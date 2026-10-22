 Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă. Cum a reacționat Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului
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VideoVlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă. Cum a reacționat Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului

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Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi actori s-au căsătorit în 2024, iar de atunci au continuat să își construiască împreună viitorul. De curând, aceștia au împărtășit cu fanii o veste importantă: și-au cumpărat propria locuință!

Reacția Cristinei după ce Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au luat casă.
Reacția Cristinei după ce Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au luat casă. Foto: Instagram

Fericiți și entuziasmați, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au anunțat că urmează să înceapă amenajarea casei, pe care își doresc să o transforme într-un cămin primitor, exact așa cum și-au imaginat. Cei doi au dezvăluit că plănuiesc să se mute în noua locuință anul viitor, iar până atunci au de pus la punct toate detaliile.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă

Pe rețelele de socializare, actorii au publicat un videoclip din noua casă, în care apar într-o ipostază amuzantă, dar și emoționantă. Cei doi au prezentat încăperile goale și au arătat cheile, marcând astfel începutul unui nou capitol din viața lor de cuplu.

Vlad Gherman a transmis și un mesaj prin care și-a exprimat bucuria pentru această reușită și nerăbdarea de a transforma locuința în „acasă”.

„Deschidem larg uşile către un nou capitol. După o lungă așteptare, se întâmplă, avem locul nostru, începem amenajarea și de-abia așteptăm să ne mutăm acolo unde în câteva luni va fi acasă”, a scris Vlad Gherman, pe rețelele de socializare.

Cristina Ciobănașu a apreciat postarea lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu

Pe lângă miile de like-uri primite din partea fanilor, postarea lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu a atras atenția și prin aprecierea Cristinei Ciobănașu, fosta iubită a actorului. Cei doi au avut o relație de nouă ani, iar după despărțire au rămas în relații bune. Acum, actrița pare să se bucure de reușita fostului partener și a soției sale, care au făcut un pas important în viața lor de cuplu.

Cristina Ciobănașu a apreciat postarea.
Cristina Ciobănașu a apreciat postarea. Foto: Instagram

Vlad Gherman: „Mi-aș dori foarte mult o fetiță, acesta este cel mai mare vis al meu”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au devenit soț și soție în vara anului 2024, iar de atunci își construiesc împreună viitorul. Cei doi și-au cumpărat recent propria locuință și urmează să se ocupe de amenajarea acesteia. Casa reprezintă încă un pas spre viața pe care și-o doresc împreună.

Într-un interviu acordat publicației Click!, Vlad Gherman a mărturisit că își dorește foarte mult să devină tată de fetiță. Actorul a vorbit deschis despre visul de a avea copii și a explicat că și-ar dori să aibă atât o fată, cât și un băiat.

„Normal că mă văd tătic! Mi-aș dori foarte mult o fetiță, acesta este cel mai mare vis al meu. Este și ideea că e diferit. Practic, într-o situație ideală, mi-aș dori să am atât o fată, cât și un băiat.

Să fii tată de fată e una – știu asta de la tatăl meu, pentru că am o soră. În schimb, să ai un băiat e o altă poveste, pentru că legătura este diferită. Ai și activități comune, cum ar fi fotbalul, tenisul etc.

Grija pe care un tată o are pentru fiica sa este un sentiment unic, pe care nu-l poți trăi decât dacă ai o fată! Așadar, mi-aș dori să am atât un băiat, cât și o fată!”, a spus îndrăgitul actor, pentru Click!.

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