este un vis pentru care am muncit și pe care ne bucurăm enorm că îl putem trăi împreună”, a mai spus acesta.

Deși locuința a fost prezentată inițial de mulți admiratori drept o casă cu grădină, Vlad Gherman a ținut să clarifice că este vorba despre un apartament la parter, unul dintre aspectele care i-au convins pe el și pe Oana Moșneagu să îl aleagă fiind tocmai existența spațiului verde exterior. Pentru cei doi, acesta pare să fi fost compromisul ideal între confortul unui apartament și avantajele unei curți proprii.

Cristina Ciobănașu a apreciat postarea lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu

Pe lângă miile de like-uri primite din partea fanilor, postarea lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu a atras atenția și prin aprecierea Cristinei Ciobănașu, fosta iubită a actorului.

Cei doi au avut o relație de nouă ani, iar după despărțire au rămas în relații bune. Acum, actrița pare să se bucure de reușita fostului partener și a soției sale, care au făcut un pas important în viața lor de cuplu.

Ce își dorește Vlad Gherman pe plan personal

Într-un interviu acordat pentru Click!, Vlad Gherman a mărturisit că își dorește foarte mult să devină tată de fetiță. Actorul a vorbit deschis despre visul de a avea copii și a explicat că și-ar dori să aibă atât o fată, cât și un băiat.

„Normal că mă văd tătic! Mi-aș dori foarte mult o fetiță, acesta este cel mai mare vis al meu. Este și ideea că e diferit. Practic, într-o situație ideală, mi-aș dori să am atât o fată, cât și un băiat.

Să fii tată de fată e una – știu asta de la tatăl meu, pentru că am o soră. În schimb, să ai un băiat e o altă poveste, pentru că legătura este diferită. Ai și activități comune, cum ar fi fotbalul, tenisul etc.

Grija pe care un tată o are pentru fiica sa este un sentiment unic, pe care nu-l poți trăi decât dacă ai o fată! Așadar, mi-aș dori să am atât un băiat, cât și o fată!”, a spus actorul.